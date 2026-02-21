Проучване разкрива колко харчат плъг-ин хибридите в реалност и данните не са в полза на производителите

Мащабно ново проучване, публикувано тази от Института Фраунхофер, предизвика разнопосочни мнения в индустрията, като разкри, че хибридните електрически автомобили с външно зареждане (PHEV) в Европа консумират над 300% повече гориво, отколкото сочат официалните им WLTP етикети. Докато производителите обещават „малки глътки“ бензин, данните от почти един милион автомобила разказват данни за голямо потребление и рядко използвани кабели за зареждане.

Изследователите анализираха данните от бордовия мониторинг на разхода на гориво (OBFCM) от 981 035 автомобила – най-големият набор от данни от реалния свят, събран досега за този сегмент. Резултатите са шокиращи: докато официалните лабораторни тестове показват средна консумация от 1,57 л/100 км, реалната консумация е 6,12 л/100 км. За сравнение, това е същата ефективност като на съвременен, нехибриден дизелов двигател.

Дори в „чист“ режим бензиновият двигател често се включва, за да подпомогне силно ускорение, да затопликупето в студените сутрини или да управлява термичните състояния на батерията. В режим на хибриди тези автомобили все пак изразходват 2,98 л/100 км – почти двойно повече от очакваното общо потребление за цялото пътуване.

Една от най-обвинителните части на доклада подчертава странна социална тенденция. Колкото по-скъпа е колата, толкова по-рядко се зарежда. Докато шофьорите на марки като Dacia или Renault, които се съобразяват с бюджета си, зареждат често, за да спестят пари, собствениците на луксозни автомобили изглежда използват PHEV като инструмент за избягване на данъци, а не като екологично средство.

Проучването подчертава, че средният PHEV на Porsche в групата е бил зареждан само с достатъчно енергия, за да осигури 7 kWh за цяла година шофиране. Повече от половината от 11 307 автомобила Porsche в базата данни никога не са били зареждани дори веднъж. За тези собственици тежкият литиево-йонен акумулатор е нищо повече от мъртво тегло, което допълнително намалява ефективността на горивото.

Европейският съюз не пренебрегва тези цифри. Регулаторните органи вече предприемат стъпки за коригиране на „фактора на полезност” – математическата формула, използвана за определяне на колко кредити получава PHEV за това, че е „екологичен”.Според сегашните сметки се редполага, че PHEV с пробег 60 км се задвижва електрически около 80% от времето. Това предположение ще бъде намалено до едва 34%, което ще доведе до утрояване или четирикратно увеличение на официалните оценки за разхода на гориво.

Тази промяна е кошмар за автомобилните производители, които са използвали тези „екологични“ цифри, за да постигнат строгите цели за CO₂ на автомобилния парк. Ако правилата не бъдат затегнати, институтътпредупреждава, че през следващите 20 години в атмосферата ще бъдат изпуснати допълнителни 25 милиона тона CO₂.