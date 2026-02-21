Новини
Проучване разкрива колко харчат плъг-ин хибридите в реалност и данните не са в полза на производителите

21 Февруари, 2026 10:30 2 372 44

Очаква се европейските власти да вземат мерки

Проучване разкрива колко харчат плъг-ин хибридите в реалност и данните не са в полза на производителите - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Мащабно ново проучване, публикувано тази от Института Фраунхофер, предизвика разнопосочни мнения в индустрията, като разкри, че хибридните електрически автомобили с външно зареждане (PHEV) в Европа консумират над 300% повече гориво, отколкото сочат официалните им WLTP етикети. Докато производителите обещават „малки глътки“ бензин, данните от почти един милион автомобила разказват данни за голямо потребление и рядко използвани кабели за зареждане.

Изследователите анализираха данните от бордовия мониторинг на разхода на гориво (OBFCM) от 981 035 автомобила – най-големият набор от данни от реалния свят, събран досега за този сегмент. Резултатите са шокиращи: докато официалните лабораторни тестове показват средна консумация от 1,57 л/100 км, реалната консумация е 6,12 л/100 км. За сравнение, това е същата ефективност като на съвременен, нехибриден дизелов двигател.

Дори в „чист“ режим бензиновият двигател често се включва, за да подпомогне силно ускорение, да затопликупето в студените сутрини или да управлява термичните състояния на батерията. В режим на хибриди тези автомобили все пак изразходват 2,98 л/100 км – почти двойно повече от очакваното общо потребление за цялото пътуване.

Една от най-обвинителните части на доклада подчертава странна социална тенденция. Колкото по-скъпа е колата, толкова по-рядко се зарежда. Докато шофьорите на марки като Dacia или Renault, които се съобразяват с бюджета си, зареждат често, за да спестят пари, собствениците на луксозни автомобили изглежда използват PHEV като инструмент за избягване на данъци, а не като екологично средство.

Проучването подчертава, че средният PHEV на Porsche в групата е бил зареждан само с достатъчно енергия, за да осигури 7 kWh за цяла година шофиране. Повече от половината от 11 307 автомобила Porsche в базата данни никога не са били зареждани дори веднъж. За тези собственици тежкият литиево-йонен акумулатор е нищо повече от мъртво тегло, което допълнително намалява ефективността на горивото.

Европейският съюз не пренебрегва тези цифри. Регулаторните органи вече предприемат стъпки за коригиране на „фактора на полезност” – математическата формула, използвана за определяне на колко кредити получава PHEV за това, че е „екологичен”.Според сегашните сметки се редполага, че PHEV с пробег 60 км се задвижва електрически около 80% от времето. Това предположение ще бъде намалено до едва 34%, което ще доведе до утрояване или четирикратно увеличение на официалните оценки за разхода на гориво.

Тази промяна е кошмар за автомобилните производители, които са използвали тези „екологични“ цифри, за да постигнат строгите цели за CO₂ на автомобилния парк. Ако правилата не бъдат затегнати, институтътпредупреждава, че през следващите 20 години в атмосферата ще бъдат изпуснати допълнителни 25 милиона тона CO₂.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това

    21 2 Отговор
    Е лъжа за зелени глупаци! Само те са толкова глупави, че да плащат едно по пет!

    10:34 21.02.2026

  • 2 Другацел

    23 2 Отговор
    Идеята е да има по-висока цена, т.е. инфлация. Дефлацията е смърт за икономиката. Това се замаскира с екологични политики, които водят до инфлация. Затова да не се учудваме, че тези политики не водят до постигане на екологични цели, тъй като целите са икономически.

    10:41 21.02.2026

  • 3 разбира се че е така

    28 1 Отговор
    Какво искаш от 1 тон автомобил задвижват от три цилиндров двигател с турбо. Сищия можеше да си се движи и с 4 цилиндров бавнооборотен без турбо и дори да харчи по-малко.

    Коментиран от #5

    10:44 21.02.2026

  • 4 Хохо Бохо

    18 6 Отговор
    Хибридите са най-неекологични и безсмислени. Нямат никакво предимство пред чист бензин или чист електрически. Мъкнеш или батерия или двигател, скоростна кутия и резервуар с бензин безсмислено, малката батерия бързо си навърта циклите и деградира, пак сменяш масла, филтри.....като на бензинов. Всеки с поне 2 грама мозък би избрал или бензин или ток но не и двете заедно.

    Коментиран от #9

    10:45 21.02.2026

  • 5 Хохо Бохо

    5 11 Отговор

    До коментар #3 от "разбира се че е така":

    А още по-добре от чист електрически. Гори още по-малко, поддръжка никаква, няма масла, филтри, дюзи, турбо, сажди.....КАто спираш ти пълни батерията вместо да грее накладки....

    Коментиран от #28

    10:48 21.02.2026

  • 6 Пълен смях

    9 3 Отговор
    Toyota Corolla Plug-in Hybrid



    Резервоар: 45 л
    Батерия: 13,8 кВтч (≈50 км електрически пробег)
    Разход бензин:
    WLTP / често зареждан: 1,5 л/100 км
    Реален: 6 л/100 км


    Идеален пробег (заредена батерия, разход 1,5 л/100 км)
    Компютърът на борда на Corolla ще покаже около 3 000 км при пълен резервоар и напълно заредена батерия.

    Коментиран от #8

    10:51 21.02.2026

  • 7 Възможна причина

    11 1 Отговор
    По-заможните купувачи са привлечени от идеята за нисък разход и въглеродни емисии, но не са готови да зареждат плъгина през 30 километра. Това на практика означава да шофираш от зарядна станция А до зарядна станция Б. Това влошава резултатите за разхода.

    10:56 21.02.2026

  • 8 Пълен смях

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пълен смях":

    В реалността един резервоар на Toyota Corolla Plug-in Hybrid не стига за ходене и връщане до морето като се движиш по ограниченията без да ги надвишаваш. Ако ти е по-тежък крака и имаш малко градско на морето, два резервоара не стигат за почивката. Без да минеш и половината от обещаните 3 000 км от компютъра..

    10:56 21.02.2026

  • 9 Оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хохо Бохо":

    резервуар?

    10:59 21.02.2026

  • 10 Спасов

    9 2 Отговор
    Моите сметки показват следното. Сравнявам общата цена за притежаване на нов плъгин хибрид и автомобил с фабрична газова уредба. За първите 150 000 километра LPG печели с 2500 евро. Признавам, че не съм много наясно с разходите по поддръжка на плъгин хибрида и сметката може да не е много коректна.

    Коментиран от #15

    11:01 21.02.2026

  • 11 Съби

    7 1 Отговор
    С други думи-пълна глупост.

    11:09 21.02.2026

  • 12 Най-смешното

    11 2 Отговор
    Антиелектриците защитават плъгин хибридите, като най-доброто от двата свята - електромобил който можеш да караш и на бензин при нужда.

    В ежедневието си караш на ток също като електромобил, А като тръгнеш на морето имаш бензинов автомобил.


    Само че в ежедневието имаш проблемите на електромобилите умножени по 10 , а на дълъг път разходът ти е по-висок заради по-високото тегло на автомобила.

    11:11 21.02.2026

  • 13 ДНЕС АВТО КУИЗЪТ ЗАПОЧНА ОТ 22 000 ПОСЕЩЕНИЯ

    6 1 Отговор
    Всички лъжат. Тойота и бмв най-много и не само те

    Коментиран от #14

    11:13 21.02.2026

  • 14 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "ДНЕС АВТО КУИЗЪТ ЗАПОЧНА ОТ 22 000 ПОСЕЩЕНИЯ":

    Отвори същия куиз следващата седмица рано сутринта в събота и си запиши броя на посещенията, а после го сравни с броя на посещенията на "новия"!

    Гледам че си мъчиш мозъка от няколко седмици насам. Толкова ли ти е трудно да направиш връзката, че това е една и съща статия на която допълват нов quiz всяка седмица ?

    11:22 21.02.2026

  • 15 Ами тогава

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Спасов":

    Кво умуваш.

    11:23 21.02.2026

  • 16 Хаха

    10 0 Отговор
    Те и електричките ги дават да харчат 13 квтч,но на практика под 25 квтч/100 не падат.

    Коментиран от #18, #20

    11:59 21.02.2026

  • 17 Боко

    2 0 Отговор
    Да се💩💩💩💩💩💩💩 на еСЕс💩👌

    11:59 21.02.2026

  • 18 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    Ама компютъра не ти пише 3000 км пробег при тръгване към морето, а резервоара да свърши след 500 км.

    Още като тръгнеш към морето, електромобилът ти казва че след 300 км ще трябва да го заредиш, като ти казва точно с колко процента ще стигнеш до тази точка като ще те излъже с максимум 5-10%, а не с 600%.

    12:04 21.02.2026

  • 19 Аз Хибрида

    9 2 Отговор
    Колко хора знаят, че хибридите са поне три вида? Ако говорим за Plug-in, приложението им е основно за градски условия, където ви трябват 50 км на ток, за да стигнете до работа и обратно. Въпросът е, че на никой не му се занимава с кабели! А ходенето на море и ски е на бензин. Всичко останало е дъвка за хора, които са още в средата на 20-ти век!

    Коментиран от #23

    12:09 21.02.2026

  • 20 Не е така

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    Не си прав. 13 на 100 е напълно реалистичен разход през пролетта и есента когато не се ползва отопление или охлаждане. Това е два пъти по-малък разход от хибрид Toyota дават 50 км пробег при капацитет на батерията 13,8 kW часа

    Тоест отиваш над 27 на 100 разход на ток - двойно повече от електромобилите в града, като към този разход на ток трябва да добавиш и поне 1,5 л бензин допълнително.

    Коментиран от #21, #22

    12:09 21.02.2026

  • 21 Забравих

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Не е така":

    Всъщност тези 27 на 100 ток плюс 1,5 бензин са на хартия обещани от Toyota. Тоест дори още не хартия хибрида харчи два пъти повече ток от реалния разход на електромобил .

    12:12 21.02.2026

  • 22 Хаха

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Не е така":

    Разход 13 квтч/100 е реалистичен само с 40 км/ч в града.Я стъпи на магистрала,да видим дали ще падне под 25 квтч/100.

    Коментиран от #24, #25

    12:15 21.02.2026

  • 23 Хартиени 50 км

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Аз Хибрида":

    Ако производителят ти е казал че хибрида минава 50 км на ток много добре знаеш, че ще измине максимум 30.

    Тоест за 50-60 км на ден трябва да го заредиш за два часа в къщи, плюс още два часа на работа


    Имаш 10 зареждания за седмицата само за отиване и връщане до работа за 300 км.

    Почти всеки електромобил може да измине 300 км градско с едно зареждане. Тоест само една вечер в седмицата зареждаш електромобила, спрямо два пъти на ден за хибрида - Това е основната причина заради които никой не зарежда хибридите..

    12:18 21.02.2026

  • 24 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Хаха":

    Нали ще сравняваме ябълки с ябълки - 50 км на хибрид с 50 км на електромобил


    Колко километра ще изминеш на магистралата с батерията на Toyota hybrid? 50 км с 13,8 kWh?

    Само сектант на Toyota може да вярва в такава глупост, която противоречи на всички физични закони

    12:20 21.02.2026

  • 25 Чети внимателно

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хаха":

    "Тоест отиваш над 27 на 100 разход на ток - двойно повече от електромобилите в града"


    двойно повече ОТ ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ В ГРАДА


    Дали ти говоря за магистрала?

    Коментиран от #27

    12:23 21.02.2026

  • 26 Васил

    4 3 Отговор
    Хибридите са чисто една пунта мара за да се вземат едни пари на клиентите поддържаш скъп двигател и батерия егати келепира.

    13:17 21.02.2026

  • 27 Димов

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Чети внимателно":

    Теслите се движат на принципа на левитацията,така нареченото теслиране и винаги харчат по малко от хибрид или петролен автомобил със същите параметри.За електромобилите физичните закони са невалидни по презумпция.

    Коментиран от #29, #31

    14:04 21.02.2026

  • 28 Мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    Не е вярно, че електричките нямат масла!
    Имат минимум масло в трансмисията (понеже при повечето случаи ел двигателя НЕ е директно вързан към колелата, а чрез трансмисия), освен това имат и спирачна течност (дори и да не ползват често спирачките)!
    И не на последно място електричките имат огромно количество антифриз, който да охлажда и стопля батерията и двигателя в зависимост от атмосферните условия! Като този антифриз при някои автомобили (напр Ауди) е сменен от специално масло с доста нисък вискозитет, с цел по-висок диапазон на загряване, защото антифриза е температурно ограничен!

    И накрая липсата на подръжка дето рекламираш се ограничава до редовна смяна на ел двигателите и батериите, които са на такава цена, че би предпочел всеки ден да си сменяш маслата на конвенционалния автомобил, отколкото батерията и ел моторите на съвременните глупости наречени ел автомобили!!!

    Коментиран от #30

    14:30 21.02.2026

  • 29 Поправи ме Ако греша

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Димов":

    Това което съм написал с цифри и факти, много лесно се проверява със знания от осми клас.

    Ако вече имаш толкова високо образование, може да провериш сметките и да ми поправиш сметките.

    Ако може ползвай математиката от нашата реалност а не толкова известните анти математика и антифизика които редовно ползвате антиматематиците антимислители.


    Всички изчисления се базират на 13,8 kWh батерия на хибридът на Toyota и официално обявения 50 км пробег с тях по твоята математика колко е разходът на 100 км ? Официалният разход по тези официални данни? Обърни внимание че дори не те питам за реалния, който ще е по-голям.

    Имаш ли математическите знания за да сметнеш задачата или ще се скриеш по подразбиране?

    14:43 21.02.2026

  • 30 Може ли малко данни?

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мнение":

    На колко километра се сменят всички консумативи които си изброил за един електромобил - масла, антифризи батерии и електродвигатели?

    Колко посещения има един автомобил с ДВГ за същите километри? Каква е разликата за смяна на същите консумативи на ДВГ и електромобил?

    Благодаря предварително че няма да ми отговориш. Антиелектриците винаги така правите - хвърля те една манипулация във въздуха и повече не отговаряте на уточняващи въпроси.

    Коментиран от #32, #33, #34, #35, #36

    14:48 21.02.2026

  • 31 Хайде да е RAV4

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Димов":

    Че лесно ще провериш данните, защото се продава и в Европа

    Електрически пробег (WLTP Combined) 75 km

    Комбиниран разход бензин 1.0–1.5 л/100 km

    Батерия 18.1 kWh

    15:09 21.02.2026

  • 36 Мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Може ли малко данни?":

    При електричките (приблизителни данни):
    Батерия (60-100 kWh) - 20 000 - 60 000 лв. (10-20 години)
    Ел. двигател - 8 000 - 20 000лв.
    Охладителна течност - 100 - 300 лв. На около 4 години.
    Спирачна течност - 50 - 150 лв. На 2 години

    Обобщени данни (приблизителни) при двг (пробег около 300000 км):
    Масла и филтри 30 смени (на 10к км) (масло+филтри+труд) 6 000 - 9 000 лв.
    Смяна на двигател употребяван двигател + труд 1500 - 5000 лв.
    Основен ремонт Алтернатива на смяна (части + труд) 1500 - 4000 лв.

    Когато има шарани като вас ще има и рибари!

    Коментиран от #37, #38, #39

    15:53 21.02.2026

  • 37 Странно

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мнение":

    Двигателите и батериите на електромобилите се сменят на години, а маслото на ДВГ на километри?

    Що така?

    Ти скоро в сервиз ходил ли си? Искаш ли да се обзаложа че не си?

    Ако знаеш само с твърдението ти че ще смениш цял двигател на автомобила за което час ти плюс Труд ще платиш общо 1500 км просто слага край на разговора.

    Само труда за смяната на фара на съвременен автомобил може да струва повече от 1500 лв без да броим няколко пъти повече за цената на самия фар.

    Коментиран от #41, #42

    16:33 21.02.2026

  • 38 Още по-странно

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Мнение":

    "Батерия (60-100 kWh) - 20 000 - 60 000 лв. (10-20 години)"

    Баба Ванга ли попита какъв ще е капацитетът на батериите и Колко ще струват след 20 години през 2046 година?

    Защото последно очакваха след пет-шест години цената за киловатчас да падне до 50 долара за киловатчас - 5000 долара за голямата батерия.


    Сещаш ли се и за онази Тесла на която бяха искали близо 20 000 хиляди долара за смяна на батерията, колко искаха за труда и за колко време се сменя - около три часа и около 500 долара в официалния сервиз на Тесла. На други места по-евтино.

    Коментиран от #43

    16:42 21.02.2026

  • 39 Най-странното

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Мнение":

    Кажи ми каква е логиката да смениш с втора употреба цял двигател на автомобил с ДВГ, който Като нов е имал ресурс 200-300 хиляди километра ако е от старото поколение здрави двигатели и 100-200 000 за съвременните?


    Каква е логиката да търсиш чисто нова батерия, при положение, че още старите поколения батерии които бяха проблемни и прегряваха, издържат по 300 до 500 000 км с остатъчен капацитет 90% от този като нов?

    Старите поколения имаха 1000-2000 цикъла живот и бяха доста капризни към прегряване и се самозапалваха.

    Новите lfp батерии имат 6-8 хиляди цикъла живот и дори при издевателства издържат 3-4 хиляди цикъла - скъсява им се живота на половина..

    В обобщение - живота на една батерия се равнява на живота на 5 до 10 двигателя. Чисто нови двигатели, не втора ръка

    Коментиран от #44

    16:48 21.02.2026

  • 40 тъй шъй

    0 0 Отговор
    Тук всичките коментиращи изглежда не са влизали в хибрид. Но компетентно обясняват кое как е и най-вече колко е зле положението. Поне да бяхте научили видовете хибриди, бая са на брой.
    Ами за не знам кой път Тойота се оказват прави. Те предпочитат пълните хибриди пред плъгин хибридите. Е тази статия показва една от причините. Богатият клиент разхожда 300 кила разредена батерия, вместо 50кг. при пълен хибрид.

    17:00 21.02.2026

  • 42 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Странно":

    Що, електричките без фарове ли ти ги правят, че даваш фаровете за пример?! При тях не са ли скъпи?!

    Няма нормален човек, който да предпочете съвременна електричка заради икономия от подръжка!
    Данните дето съм ти споделил ги има публично!
    Знам, че младите ви мързи даже да гледате, НО фактите към момента са именно тези: електричките (съвременните) са много по-скъпи за подръжка в сравнение с конвенционалните автомобили!
    Независимо дали ти харесва или не!

    Гледам постоянно се обзалагаш за неща, за които не си сигурен?!
    Това показва колко ограничен ум си!
    Точно такива като теб ви търсят, както за новите ел автомобили, така и за доброволци към фронта!
    Аналитичната ви мисъл се свежда единствено до:
    "Обзалагам се, че еди кво си..."?!

    Толкова неадекватна аргументация и липса на мисловна дейност, че чак ми е жал за такива като теб! Могат да ви излъжат по-лесно и от малки деца на опашка за сладолед!

    Иначе за цената от 1500лв за смяна на двг втора ръка при стар (около 20г) автомобил от квартален (доверен) сервиз е напълно реалистична!
    Ето пример:
    Онлайн магазин например в "мега партс" е обявен двигател за Volkswagen Golf V 1.9 TDI (BKC) на цена от 1157.00 лв..!

    Когато вярваш на сляпо на мисирките, дето ти рекламират съвременни електрички и здравословно бустериране с много дози от неизвестна течност, без да вложиш някакво мисловно усилие с което да се опиташ да разсъжаваш самостоятелно, тогава си обречен някой друг да разсъждава вместо теб!

    17:07 21.02.2026

  • 43 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Още по-странно":

    Баце, толкова си ж.лък, че чак не виждам смисъл да ти отговорям на глупостите?!

    Говориш ми от къде съм бил знаел за след 10-20г, а сам предполагаш каква щяла да бъде цената след 5г, щото се било очаквало?????

    Когато си ограничено умче, няма как да вденеш, че първите съвременни електрички излязоха преди доста години, още преди 2010г и затова се цитират именно тези данни!

    17:13 21.02.2026

  • 44 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Най-странното":

    Айде поразмърдай си ограничения аспирин в черепната ти кутия и сам (може би) ще се сетиш, че втора употреба двг са обикновено от автомобили с птп, където двг е оцелял и доста често са на значително по-малък пробег!

    Верно ли не можа да си отговориш и на този въпрос?!
    Хахахаха!
    Нека позная, ти вероятно си от т.нар. поколение Z, което и до тоалетната не може да отиде успешно, без упътване, я от родителите, я от джиесема?!
    :D :D :D

    17:17 21.02.2026