Проучване разкрива колко харчат плъг-ин хибридите в реалност и данните не са в полза на производителите

Мащабно ново проучване, публикувано тази от Института Фраунхофер, предизвика разнопосочни мнения в индустрията, като разкри, че хибридните електрически автомобили с външно зареждане (PHEV) в Европа консумират над 300% повече гориво, отколкото сочат официалните им WLTP етикети. Докато производителите обещават „малки глътки“ бензин, данните от почти един милион автомобила разказват данни за голямо потребление и рядко използвани кабели за зареждане.
Изследователите анализираха данните от бордовия мониторинг на разхода на гориво (OBFCM) от 981 035 автомобила – най-големият набор от данни от реалния свят, събран досега за този сегмент. Резултатите са шокиращи: докато официалните лабораторни тестове показват средна консумация от 1,57 л/100 км, реалната консумация е 6,12 л/100 км. За сравнение, това е същата ефективност като на съвременен, нехибриден дизелов двигател.
Дори в „чист“ режим бензиновият двигател често се включва, за да подпомогне силно ускорение, да затопликупето в студените сутрини или да управлява термичните състояния на батерията. В режим на хибриди тези автомобили все пак изразходват 2,98 л/100 км – почти двойно повече от очакваното общо потребление за цялото пътуване.
Една от най-обвинителните части на доклада подчертава странна социална тенденция. Колкото по-скъпа е колата, толкова по-рядко се зарежда. Докато шофьорите на марки като Dacia или Renault, които се съобразяват с бюджета си, зареждат често, за да спестят пари, собствениците на луксозни автомобили изглежда използват PHEV като инструмент за избягване на данъци, а не като екологично средство.
Проучването подчертава, че средният PHEV на Porsche в групата е бил зареждан само с достатъчно енергия, за да осигури 7 kWh за цяла година шофиране. Повече от половината от 11 307 автомобила Porsche в базата данни никога не са били зареждани дори веднъж. За тези собственици тежкият литиево-йонен акумулатор е нищо повече от мъртво тегло, което допълнително намалява ефективността на горивото.
Европейският съюз не пренебрегва тези цифри. Регулаторните органи вече предприемат стъпки за коригиране на „фактора на полезност” – математическата формула, използвана за определяне на колко кредити получава PHEV за това, че е „екологичен”.Според сегашните сметки се редполага, че PHEV с пробег 60 км се задвижва електрически около 80% от времето. Това предположение ще бъде намалено до едва 34%, което ще доведе до утрояване или четирикратно увеличение на официалните оценки за разхода на гориво.
Тази промяна е кошмар за автомобилните производители, които са използвали тези „екологични“ цифри, за да постигнат строгите цели за CO₂ на автомобилния парк. Ако правилата не бъдат затегнати, институтътпредупреждава, че през следващите 20 години в атмосферата ще бъдат изпуснати допълнителни 25 милиона тона CO₂.
1 Това
10:34 21.02.2026
2 Другацел
10:41 21.02.2026
3 разбира се че е така
Коментиран от #5
10:44 21.02.2026
4 Хохо Бохо
Коментиран от #9
10:45 21.02.2026
5 Хохо Бохо
До коментар #3 от "разбира се че е така":А още по-добре от чист електрически. Гори още по-малко, поддръжка никаква, няма масла, филтри, дюзи, турбо, сажди.....КАто спираш ти пълни батерията вместо да грее накладки....
Коментиран от #28
10:48 21.02.2026
6 Пълен смях
Резервоар: 45 л
Батерия: 13,8 кВтч (≈50 км електрически пробег)
Разход бензин:
WLTP / често зареждан: 1,5 л/100 км
Реален: 6 л/100 км
Идеален пробег (заредена батерия, разход 1,5 л/100 км)
Компютърът на борда на Corolla ще покаже около 3 000 км при пълен резервоар и напълно заредена батерия.
Коментиран от #8
10:51 21.02.2026
7 Възможна причина
10:56 21.02.2026
8 Пълен смях
До коментар #6 от "Пълен смях":В реалността един резервоар на Toyota Corolla Plug-in Hybrid не стига за ходене и връщане до морето като се движиш по ограниченията без да ги надвишаваш. Ако ти е по-тежък крака и имаш малко градско на морето, два резервоара не стигат за почивката. Без да минеш и половината от обещаните 3 000 км от компютъра..
10:56 21.02.2026
9 Оня с коня
До коментар #4 от "Хохо Бохо":резервуар?
10:59 21.02.2026
10 Спасов
Коментиран от #15
11:01 21.02.2026
11 Съби
11:09 21.02.2026
12 Най-смешното
В ежедневието си караш на ток също като електромобил, А като тръгнеш на морето имаш бензинов автомобил.
Само че в ежедневието имаш проблемите на електромобилите умножени по 10 , а на дълъг път разходът ти е по-висок заради по-високото тегло на автомобила.
11:11 21.02.2026
13 ДНЕС АВТО КУИЗЪТ ЗАПОЧНА ОТ 22 000 ПОСЕЩЕНИЯ
Коментиран от #14
11:13 21.02.2026
14 Така е
До коментар #13 от "ДНЕС АВТО КУИЗЪТ ЗАПОЧНА ОТ 22 000 ПОСЕЩЕНИЯ":Отвори същия куиз следващата седмица рано сутринта в събота и си запиши броя на посещенията, а после го сравни с броя на посещенията на "новия"!
Гледам че си мъчиш мозъка от няколко седмици насам. Толкова ли ти е трудно да направиш връзката, че това е една и съща статия на която допълват нов quiz всяка седмица ?
11:22 21.02.2026
15 Ами тогава
До коментар #10 от "Спасов":Кво умуваш.
11:23 21.02.2026
16 Хаха
Коментиран от #18, #20
11:59 21.02.2026
17 Боко
11:59 21.02.2026
18 Така е
До коментар #16 от "Хаха":Ама компютъра не ти пише 3000 км пробег при тръгване към морето, а резервоара да свърши след 500 км.
Още като тръгнеш към морето, електромобилът ти казва че след 300 км ще трябва да го заредиш, като ти казва точно с колко процента ще стигнеш до тази точка като ще те излъже с максимум 5-10%, а не с 600%.
12:04 21.02.2026
19 Аз Хибрида
Коментиран от #23
12:09 21.02.2026
20 Не е така
До коментар #16 от "Хаха":Не си прав. 13 на 100 е напълно реалистичен разход през пролетта и есента когато не се ползва отопление или охлаждане. Това е два пъти по-малък разход от хибрид Toyota дават 50 км пробег при капацитет на батерията 13,8 kW часа
Тоест отиваш над 27 на 100 разход на ток - двойно повече от електромобилите в града, като към този разход на ток трябва да добавиш и поне 1,5 л бензин допълнително.
Коментиран от #21, #22
12:09 21.02.2026
21 Забравих
До коментар #20 от "Не е така":Всъщност тези 27 на 100 ток плюс 1,5 бензин са на хартия обещани от Toyota. Тоест дори още не хартия хибрида харчи два пъти повече ток от реалния разход на електромобил .
12:12 21.02.2026
22 Хаха
До коментар #20 от "Не е така":Разход 13 квтч/100 е реалистичен само с 40 км/ч в града.Я стъпи на магистрала,да видим дали ще падне под 25 квтч/100.
Коментиран от #24, #25
12:15 21.02.2026
23 Хартиени 50 км
До коментар #19 от "Аз Хибрида":Ако производителят ти е казал че хибрида минава 50 км на ток много добре знаеш, че ще измине максимум 30.
Тоест за 50-60 км на ден трябва да го заредиш за два часа в къщи, плюс още два часа на работа
Имаш 10 зареждания за седмицата само за отиване и връщане до работа за 300 км.
Почти всеки електромобил може да измине 300 км градско с едно зареждане. Тоест само една вечер в седмицата зареждаш електромобила, спрямо два пъти на ден за хибрида - Това е основната причина заради които никой не зарежда хибридите..
12:18 21.02.2026
24 Така е
До коментар #22 от "Хаха":Нали ще сравняваме ябълки с ябълки - 50 км на хибрид с 50 км на електромобил
Колко километра ще изминеш на магистралата с батерията на Toyota hybrid? 50 км с 13,8 kWh?
Само сектант на Toyota може да вярва в такава глупост, която противоречи на всички физични закони
12:20 21.02.2026
25 Чети внимателно
До коментар #22 от "Хаха":"Тоест отиваш над 27 на 100 разход на ток - двойно повече от електромобилите в града"
двойно повече ОТ ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ В ГРАДА
Дали ти говоря за магистрала?
Коментиран от #27
12:23 21.02.2026
26 Васил
13:17 21.02.2026
27 Димов
До коментар #25 от "Чети внимателно":Теслите се движат на принципа на левитацията,така нареченото теслиране и винаги харчат по малко от хибрид или петролен автомобил със същите параметри.За електромобилите физичните закони са невалидни по презумпция.
Коментиран от #29, #31
14:04 21.02.2026
28 Мнение
До коментар #5 от "Хохо Бохо":Не е вярно, че електричките нямат масла!
Имат минимум масло в трансмисията (понеже при повечето случаи ел двигателя НЕ е директно вързан към колелата, а чрез трансмисия), освен това имат и спирачна течност (дори и да не ползват често спирачките)!
И не на последно място електричките имат огромно количество антифриз, който да охлажда и стопля батерията и двигателя в зависимост от атмосферните условия! Като този антифриз при някои автомобили (напр Ауди) е сменен от специално масло с доста нисък вискозитет, с цел по-висок диапазон на загряване, защото антифриза е температурно ограничен!
И накрая липсата на подръжка дето рекламираш се ограничава до редовна смяна на ел двигателите и батериите, които са на такава цена, че би предпочел всеки ден да си сменяш маслата на конвенционалния автомобил, отколкото батерията и ел моторите на съвременните глупости наречени ел автомобили!!!
Коментиран от #30
14:30 21.02.2026
29 Поправи ме Ако греша
До коментар #27 от "Димов":Това което съм написал с цифри и факти, много лесно се проверява със знания от осми клас.
Ако вече имаш толкова високо образование, може да провериш сметките и да ми поправиш сметките.
Ако може ползвай математиката от нашата реалност а не толкова известните анти математика и антифизика които редовно ползвате антиматематиците антимислители.
Всички изчисления се базират на 13,8 kWh батерия на хибридът на Toyota и официално обявения 50 км пробег с тях по твоята математика колко е разходът на 100 км ? Официалният разход по тези официални данни? Обърни внимание че дори не те питам за реалния, който ще е по-голям.
Имаш ли математическите знания за да сметнеш задачата или ще се скриеш по подразбиране?
14:43 21.02.2026
30 Може ли малко данни?
До коментар #28 от "Мнение":На колко километра се сменят всички консумативи които си изброил за един електромобил - масла, антифризи батерии и електродвигатели?
Колко посещения има един автомобил с ДВГ за същите километри? Каква е разликата за смяна на същите консумативи на ДВГ и електромобил?
Благодаря предварително че няма да ми отговориш. Антиелектриците винаги така правите - хвърля те една манипулация във въздуха и повече не отговаряте на уточняващи въпроси.
Коментиран от #32, #33, #34, #35, #36
14:48 21.02.2026
31 Хайде да е RAV4
До коментар #27 от "Димов":Че лесно ще провериш данните, защото се продава и в Европа
Електрически пробег (WLTP Combined) 75 km
Комбиниран разход бензин 1.0–1.5 л/100 km
Батерия 18.1 kWh
15:09 21.02.2026
36 Мнение
До коментар #30 от "Може ли малко данни?":При електричките (приблизителни данни):
Батерия (60-100 kWh) - 20 000 - 60 000 лв. (10-20 години)
Ел. двигател - 8 000 - 20 000лв.
Охладителна течност - 100 - 300 лв. На около 4 години.
Спирачна течност - 50 - 150 лв. На 2 години
Обобщени данни (приблизителни) при двг (пробег около 300000 км):
Масла и филтри 30 смени (на 10к км) (масло+филтри+труд) 6 000 - 9 000 лв.
Смяна на двигател употребяван двигател + труд 1500 - 5000 лв.
Основен ремонт Алтернатива на смяна (части + труд) 1500 - 4000 лв.
Когато има шарани като вас ще има и рибари!
Коментиран от #37, #38, #39
15:53 21.02.2026
37 Странно
До коментар #36 от "Мнение":Двигателите и батериите на електромобилите се сменят на години, а маслото на ДВГ на километри?
Що така?
Ти скоро в сервиз ходил ли си? Искаш ли да се обзаложа че не си?
Ако знаеш само с твърдението ти че ще смениш цял двигател на автомобила за което час ти плюс Труд ще платиш общо 1500 км просто слага край на разговора.
Само труда за смяната на фара на съвременен автомобил може да струва повече от 1500 лв без да броим няколко пъти повече за цената на самия фар.
Коментиран от #41, #42
16:33 21.02.2026
38 Още по-странно
До коментар #36 от "Мнение":"Батерия (60-100 kWh) - 20 000 - 60 000 лв. (10-20 години)"
Баба Ванга ли попита какъв ще е капацитетът на батериите и Колко ще струват след 20 години през 2046 година?
Защото последно очакваха след пет-шест години цената за киловатчас да падне до 50 долара за киловатчас - 5000 долара за голямата батерия.
Сещаш ли се и за онази Тесла на която бяха искали близо 20 000 хиляди долара за смяна на батерията, колко искаха за труда и за колко време се сменя - около три часа и около 500 долара в официалния сервиз на Тесла. На други места по-евтино.
Коментиран от #43
16:42 21.02.2026
39 Най-странното
До коментар #36 от "Мнение":Кажи ми каква е логиката да смениш с втора употреба цял двигател на автомобил с ДВГ, който Като нов е имал ресурс 200-300 хиляди километра ако е от старото поколение здрави двигатели и 100-200 000 за съвременните?
Каква е логиката да търсиш чисто нова батерия, при положение, че още старите поколения батерии които бяха проблемни и прегряваха, издържат по 300 до 500 000 км с остатъчен капацитет 90% от този като нов?
Старите поколения имаха 1000-2000 цикъла живот и бяха доста капризни към прегряване и се самозапалваха.
Новите lfp батерии имат 6-8 хиляди цикъла живот и дори при издевателства издържат 3-4 хиляди цикъла - скъсява им се живота на половина..
В обобщение - живота на една батерия се равнява на живота на 5 до 10 двигателя. Чисто нови двигатели, не втора ръка
Коментиран от #44
16:48 21.02.2026
40 тъй шъй
Ами за не знам кой път Тойота се оказват прави. Те предпочитат пълните хибриди пред плъгин хибридите. Е тази статия показва една от причините. Богатият клиент разхожда 300 кила разредена батерия, вместо 50кг. при пълен хибрид.
17:00 21.02.2026
42 Мнение
До коментар #37 от "Странно":Що, електричките без фарове ли ти ги правят, че даваш фаровете за пример?! При тях не са ли скъпи?!
Няма нормален човек, който да предпочете съвременна електричка заради икономия от подръжка!
Данните дето съм ти споделил ги има публично!
Знам, че младите ви мързи даже да гледате, НО фактите към момента са именно тези: електричките (съвременните) са много по-скъпи за подръжка в сравнение с конвенционалните автомобили!
Независимо дали ти харесва или не!
Гледам постоянно се обзалагаш за неща, за които не си сигурен?!
Това показва колко ограничен ум си!
Точно такива като теб ви търсят, както за новите ел автомобили, така и за доброволци към фронта!
Аналитичната ви мисъл се свежда единствено до:
"Обзалагам се, че еди кво си..."?!
Толкова неадекватна аргументация и липса на мисловна дейност, че чак ми е жал за такива като теб! Могат да ви излъжат по-лесно и от малки деца на опашка за сладолед!
Иначе за цената от 1500лв за смяна на двг втора ръка при стар (около 20г) автомобил от квартален (доверен) сервиз е напълно реалистична!
Ето пример:
Онлайн магазин например в "мега партс" е обявен двигател за Volkswagen Golf V 1.9 TDI (BKC) на цена от 1157.00 лв..!
Когато вярваш на сляпо на мисирките, дето ти рекламират съвременни електрички и здравословно бустериране с много дози от неизвестна течност, без да вложиш някакво мисловно усилие с което да се опиташ да разсъжаваш самостоятелно, тогава си обречен някой друг да разсъждава вместо теб!
17:07 21.02.2026
43 Мнение
До коментар #38 от "Още по-странно":Баце, толкова си ж.лък, че чак не виждам смисъл да ти отговорям на глупостите?!
Говориш ми от къде съм бил знаел за след 10-20г, а сам предполагаш каква щяла да бъде цената след 5г, щото се било очаквало?????
Когато си ограничено умче, няма как да вденеш, че първите съвременни електрички излязоха преди доста години, още преди 2010г и затова се цитират именно тези данни!
17:13 21.02.2026
44 Мнение
До коментар #39 от "Най-странното":Айде поразмърдай си ограничения аспирин в черепната ти кутия и сам (може би) ще се сетиш, че втора употреба двг са обикновено от автомобили с птп, където двг е оцелял и доста често са на значително по-малък пробег!
Верно ли не можа да си отговориш и на този въпрос?!
Хахахаха!
Нека позная, ти вероятно си от т.нар. поколение Z, което и до тоалетната не може да отиде успешно, без упътване, я от родителите, я от джиесема?!
:D :D :D
17:17 21.02.2026