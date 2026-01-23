Най-мощната Toyota RAV4 навлиза на европейския пазар, но с доста "солена" цена

Японският гигант Toyota даде старт на масирана офанзива на Стария континент, пускайки в продажба най-потентната версия на своя бестселър – Toyota RAV4 2026. Този път японските инженери предлагат plug-in хибридна конфигурация, която не само впечатлява със своите над 300 конски сили, но и обещава пробег от завидните 100 километра изцяло на електричество.

Новата модификация вече е налична в шоурумите в редица европейски държави, като ценовата листа стартира от 46 500 евро за варианта с предно задвижване. За тези, които не правят компромиси със сигурността и проходимостта, версията с двойно предаване започва от 48 500 евро. Тези цифри позиционират модела като сериозен, но скъп претендент в сегмента на хибридните кросоувъри.

Под предния капак на Toyota RAV4 2026 пулсира усъвършенствана система, съчетаваща 2,5-литров бензинов агрегат с два електромотора, генериращи системна мощност от 304 к.с. Динамиката е впечатляваща за семеен автомобил – спринтът от 0 до 100 км/ч отнема едва 5,8 секунди. Максималната скорост е електронно ограничена на 180 км/ч, което е напълно достатъчно за магистрално темпо, но фокусът тук е върху ефективността. Комбинираният разход на гориво е символичен – едва 1,4 литра на 100 км, благодарение на масивната батерия с капацитет 22,7 кВтч.

Оборудването Advance, което се явява входна точка за този модел, не пести от екстри. Собствениците ще получат 18-инчови лети джанти, изцяло дигитален кокпит с два 12-инчови екрана, безключов достъп и пълен зимен пакет, включващ отопление на седалките и волана. Сигурността е поверена на последното поколение системи за асистенция на водача, които са част от стандартния пакет.

За най-взискателните клиенти е предвидено нивото Limited, чиято цена започва от 53 500 евро. Тук кросоувърът се превръща в истинска мобилна „крепост“ на лукса с 20-инчови колела, изискан кожен салон, панорамен покрив и аудиофилска система от JBL. Към това добавяме вентилация на седалките и проекционен дисплей (head-up), които превръщат всяко пътуване в първокласно изживяване.