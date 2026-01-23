Новини
Авто »
Най-мощната Toyota RAV4 навлиза на европейския пазар, но с доста "солена" цена

Най-мощната Toyota RAV4 навлиза на европейския пазар, но с доста "солена" цена

23 Януари, 2026 12:20 557 5

  • toyota-
  • rav4-
  • plug-in хибрид

Новата модификация вече е налична в шоурумите в редица европейски държави, като ценовата листа стартира от 46 500 евро за варианта с предно задвижване

Най-мощната Toyota RAV4 навлиза на европейския пазар, но с доста "солена" цена - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският гигант Toyota даде старт на масирана офанзива на Стария континент, пускайки в продажба най-потентната версия на своя бестселър – Toyota RAV4 2026. Този път японските инженери предлагат plug-in хибридна конфигурация, която не само впечатлява със своите над 300 конски сили, но и обещава пробег от завидните 100 километра изцяло на електричество.

Новата модификация вече е налична в шоурумите в редица европейски държави, като ценовата листа стартира от 46 500 евро за варианта с предно задвижване. За тези, които не правят компромиси със сигурността и проходимостта, версията с двойно предаване започва от 48 500 евро. Тези цифри позиционират модела като сериозен, но скъп претендент в сегмента на хибридните кросоувъри.

Най-мощната Toyota RAV4 навлиза на европейския пазар, но с доста "солена" цена

Под предния капак на Toyota RAV4 2026 пулсира усъвършенствана система, съчетаваща 2,5-литров бензинов агрегат с два електромотора, генериращи системна мощност от 304 к.с. Динамиката е впечатляваща за семеен автомобил – спринтът от 0 до 100 км/ч отнема едва 5,8 секунди. Максималната скорост е електронно ограничена на 180 км/ч, което е напълно достатъчно за магистрално темпо, но фокусът тук е върху ефективността. Комбинираният разход на гориво е символичен – едва 1,4 литра на 100 км, благодарение на масивната батерия с капацитет 22,7 кВтч.

Оборудването Advance, което се явява входна точка за този модел, не пести от екстри. Собствениците ще получат 18-инчови лети джанти, изцяло дигитален кокпит с два 12-инчови екрана, безключов достъп и пълен зимен пакет, включващ отопление на седалките и волана. Сигурността е поверена на последното поколение системи за асистенция на водача, които са част от стандартния пакет.

Най-мощната Toyota RAV4 навлиза на европейския пазар, но с доста "солена" цена

За най-взискателните клиенти е предвидено нивото Limited, чиято цена започва от 53 500 евро. Тук кросоувърът се превръща в истинска мобилна „крепост“ на лукса с 20-инчови колела, изискан кожен салон, панорамен покрив и аудиофилска система от JBL. Към това добавяме вентилация на седалките и проекционен дисплей (head-up), които превръщат всяко пътуване в първокласно изживяване.

Най-мощната Toyota RAV4 навлиза на европейския пазар, но с доста "солена" цена


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Москвичь 3

    1 1 Отговор
    Ма по зле

    Коментиран от #2

    12:22 23.01.2026

  • 2 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Москвичь 3":

    Къде го тоя Москвич бре....да го видим.

    12:27 23.01.2026

  • 3 карчи

    1 2 Отговор
    Заслужава си парите не го мислете, това да не е немски "премиум" 😅

    Коментиран от #4

    12:27 23.01.2026

  • 4 А па

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "карчи":

    Да не е Тойота?

    12:31 23.01.2026

  • 5 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Прави се в Китай , май.
    Ще си купя китайски " РАВ 44 "за 20 хилки по-евтино. / абе пари нямам и за Трабант/

    12:35 23.01.2026