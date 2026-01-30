Краят на скуката. Новата Toyota Corolla сменя имиджа си (ВИДЕО)

Легендарната Toyota Corolla, която десетилетия наред беше символ на рационалния избор и прагматизма, е напът да изхвърли стария си костюм. 13-тото поколение на японската икона се готви за най-мащабната еволюция в своята 60-годишна история, като този път целта не е просто надеждност, а истински визуален и технологичен шок. След като миналата година Toyota разбуни духовете с радикална концепция, днес вече имаме по-ясна представа как ще изглежда производствената версия, която трябва да се появи на пътя през 2026 или 2027 г.

Е, ако сте мислили, че Corolla ще си остане „кротък“ седан, рендерите на дигиталния майстор Теофилус Чин ще ви накарат да премислите. Дизайнът заимства агресивната муцуна тип „чух“ (hammerhead) от новите модели Crown и Prius, съчетавайки я с атлетичните пропорции на Lexus IS. Предната част е доминирана от тънка LED ивица, пресичаща цялата широчина, докато страничният профил е станал по-сложен и динамичен, загърбвайки консервативните прави линии. Макар някои от „лудите“ детайли на концепта – като камерите вместо огледала – да бъдат смекчени за масово производство, общото усещане е за автомобил от бъдещето.

Под капака обаче се крие истинската революция. Toyota най-после прегръща изцяло електрическото задвижване за своя бестселър. Новата Corolla ще се предлага в три вкуса: класически хибрид, plug-in хибрид с впечатляващ пробег и чисто електрическа версия. Инженерите в момента усилено разработват нови 1.5 и 2.0-литрови четирицилиндрови двигатели, които са „родени за електрификация“ – те ще бъдат по-компактни и с 10-20% по-ефективни, осигурявайки по-ниска линия на предния капак и по-добра аеродинамика.

Интериорът също ще премине през дигитално пречистване. Очаква се минималистично табло с огромен централен таблет и може би дори втори екран за пътника до шофьора – нещо, което доскоро беше запазено само за луксозния сегмент. Въпреки цялата тази модерност, от Toyota обещават, че просторът и практичността няма да бъдат принесени в жертва на стила.

За тези, които търсят повече адреналин, слуховете за нова GR Corolla, вдъхновена от рали спорта, продължават да циркулират. Ясно е едно: времето, в което Corolla беше просто „сигурният избор“, приключи. Новата ера е на смелостта и високото напрежение, а дали пазарът ще приеме тази дива трансформация, предстои да разберем съвсем скоро.