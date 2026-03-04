Renault подготвя конкурент на Suzuki Jimny

Renault се готви за представянето на Bridger Concept, офроудър с дължина под четири метра. Представен в тийзър форма по-рано днес, Bridger е най-новият флагман в международната продуктова офанзива на Renault, проектиран специално за региони с висок растеж като Индия, Африка и Близкия изток. Макар че неговата квадратна форма може да накара европейските фенове да пожелаят също да го притежават, Renault потвърди, че този конкретен модел е предназначен изключително за чуждестранните пазари.

С дължина малко под четири метра, за да се възползва от индийските данъчни ставки, той ще се позиционира между Kiger и новото Renault Duster. Въпреки малките си размери, Renault твърди, че философията „voitures à vivre” (коли за живот) гарантира просторно купе, подходящо за градски семейства, които искат естетиката на офроудър, без ежедневните компромиси на шаси с рама.

Дизайнът на Bridger е съзнателно насочен към издръжливост. От изправения преден капак и разширените калници до изключително важната резервна гума, монтирана на багажната врата. Въпреки че пълните технически спецификации се пазят в тайна за световния дебют, се очаква производствената версия да използва гъвкавите 1,2-литрови мекохибридни и 1,5-литрови пълни хибридни двигатели на Renault. За разлика от европейската гама, понастоящем няма планове за 100% електрическа версия, което отразява реалностите на инфраструктурата на целевите пазари.

В интериора Bridger ще разполага с усъвършенствана инфоразвлекателна система, задвижвана от Google, и 59-инчова цифрова интеграция (подобна на тази в Renault Duster), както и с акцент върху активни системи за безопасност, които помагат при навигация в непредвидими пътни условия.

В ход, който отразява културата на персонализираното производство на конкурентите му, се носят слухове, че Bridger ще дебютира с гама от „подготвени за приключения“ аксесоари, включително интегрирани багажници за покрива и издръжливи защитни плочи.

Пълното представяне на Bridger Concept е насрочено за 10 март по време на стратегическия ден „FutuREeady“ на Renault. Това събитие ще бъде повратна точка за марката, тъй като ще очертае петгодишна пътна карта, насочена към постигане на по-високо ниво на надеждност и драстично съкращаване на циклите на разработка. Изпълнителният директор на Renault намекна, че бързото преминаване на Bridger от концепция към индийските производствени линии – вероятно в завода в Ченай – ще послужи като модел за този нов, гъвкав индустриален подход.

Позиционирайки Bridger като пряк конкурент на Maruti Suzuki Jimny и Mahindra Thar, Renault се отдалечава от имиджа си на „първо бюджетен” производител и се ориентира към портфолио, базирано на стойността и насочено към активния начин на живот.