Това са най-надеждните употребявани BMW-та

Когато става въпрос за покупка на употребяван автомобил от Мюнхен, дебатът между емоцията и здравия разум често е ожесточен. Изданието Topspeed хвърля яснота по темата, публикувайки детайлен списък с десетте най-издръжливи модела на BMW, базиран на прецизна 100-точкова скала. Резултатите са донякъде изненадващи, тъй като короната не отива при най-новите попълнения в каталога, а при модел, който вече е доказал своите качества във времето.

На върха на класацията с внушителните 90 точки се изкачва BMW Series 4 от 2017 година

Инженерите очевидно са си написали домашното, успявайки да изчистят „детските болести“ на предходните поколения, включително прословутите дефекти в охладителната система. Макар спорадично да се появяват оплаквания за сензора на коляновия вал, те са по-скоро изключение, отколкото правило, което прави това купе (и Gran Coupe) отличен избор на вторичния пазар.

Втората позиция се заема от по-старото, но коравo BMW Series 1 от 2013-а с 89 точки

Тук обаче купувачите трябва да бъдат по-внимателни – версиите с принудително пълнене понякога проявяват капризи с горивната помпа за високо налягане, а течовете на антифриз все още са тема на разговор в сервизите.

Веднага след него, с 88 точки, се нарежда BMW Series 2 от 2020-а

При този автомобил задвижването е стабилно, макар че класическите за марката течове на масло и проблеми с водната помпа напомнят за себе си.

Интересното в тази подредба е, че тя обхваща широк спектър от години и концепции – от класическото Z4 (2007) до електрическото i3 (2017). Това доказва, че при баварците надеждността не винаги е в пряка корелация с годината на производство, а по-скоро с конкретната инженерия на дадено поколение. Ето как изглежда пълният списък на отличниците:

BMW Series 5 (2016) – 88 точки

BMW X3 (2017) – 86 точки

BMW Z4 (2007) – 85 точки

BMW X5 (2018) – 84 точки

BMW Series 7 (2011) – 84 точки

BMW Series 3 (2016) – 83 точки

BMW i3 (2017) – 83 точки

