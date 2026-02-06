Това са най-надеждните употребявани BMW-та

Когато става въпрос за покупка на употребяван автомобил от Мюнхен, дебатът между емоцията и здравия разум често е ожесточен. Изданието Topspeed хвърля яснота по темата, публикувайки детайлен списък с десетте най-издръжливи модела на BMW, базиран на прецизна 100-точкова скала. Резултатите са донякъде изненадващи, тъй като короната не отива при най-новите попълнения в каталога, а при модел, който вече е доказал своите качества във времето.
На върха на класацията с внушителните 90 точки се изкачва BMW Series 4 от 2017 година
Инженерите очевидно са си написали домашното, успявайки да изчистят „детските болести“ на предходните поколения, включително прословутите дефекти в охладителната система. Макар спорадично да се появяват оплаквания за сензора на коляновия вал, те са по-скоро изключение, отколкото правило, което прави това купе (и Gran Coupe) отличен избор на вторичния пазар.
Втората позиция се заема от по-старото, но коравo BMW Series 1 от 2013-а с 89 точки
Тук обаче купувачите трябва да бъдат по-внимателни – версиите с принудително пълнене понякога проявяват капризи с горивната помпа за високо налягане, а течовете на антифриз все още са тема на разговор в сервизите.
Веднага след него, с 88 точки, се нарежда BMW Series 2 от 2020-а
При този автомобил задвижването е стабилно, макар че класическите за марката течове на масло и проблеми с водната помпа напомнят за себе си.
Интересното в тази подредба е, че тя обхваща широк спектър от години и концепции – от класическото Z4 (2007) до електрическото i3 (2017). Това доказва, че при баварците надеждността не винаги е в пряка корелация с годината на производство, а по-скоро с конкретната инженерия на дадено поколение. Ето как изглежда пълният списък на отличниците:
BMW Series 5 (2016) – 88 точки
BMW X3 (2017) – 86 точки
BMW Z4 (2007) – 85 точки
BMW X5 (2018) – 84 точки
BMW Series 7 (2011) – 84 точки
BMW Series 3 (2016) – 83 точки
BMW i3 (2017) – 83 точки
А какви екземпляри от тези модели са продават у нас, можете да видите ТУК
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Развълнуван
13:11 06.02.2026
2 Край
Коментиран от #4
13:13 06.02.2026
3 Той
13:14 06.02.2026
4 ха ха
До коментар #2 от "Край":Абе бедняк за какви китайски и японско бракми говориш, тук се говори за истински коли!
13:16 06.02.2026
5 карчи
13:16 06.02.2026
6 НЕ-мерси
13:19 06.02.2026
7 БМВ е библията
13:20 06.02.2026
8 Айзомби
13:21 06.02.2026
9 Разкошна кола
13:25 06.02.2026
10 Вова
Може би по-малко карана?
сТАКмистика...
Стига глупости бе, хора...
13:27 06.02.2026
11 Чавдар войвода
13:53 06.02.2026