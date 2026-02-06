Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Това са най-надеждните употребявани BMW-та

6 Февруари, 2026 13:05 3 868 11

  • автомобилът на старо-
  • употребявани автомобили-
  • bmw-
  • надеждност

Експертна класация разбива митовете за вечните ремонти и посочва неочакван лидер в надеждността

Това са най-надеждните употребявани BMW-та - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато става въпрос за покупка на употребяван автомобил от Мюнхен, дебатът между емоцията и здравия разум често е ожесточен. Изданието Topspeed хвърля яснота по темата, публикувайки детайлен списък с десетте най-издръжливи модела на BMW, базиран на прецизна 100-точкова скала. Резултатите са донякъде изненадващи, тъй като короната не отива при най-новите попълнения в каталога, а при модел, който вече е доказал своите качества във времето.

На върха на класацията с внушителните 90 точки се изкачва BMW Series 4 от 2017 година

Инженерите очевидно са си написали домашното, успявайки да изчистят „детските болести“ на предходните поколения, включително прословутите дефекти в охладителната система. Макар спорадично да се появяват оплаквания за сензора на коляновия вал, те са по-скоро изключение, отколкото правило, което прави това купе (и Gran Coupe) отличен избор на вторичния пазар.

Втората позиция се заема от по-старото, но коравo BMW Series 1 от 2013-а с 89 точки

Тук обаче купувачите трябва да бъдат по-внимателни – версиите с принудително пълнене понякога проявяват капризи с горивната помпа за високо налягане, а течовете на антифриз все още са тема на разговор в сервизите.

Веднага след него, с 88 точки, се нарежда BMW Series 2 от 2020-а

При този автомобил задвижването е стабилно, макар че класическите за марката течове на масло и проблеми с водната помпа напомнят за себе си.

Интересното в тази подредба е, че тя обхваща широк спектър от години и концепции – от класическото Z4 (2007) до електрическото i3 (2017). Това доказва, че при баварците надеждността не винаги е в пряка корелация с годината на производство, а по-скоро с конкретната инженерия на дадено поколение. Ето как изглежда пълният списък на отличниците:

BMW Series 5 (2016) – 88 точки
BMW X3 (2017) – 86 точки
BMW Z4 (2007) – 85 точки
BMW X5 (2018) – 84 точки
BMW Series 7 (2011) – 84 точки
BMW Series 3 (2016) – 83 точки
BMW i3 (2017) – 83 точки

Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Развълнуван

    2 5 Отговор
    Всички пичове карат само БНВ!

    13:11 06.02.2026

  • 2 Край

    9 6 Отговор
    БМВ китайски ли е? Или японски автомобил - Не?!?! Е тогава за каква надеждност говорим. БМВ е БЕЗнадежност. Добри са в ретроколите

    Коментиран от #4

    13:13 06.02.2026

  • 3 Той

    12 9 Отговор
    Само бедния бай ганьо ги плюе , защото не може да си купи.

    13:14 06.02.2026

  • 4 ха ха

    11 12 Отговор

    До коментар #2 от "Край":

    Абе бедняк за какви китайски и японско бракми говориш, тук се говори за истински коли!

    13:16 06.02.2026

  • 5 карчи

    11 6 Отговор
    Надежно и бе еН ве е оксиморон 😂

    13:16 06.02.2026

  • 6 НЕ-мерси

    9 8 Отговор
    БМВ -- Бърка Масло и Вода

    13:19 06.02.2026

  • 7 БМВ е библията

    8 1 Отговор
    По цените им ще ги познаете.

    13:20 06.02.2026

  • 8 Айзомби

    8 8 Отговор
    Уж все японските много надеждни , а бмв-тата не са. А 99% от вноса на бмв та в българия са милионници , като някоя японка стане на 200 или 300к била безсмъртна.Върви я разбирай тая работа.Веднъж караш ли бмв , не търсиш друга кола.

    13:21 06.02.2026

  • 9 Разкошна кола

    9 2 Отговор
    В България се купуват евтини модели БМВ,амортизирани на всичко отгоре.Не говорете за тази марка,исмикяри.Кой от нас се качвал на нова 7 или 6.

    13:25 06.02.2026

  • 10 Вова

    5 2 Отговор
    И с какво 4-та серия е по-различна от 3-та серия?
    Може би по-малко карана?
    сТАКмистика...
    Стига глупости бе, хора...

    13:27 06.02.2026

  • 11 Чавдар войвода

    3 6 Отговор
    Трошливо, немско техно-порно.

    13:53 06.02.2026