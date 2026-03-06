Новини
Авто »
Прераждането на третата серия на BMW започва на 18 март

Прераждането на третата серия на BMW започва на 18 март

6 Март, 2026 15:22 391 1

  • bmw-
  • i3-
  • neue klasse

Екип на mobile.bg ще е на мястото на събитието, от където ще ви разкажем всичко най-интересно от премиерата на баварския електрически седан с пробег от 800 км

Прераждането на третата серия на BMW започва на 18 март - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Настъпва моментът, в който баварската трета серия ще пренапише собствената си история! На 18 март BMW ще свали покривалото от новия седан i3 – технологичното острие на фамилията Neue Klasse, което обещава да изпрати сегашните представи за електрическа мобилност в миналото.

Това не е просто нов модел, а втората голяма крачка в „Новата ера“ на Мюнхен, следвайки по петите кросоувъра iX3. Дизайнерите залагат на дързък и изчистен език, който умело преплита класическите ДНК кодове на марката с футуристичен минимализъм. Очаквайте предница, доминирана от широка, светеща графика – модерна интерпретация на легендарните „ноздри“, която се слива в едно с уникалния диагонален светлинен подпис на фаровете.

Под аеродинамичната обвивка се крие истинска техническа революция. Благодарение на 800-волтовата архитектура Gen6, новият i3 ще поддържа светкавично зареждане с мощност до 400 kW. Но цифрата, която наистина спира дъха, е пробегът – цели 800 км с едно зареждане. Първоначалните слухове сочат към версията i3 50 xDrive, разполагаща с два електромотора, системна мощност от 464 к.с. и чудовищен въртящ момент от 640 Нм.

Влизайки в купето, шофьорите ще попаднат в дигитален свят от следващо поколение. Системата iDrive е преобразена из основи, като централно място заема иновативният панорамен проекционен екран в основата на предното стъкло. Всичко това се управлява от софтуерния „мозък“, наречен Heart of Joy, който координира движението с прецизност, непозната досега.

За феновете на практичността имаме добра новина – главният дизайнер Адриан ван Хойдонк потвърди, че по-късно ще видим и версия Touring (комби). А за тези, които търсят чист адреналин, се подготвя електрическо M3 с четири мотора, което вероятно ще бъде най-мощната машина в историята на М дивизията.

Екипът на mobile.bg ще бъде на мястото на събитието на 18 март, за да ви покаже всяка линия и всеки детайл от това баварско чудо. Пригответе се, защото битката с Tesla Model 3 и бъдещата електрическа C-класа на Mercedes обещава да бъде безмилостно интересна!


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рттт

    1 0 Отговор
    За какво са и бъбреци като няма нужда да диша, за какво и е шофьор като вътре е като кино салон. Да си я дръшат. 800 км при минус 10 след 5 часа на вън стават 300 км. Ако ми трябва електромотор ще си купя фуражомелка.

    15:32 06.03.2026