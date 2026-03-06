Прераждането на третата серия на BMW започва на 18 март

Настъпва моментът, в който баварската трета серия ще пренапише собствената си история! На 18 март BMW ще свали покривалото от новия седан i3 – технологичното острие на фамилията Neue Klasse, което обещава да изпрати сегашните представи за електрическа мобилност в миналото.

Това не е просто нов модел, а втората голяма крачка в „Новата ера“ на Мюнхен, следвайки по петите кросоувъра iX3. Дизайнерите залагат на дързък и изчистен език, който умело преплита класическите ДНК кодове на марката с футуристичен минимализъм. Очаквайте предница, доминирана от широка, светеща графика – модерна интерпретация на легендарните „ноздри“, която се слива в едно с уникалния диагонален светлинен подпис на фаровете.

Под аеродинамичната обвивка се крие истинска техническа революция. Благодарение на 800-волтовата архитектура Gen6, новият i3 ще поддържа светкавично зареждане с мощност до 400 kW. Но цифрата, която наистина спира дъха, е пробегът – цели 800 км с едно зареждане. Първоначалните слухове сочат към версията i3 50 xDrive, разполагаща с два електромотора, системна мощност от 464 к.с. и чудовищен въртящ момент от 640 Нм.

Влизайки в купето, шофьорите ще попаднат в дигитален свят от следващо поколение. Системата iDrive е преобразена из основи, като централно място заема иновативният панорамен проекционен екран в основата на предното стъкло. Всичко това се управлява от софтуерния „мозък“, наречен Heart of Joy, който координира движението с прецизност, непозната досега.

За феновете на практичността имаме добра новина – главният дизайнер Адриан ван Хойдонк потвърди, че по-късно ще видим и версия Touring (комби). А за тези, които търсят чист адреналин, се подготвя електрическо M3 с четири мотора, което вероятно ще бъде най-мощната машина в историята на М дивизията.

Екипът на mobile.bg ще бъде на мястото на събитието на 18 март, за да ви покаже всяка линия и всеки детайл от това баварско чудо. Пригответе се, защото битката с Tesla Model 3 и бъдещата електрическа C-класа на Mercedes обещава да бъде безмилостно интересна!