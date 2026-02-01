Почти 10% от продаваните нови коли в Европа вече са китайски

Поднебесната държава вече не просто чука на вратата на европейския автомобилен пазар – тя буквално я изби. Според последните данни на изследователската компания Dataforce, публикувани от Bloomberg, делът на китайските производители на Стария континент е ударил исторически връх от 9.5% в края на 2025 година. Този тектоничен прелом в индустрията бележи символична победа, тъй като за първи път китайските брандове успяват да изпреварят по продажби своите утвърдени корейски конкуренти в рамките на едно тримесечие.
Горивото зад този безпрецедентен възход е агресивната доминация в сегмента на електрифицираните возила. Докато традиционните европейски гиганти все още нагаждат стратегиите си, китайските хибриди и електромобили печелят симпатиите на купувачите с отлично съотношение между цена и технологии.
Особено впечатляващ е пробивът в Южна Европа – страни като Испания, Италия и Гърция, както и традиционно консервативният пазар на Великобритания, се оказаха неочаквано гостоприемни за новите играчи. Експертите признават, че гъвкавостта на потребителите в тези региони е надминала и най-смелите прогнози, особено когато става въпрос за прехода към батерии.
Цифрите говорят сами по себе си: делът на китайските модели в чисто електрическия сегмент е скочил двойно само за една година, достигайки 11% през 2025-а. Този експанзивен растеж обаче не е случаен. Притиснати от пренаситения вътрешен пазар в Китай и високите мита в САЩ, производителите от Поднебесната империя насочват целия си ресурс към Европа. Тази „инвазия“ поставя местната индустрия в изключително деликатна позиция. Статистиката е неумолима – докато източните марки празнуват рекорди, европейският автомобилен сектор, който осигурява препитание на 13 милиона души, е загубил над 110 000 работни места през последната година и половина.
България не остава встрани от тази вълна, като по родните пътища все по-често се забелязват логата на марки като GWM и Geely, а тепърва навлизат Omoda, Jaecoo, MG и BYD. Българският потребител, който традиционно е силно прагматичен, започва да припознава в китайските предложения онази „златна среда“ между богато базово оборудване и осезаемо по-ниска цена в сравнение с европейските и японските алтернативи.
Интересен факт е, че докато на Запад фокусът е изцяло върху електрификацията, у нас китайските брандове печелят позиции и с конвенционални SUV модели, които предлагат дълга гаранция и модерен дизайн. Този пазарен натиск принуждава утвърдените дилъри в страната да преосмислят ценовите си политики, тъй като „китайската инвазия“ вече не е просто далечна новина, а реална конкуренция в шоурумите у нас.
Предстои да видим дали европейските регулатори и производители ще намерят адекватен отговор на това предизвикателство, или пейзажът по пътищата на континента ще продължи да се променя с неподозирана скорост. Едно е сигурно – ерата на абсолютното господство на европейските марки е в историята, а новите правила се диктуват от Изток.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 голем смех
Голяма рядкост е да видите китайска кола в Западна Европа. Купуват ги балъци като българите, щото са по-тънкана. Докато вървят.
Коментиран от #6
13:34 01.02.2026
2 Европейца
Коментиран от #7
13:37 01.02.2026
3 Бай Георги
13:37 01.02.2026
4 чува се шляпкане
13:39 01.02.2026
5 Гост
13:43 01.02.2026
6 ЕстетЪ
До коментар #1 от "голем смех":Остави глупавите си пристрастия.Китайски не китайски, караш чисто нова кола със 7 години гаранция или 150 000 км. В момента, в България се продава модел Шайн и Шайн Аеолус на Дон Фенг за 15 000 €.Чисто нова.В две версии, автоматик или ръчна, до 190 к.с.,така,че...вероятно повечето биха си купили нова кола,отколкото раздрънкана кофа от Германия, стояла в гараж,каране от баба до магазина,на реални километри и с два ключа,нали?👍😉🤣
Коментиран от #8, #13
13:46 01.02.2026
7 Гост
До коментар #2 от "Европейца":Не, бърсаш, Разбирач! Не е китайска, а е произведена в Китай, за Еди кой си! По поръчка на Еди кой си, по неговите правила, стандарти и прочее! Ако споменем Която и да е Китайска марка доминираща в Дома, ще съм благодарен! Мерси!
13:46 01.02.2026
8 прав си
До коментар #6 от "ЕстетЪ":Въпрос на вкус. На третата година ръждата е повече от боята, ама то в Китай такава влага няма.
Коментиран от #9
13:54 01.02.2026
9 ЕстетЪ
До коментар #8 от "прав си":Всеки иска да кара Мерцедес или хубава европейска кола, няма спор, но в случая говорим за практическо решение,пример.. 10-15 годишен мерцедес е 350,2012-15г. да кажем, за 20-25к лева или чисто нов автомобил със 7 години гаранция за 30к лева? Големият ми племенник,има Хавал 6 Суприйм, купи я 2022 и досега няма абсолютно никакъв проблем.Въпрос на ....(вкус) пари👍🤣
Коментиран от #15
14:10 01.02.2026
10 Kaлпазанин
Коментиран от #12
14:10 01.02.2026
11 Не,че нещо, ама...
Коментиран от #14
14:12 01.02.2026
12 ъъъ
До коментар #10 от "Kaлпазанин":Защо ще чакаш догодина? Заминавай още сега.
14:13 01.02.2026
13 Гост
До коментар #6 от "ЕстетЪ":Само че, защо, аджеба, от 42 000, ги намаляват на 32 000? А, ти Къ мислиш? Абе, вие тотално сте изтрищеЛе!!! И то за 50 ерво на месец!!!
14:13 01.02.2026
14 ъъъ
До коментар #11 от "Не,че нещо, ама...":А Самсунг е ... южнокорейска фирма?
14:14 01.02.2026
15 така е
До коментар #9 от "ЕстетЪ":Въпрос на вкус. Само да не опре да чака предно стъкло за хавалчето, че 4 месеца не му мърдат.
14:16 01.02.2026
16 Васил
14:22 01.02.2026