Почти 10% от продаваните нови коли в Европа вече са китайски

Поднебесната държава вече не просто чука на вратата на европейския автомобилен пазар – тя буквално я изби. Според последните данни на изследователската компания Dataforce, публикувани от Bloomberg, делът на китайските производители на Стария континент е ударил исторически връх от 9.5% в края на 2025 година. Този тектоничен прелом в индустрията бележи символична победа, тъй като за първи път китайските брандове успяват да изпреварят по продажби своите утвърдени корейски конкуренти в рамките на едно тримесечие.

Горивото зад този безпрецедентен възход е агресивната доминация в сегмента на електрифицираните возила. Докато традиционните европейски гиганти все още нагаждат стратегиите си, китайските хибриди и електромобили печелят симпатиите на купувачите с отлично съотношение между цена и технологии.

Особено впечатляващ е пробивът в Южна Европа – страни като Испания, Италия и Гърция, както и традиционно консервативният пазар на Великобритания, се оказаха неочаквано гостоприемни за новите играчи. Експертите признават, че гъвкавостта на потребителите в тези региони е надминала и най-смелите прогнози, особено когато става въпрос за прехода към батерии.

Цифрите говорят сами по себе си: делът на китайските модели в чисто електрическия сегмент е скочил двойно само за една година, достигайки 11% през 2025-а. Този експанзивен растеж обаче не е случаен. Притиснати от пренаситения вътрешен пазар в Китай и високите мита в САЩ, производителите от Поднебесната империя насочват целия си ресурс към Европа. Тази „инвазия“ поставя местната индустрия в изключително деликатна позиция. Статистиката е неумолима – докато източните марки празнуват рекорди, европейският автомобилен сектор, който осигурява препитание на 13 милиона души, е загубил над 110 000 работни места през последната година и половина.

България не остава встрани от тази вълна, като по родните пътища все по-често се забелязват логата на марки като GWM и Geely, а тепърва навлизат Omoda, Jaecoo, MG и BYD. Българският потребител, който традиционно е силно прагматичен, започва да припознава в китайските предложения онази „златна среда“ между богато базово оборудване и осезаемо по-ниска цена в сравнение с европейските и японските алтернативи.

Интересен факт е, че докато на Запад фокусът е изцяло върху електрификацията, у нас китайските брандове печелят позиции и с конвенционални SUV модели, които предлагат дълга гаранция и модерен дизайн. Този пазарен натиск принуждава утвърдените дилъри в страната да преосмислят ценовите си политики, тъй като „китайската инвазия“ вече не е просто далечна новина, а реална конкуренция в шоурумите у нас.

Предстои да видим дали европейските регулатори и производители ще намерят адекватен отговор на това предизвикателство, или пейзажът по пътищата на континента ще продължи да се променя с неподозирана скорост. Едно е сигурно – ерата на абсолютното господство на европейските марки е в историята, а новите правила се диктуват от Изток.