Почти 10% от продаваните нови коли в Европа вече са китайски

1 Февруари, 2026 13:30 1 602 16

  • китайски автомобили-
  • европа-
  • продажби

Притиснати от пренаситения вътрешен пазар в Китай и високите мита в САЩ, производителите от Поднебесната империя насочват целия си ресурс към Европа

Почти 10% от продаваните нови коли в Европа вече са китайски - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Поднебесната държава вече не просто чука на вратата на европейския автомобилен пазар – тя буквално я изби. Според последните данни на изследователската компания Dataforce, публикувани от Bloomberg, делът на китайските производители на Стария континент е ударил исторически връх от 9.5% в края на 2025 година. Този тектоничен прелом в индустрията бележи символична победа, тъй като за първи път китайските брандове успяват да изпреварят по продажби своите утвърдени корейски конкуренти в рамките на едно тримесечие.

Горивото зад този безпрецедентен възход е агресивната доминация в сегмента на електрифицираните возила. Докато традиционните европейски гиганти все още нагаждат стратегиите си, китайските хибриди и електромобили печелят симпатиите на купувачите с отлично съотношение между цена и технологии.

Особено впечатляващ е пробивът в Южна Европа – страни като Испания, Италия и Гърция, както и традиционно консервативният пазар на Великобритания, се оказаха неочаквано гостоприемни за новите играчи. Експертите признават, че гъвкавостта на потребителите в тези региони е надминала и най-смелите прогнози, особено когато става въпрос за прехода към батерии.

Цифрите говорят сами по себе си: делът на китайските модели в чисто електрическия сегмент е скочил двойно само за една година, достигайки 11% през 2025-а. Този експанзивен растеж обаче не е случаен. Притиснати от пренаситения вътрешен пазар в Китай и високите мита в САЩ, производителите от Поднебесната империя насочват целия си ресурс към Европа. Тази „инвазия“ поставя местната индустрия в изключително деликатна позиция. Статистиката е неумолима – докато източните марки празнуват рекорди, европейският автомобилен сектор, който осигурява препитание на 13 милиона души, е загубил над 110 000 работни места през последната година и половина.

България не остава встрани от тази вълна, като по родните пътища все по-често се забелязват логата на марки като GWM и Geely, а тепърва навлизат Omoda, Jaecoo, MG и BYD. Българският потребител, който традиционно е силно прагматичен, започва да припознава в китайските предложения онази „златна среда“ между богато базово оборудване и осезаемо по-ниска цена в сравнение с европейските и японските алтернативи.

Интересен факт е, че докато на Запад фокусът е изцяло върху електрификацията, у нас китайските брандове печелят позиции и с конвенционални SUV модели, които предлагат дълга гаранция и модерен дизайн. Този пазарен натиск принуждава утвърдените дилъри в страната да преосмислят ценовите си политики, тъй като „китайската инвазия“ вече не е просто далечна новина, а реална конкуренция в шоурумите у нас.

Предстои да видим дали европейските регулатори и производители ще намерят адекватен отговор на това предизвикателство, или пейзажът по пътищата на континента ще продължи да се променя с неподозирана скорост. Едно е сигурно – ерата на абсолютното господство на европейските марки е в историята, а новите правила се диктуват от Изток.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 голем смех

    5 5 Отговор
    Нали таковата, китайските електрички беха залели Европа бе?
    Голяма рядкост е да видите китайска кола в Западна Европа. Купуват ги балъци като българите, щото са по-тънкана. Докато вървят.

    Коментиран от #6

    13:34 01.02.2026

  • 2 Европейца

    5 2 Отговор
    Ей разбирач, така говореха преди 20 години подобните на теб и за техниката в къщата ти. Сега 99% е китайска

    Коментиран от #7

    13:37 01.02.2026

  • 3 Бай Георги

    4 1 Отговор
    Това означава че,избираме оргинала.

    13:37 01.02.2026

  • 4 чува се шляпкане

    2 0 Отговор
    по розовите бузки

    13:39 01.02.2026

  • 5 Гост

    3 0 Отговор
    Това означава, че блеярите са се увеличили с 10%, просто..., нема едно нещо с което тия Бангии да са по добри от европейски подобни!!!

    13:43 01.02.2026

  • 6 ЕстетЪ

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "голем смех":

    Остави глупавите си пристрастия.Китайски не китайски, караш чисто нова кола със 7 години гаранция или 150 000 км. В момента, в България се продава модел Шайн и Шайн Аеолус на Дон Фенг за 15 000 €.Чисто нова.В две версии, автоматик или ръчна, до 190 к.с.,така,че...вероятно повечето биха си купили нова кола,отколкото раздрънкана кофа от Германия, стояла в гараж,каране от баба до магазина,на реални километри и с два ключа,нали?👍😉🤣

    Коментиран от #8, #13

    13:46 01.02.2026

  • 7 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европейца":

    Не, бърсаш, Разбирач! Не е китайска, а е произведена в Китай, за Еди кой си! По поръчка на Еди кой си, по неговите правила, стандарти и прочее! Ако споменем Която и да е Китайска марка доминираща в Дома, ще съм благодарен! Мерси!

    13:46 01.02.2026

  • 8 прав си

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "ЕстетЪ":

    Въпрос на вкус. На третата година ръждата е повече от боята, ама то в Китай такава влага няма.

    Коментиран от #9

    13:54 01.02.2026

  • 9 ЕстетЪ

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "прав си":

    Всеки иска да кара Мерцедес или хубава европейска кола, няма спор, но в случая говорим за практическо решение,пример.. 10-15 годишен мерцедес е 350,2012-15г. да кажем, за 20-25к лева или чисто нов автомобил със 7 години гаранция за 30к лева? Големият ми племенник,има Хавал 6 Суприйм, купи я 2022 и досега няма абсолютно никакъв проблем.Въпрос на ....(вкус) пари👍🤣

    Коментиран от #15

    14:10 01.02.2026

  • 10 Kaлпазанин

    3 3 Отговор
    Догодина ще двойно ,давайте още санкции ,скоро ще се преселваме в Русия и Китай ,а джендуритв да си живеят Европа ,

    Коментиран от #12

    14:10 01.02.2026

  • 11 Не,че нещо, ама...

    3 0 Отговор
    При положение, че почти всяка техника/автомобил е с китайски части, някак си е безмислен спорът. Дори на Айфон ,90 % са части на Самсунг.

    Коментиран от #14

    14:12 01.02.2026

  • 12 ъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    Защо ще чакаш догодина? Заминавай още сега.

    14:13 01.02.2026

  • 13 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЕстетЪ":

    Само че, защо, аджеба, от 42 000, ги намаляват на 32 000? А, ти Къ мислиш? Абе, вие тотално сте изтрищеЛе!!! И то за 50 ерво на месец!!!

    14:13 01.02.2026

  • 14 ъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не,че нещо, ама...":

    А Самсунг е ... южнокорейска фирма?

    14:14 01.02.2026

  • 15 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЕстетЪ":

    Въпрос на вкус. Само да не опре да чака предно стъкло за хавалчето, че 4 месеца не му мърдат.

    14:16 01.02.2026

  • 16 Васил

    4 0 Отговор
    Китайски автомобил трябва да си мазохист цената им е наравно с Европейските а като дойде време за продажба когато остарее начина се свежда до едно място за рециклиране или казано по точно на пресата. Ако цената им беше наполовина тогава щеше да е изгодно може да преглътнеш тънката ламарина лаковото покритие и липсата устойчивост на корозия.

    14:22 01.02.2026