Още преференции за малките европейски електромобили

11 Февруари, 2026 15:10 898 5

  • европа-
  • малки автомобили-
  • преференции

Европейската комисия планира ексклузивни права за паркиране и регулаторни облекчения за „родните“ градски коли, за да спре китайската доминация

Още преференции за малките европейски електромобили - 1
Снимки: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Вече ви информирахме, че Европа иска да въведе радикална промяна в регулациите за градска мобилност, целяща да даде глътка въздух на местните автомобилни производители. сега, в опит да се противопостави на засилващата се китайска конкуренция и забавеното търсене, Европейската комисия планира създаването на нов клас изцяло електрически превозни средства „Произведено в Европа“. Тези компактни машини ще се ползват с редица привилегии, включително запазени места за паркиране, приоритетен достъп до зарядна инфраструктура и значително по-либерален регулаторен режим.

Новата категория, неофициално наричана в Брюксел „Сежурне“ (на името на еврокомисаря по индустрията Стефан Сежурне), е вдъхновена от японския феномен Kei-car. Основната идея е да се намалят производствените разходи чрез 10-годишно освобождаване от предстоящи стриктни стандарти за безопасност и емисиите Euro 7. Очаква се теглото на тези автомобили да бъде ограничено до 1.5 тона – граница, която в момента е обект на интензивни преговори. По този начин модели като бъдещото Renault Twingo, Citroën ë-C3 и дори електрически версии на Volkswagen Golf биха могли да се произвеждат по-рентабилно на европейска земя.

Този ход идва в критичен момент за индустрията. Малките автомобили са сегментът, в който европейските концерни като Stellantis и Renault все още държат технологично и пазарно предимство пред китайските брандове, които до момента се фокусираха предимно върху по-големите и скъпи SUV модели. Въвеждането на преференциални условия за паркиране и субсидиране се разглежда като жизненоважен инструмент за запазване на конкурентоспособността на европейското производство.

Паралелно с новия клас автомобили, Брюксел се прави и фундаментален преглед на забраната за двигатели с вътрешно горене от 2035 година. Под натиска на индустрията и променящата се политическа обстановка, регулаторите обсъждат варианти за смекчаване на графика. Сред дискутираните опции са удължаване на живота на plug-in хибридите с още пет години, както и най-важното - възможността за използване на биогорива и въглеродно неутрални синтетични горива (e-fuels).

Въпреки амбициозните планове, в Комисията все още липсва пълен консенсус. Някои служители изразяват опасения, че включването на хибридите в преференциалните списъци може да се окаже „нож с две остриета“, тъй като китайските производители вече разполагат с изключително напреднали технологии в тази област. Окончателните решения се очакват в средата на декември, когато ще стане ясно дали Европа ще успее да намери баланса между климатичните си цели и оцеляването на своята най-важна индустрия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    🚗🚗🚗
    Пуснете ги и тях без регистрация и нужда от СУМПС ❗ ❗ ❗

    15:14 11.02.2026

  • 2 Анонимен

    7 0 Отговор
    Когато имаше недостиг на чипове, в ЕС заявиха, че ще наблягат само на скъпите и луксозни модели, от които имат по-голяма печалба. Сега стана обратното, на малките, защото искали да се борят а китайците. Дизелите бяха икономични, после станаха вредни, след това плъг ин хибридите бяха добро решение, след това станаха неефективни и проблемни заради данъчните преференции, а в същото време всеки ги кара на бензин, без да ги зарежда от мрежата. Общо взето искат да произвеждат коли, които да се продават независимо от всичко, но проблемът е, че това време отмина.

    Коментиран от #5

    15:18 11.02.2026

  • 3 А не бе

    6 1 Отговор
    Китайците къде отидоха напред в автомобилостроенето, а Евросъюза измисли капачка дето ти влиза в носа.

    16:04 11.02.2026

  • 4 Преференции

    1 0 Отговор
    Ще могат да влизат на голф игрището без да си оставят превозното средство на паркинга.

    16:55 11.02.2026

  • 5 Отмина

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    благодарение на бюрократите. Точно от Брюксел идват всичките дивотии, които буквално побъркват поризводителите. Под флага "безопасност" с всяка една хартийка / доктрина долетяла от Белгия - оскъпява колите, та се стигна до там че едно Пежо 106 или ФВ ситого струват колкото Голф, а Голфа стана колкото Пасат. Колите от последните 2-3 години са повече таблети на колела, отколкото кола..

    17:24 11.02.2026