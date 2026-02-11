Още преференции за малките европейски електромобили

Вече ви информирахме, че Европа иска да въведе радикална промяна в регулациите за градска мобилност, целяща да даде глътка въздух на местните автомобилни производители. сега, в опит да се противопостави на засилващата се китайска конкуренция и забавеното търсене, Европейската комисия планира създаването на нов клас изцяло електрически превозни средства „Произведено в Европа“. Тези компактни машини ще се ползват с редица привилегии, включително запазени места за паркиране, приоритетен достъп до зарядна инфраструктура и значително по-либерален регулаторен режим.

Новата категория, неофициално наричана в Брюксел „Сежурне“ (на името на еврокомисаря по индустрията Стефан Сежурне), е вдъхновена от японския феномен Kei-car. Основната идея е да се намалят производствените разходи чрез 10-годишно освобождаване от предстоящи стриктни стандарти за безопасност и емисиите Euro 7. Очаква се теглото на тези автомобили да бъде ограничено до 1.5 тона – граница, която в момента е обект на интензивни преговори. По този начин модели като бъдещото Renault Twingo, Citroën ë-C3 и дори електрически версии на Volkswagen Golf биха могли да се произвеждат по-рентабилно на европейска земя.

Този ход идва в критичен момент за индустрията. Малките автомобили са сегментът, в който европейските концерни като Stellantis и Renault все още държат технологично и пазарно предимство пред китайските брандове, които до момента се фокусираха предимно върху по-големите и скъпи SUV модели. Въвеждането на преференциални условия за паркиране и субсидиране се разглежда като жизненоважен инструмент за запазване на конкурентоспособността на европейското производство.

Паралелно с новия клас автомобили, Брюксел се прави и фундаментален преглед на забраната за двигатели с вътрешно горене от 2035 година. Под натиска на индустрията и променящата се политическа обстановка, регулаторите обсъждат варианти за смекчаване на графика. Сред дискутираните опции са удължаване на живота на plug-in хибридите с още пет години, както и най-важното - възможността за използване на биогорива и въглеродно неутрални синтетични горива (e-fuels).

Въпреки амбициозните планове, в Комисията все още липсва пълен консенсус. Някои служители изразяват опасения, че включването на хибридите в преференциалните списъци може да се окаже „нож с две остриета“, тъй като китайските производители вече разполагат с изключително напреднали технологии в тази област. Окончателните решения се очакват в средата на декември, когато ще стане ясно дали Европа ще успее да намери баланса между климатичните си цели и оцеляването на своята най-важна индустрия.