Новини
Спорт »
Световен футбол »
Брентфорд поиска 70 милиона евро от Байерн за свое крило

Брентфорд поиска 70 милиона евро от Байерн за свое крило

9 Март, 2026 10:45 367 0

  • байерн мюнхен-
  • брентфорд-
  • кевин шаде-
  • футбол

Баварците са категорични, че тази цена е много висока за 24-годишния футболист

Брентфорд поиска 70 милиона евро от Байерн за свое крило - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Байерн Мюнхен не е склонен да плати сумата от 70 милиона евро, която Брентфорд изисква за крилото Кевин Шаде, пише немското издание “BILD”.

Германският национал продължава да бъде следен от няколко водещи клуба в Европа, а интересът към него на трансферния пазар се засилва. Сред основните кандидати за подписа му са Челси и Тотнъм Хотспър.

24-годишният офанзивен футболист прави стабилен сезон във Висша лига, като до момента има 7 гола в 29 мача за „пчеличките“.

Въпреки интереса от страна на Байерн, германският шампион засега не е готов да достигне финансовите изисквания на Брентфорд. Това може да отвори възможност за други клубове от Англия да се включат по-сериозно в битката за подписа на Шаде през летния трансферен прозорец.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове