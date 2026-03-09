Брентфорд поиска 70 милиона евро от Байерн за свое крило

Байерн Мюнхен не е склонен да плати сумата от 70 милиона евро, която Брентфорд изисква за крилото Кевин Шаде, пише немското издание “BILD”.

Германският национал продължава да бъде следен от няколко водещи клуба в Европа, а интересът към него на трансферния пазар се засилва. Сред основните кандидати за подписа му са Челси и Тотнъм Хотспър.

24-годишният офанзивен футболист прави стабилен сезон във Висша лига, като до момента има 7 гола в 29 мача за „пчеличките“.

Въпреки интереса от страна на Байерн, германският шампион засега не е готов да достигне финансовите изисквания на Брентфорд. Това може да отвори възможност за други клубове от Англия да се включат по-сериозно в битката за подписа на Шаде през летния трансферен прозорец.