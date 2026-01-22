Брюксел вдига митническата бариера за Китай, но подготвя нов капан за цените на електромобилите

Брюксел е напът да направи рязък завой в търговската си стратегия спрямо Пекин, който може да пренареди картите на пазара на електрически превозни средства още през тази година. След месеци на остри спорове и наказателни налози, Европейската комисия обмисля да изпрати в историята допълнителните мита, които на места достигаха "солените" 45%. Вместо тях обаче, на хоризонта се появява нов механизъм за контрол, който обещава да държи цените на китайските возила изкуствено високи.

Вместо директно да облага вноса, ЕС планира да наложи стриктен „ценови праг“ за всеки модел, идващ от Изтока. Идеята е проста, но ефективна – китайските гиганти ще бъдат принудени да продават своите електромобили на цени, които изключват ефекта от държавните субсидии в родината им.

Иронията обаче е, че митата може и да отпаднат на хартия, но за крайния потребител в София, Париж или Берлин, евтини китайски батерии на колела просто няма да има. Този ход цели да убие два заека с един куршум: да спре дъмпинга и същевременно да усмири гнева на Пекин.

Зад затворените врати в Брюксел се говори, че този компромис е жизненоважен за спиране на назряващата търговска война. Нека не забравяме, че Китай вече започна да „показва зъби“, удряйки европейския износ на млечни продукти, свинско месо и френски коняк. С новата формула марки като BYD и Chery ще могат да оперират по-спокойно, стига да не подбиват пазара, а европейските производители ще си отдъхнат от заплахата за ответни мерки в други икономически сектори.

Ситуацията досега беше истински парадокс, който удари и „нашите“. Твърдата линия на ЕС принуди марки като Volvo да правят сложни и скъпи логистични маневри, пренасяйки производството на хитовия EX30 от Китай в Белгия, за да избегнат наказателните такси. Сега, с въвеждането на минимални цени, Брюксел се надява да създаде по-предвидима среда, в която инвестициите в местни заводи ще тежат повече от простото прехвърляне на товари през океана.

Въпреки всички административни бариери, китайската инвазия е факт и цифрите са безмилостни. Само за година пазарният им дял в Европа скочи от скромните 2,5% до солидните 7% в края на 2025 г. Във Великобритания статистиката е още по-впечатляваща – всяка десета нова кола вече е с китайско потекло. И докато чистите електромобили бяха под обстрела на митата, хибридите профучаха покрай регулациите и буквално превзеха автокъщите. Ясно е едно: голямата битка за европейския купувач едва сега навлиза в своята решителна фаза.