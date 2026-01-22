Новини
Брюксел вдига митническата бариера за Китай, но подготвя нов капан за цените на електромобилите

22 Януари, 2026 09:42 1 041 11

  • европа-
  • китай-
  • електромобили-
  • мита

Европейската комисия заменя високите тарифи с минимални ценови прагове, опитвайки се да спре търговската война с Пекин и да защити местните автогиганти от евтиния внос

Брюксел вдига митническата бариера за Китай, но подготвя нов капан за цените на електромобилите - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Брюксел е напът да направи рязък завой в търговската си стратегия спрямо Пекин, който може да пренареди картите на пазара на електрически превозни средства още през тази година. След месеци на остри спорове и наказателни налози, Европейската комисия обмисля да изпрати в историята допълнителните мита, които на места достигаха "солените" 45%. Вместо тях обаче, на хоризонта се появява нов механизъм за контрол, който обещава да държи цените на китайските возила изкуствено високи.

Вместо директно да облага вноса, ЕС планира да наложи стриктен „ценови праг“ за всеки модел, идващ от Изтока. Идеята е проста, но ефективна – китайските гиганти ще бъдат принудени да продават своите електромобили на цени, които изключват ефекта от държавните субсидии в родината им.

Иронията обаче е, че митата може и да отпаднат на хартия, но за крайния потребител в София, Париж или Берлин, евтини китайски батерии на колела просто няма да има. Този ход цели да убие два заека с един куршум: да спре дъмпинга и същевременно да усмири гнева на Пекин.

Зад затворените врати в Брюксел се говори, че този компромис е жизненоважен за спиране на назряващата търговска война. Нека не забравяме, че Китай вече започна да „показва зъби“, удряйки европейския износ на млечни продукти, свинско месо и френски коняк. С новата формула марки като BYD и Chery ще могат да оперират по-спокойно, стига да не подбиват пазара, а европейските производители ще си отдъхнат от заплахата за ответни мерки в други икономически сектори.

Ситуацията досега беше истински парадокс, който удари и „нашите“. Твърдата линия на ЕС принуди марки като Volvo да правят сложни и скъпи логистични маневри, пренасяйки производството на хитовия EX30 от Китай в Белгия, за да избегнат наказателните такси. Сега, с въвеждането на минимални цени, Брюксел се надява да създаде по-предвидима среда, в която инвестициите в местни заводи ще тежат повече от простото прехвърляне на товари през океана.

Въпреки всички административни бариери, китайската инвазия е факт и цифрите са безмилостни. Само за година пазарният им дял в Европа скочи от скромните 2,5% до солидните 7% в края на 2025 г. Във Великобритания статистиката е още по-впечатляваща – всяка десета нова кола вече е с китайско потекло. И докато чистите електромобили бяха под обстрела на митата, хибридите профучаха покрай регулациите и буквално превзеха автокъщите. Ясно е едно: голямата битка за европейския купувач едва сега навлиза в своята решителна фаза.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    14 2 Отговор
    Джендъра не може да се бори с пазарни принципи с умни хора от Азия

    09:49 22.01.2026

  • 2 9443

    7 2 Отговор
    С други думи точно наопаки на стратегията на САЩ. Докато Тръмп се чуди как да върне производството в САЩ, ЕС прави всичко възможно да прогони европейските производители от ЕС. Браво, успех!

    09:53 22.01.2026

  • 3 Госあ

    5 1 Отговор
    Щото ЕС не субсидира земеделците, А ?!

    09:54 22.01.2026

  • 4 Гадно от ЕС

    9 0 Отговор
    ЕС въртят сучат... все за пари и интереси става дума продиктувано от олигарсите !
    Сметката все я плащат обикновените хора ....

    10:02 22.01.2026

  • 5 Браво

    8 0 Отговор
    Новата стратегия е супер!!!
    Стимулира високите цени на немските кошници и едновременно с това отрязва достъпа на европейските клиенти до по-евтини алтернативи.
    Браво!!! Накрая цената я плаща европейския потребител

    10:06 22.01.2026

  • 6 Си Дзин

    4 0 Отговор
    Ще ни пр@дн€т€ на к@р@ Китайски €европейски мишки!

    10:11 22.01.2026

  • 7 Дедо

    4 0 Отговор
    Брюксел са е укъкал до ушите с урсулите.

    10:13 22.01.2026

  • 8 Ъъъъъъъ

    4 0 Отговор
    "Ясно е едно: голямата битка за европейския купувач едва сега навлиза в своята решителна фаза."

    Ясно е не само едно, а две неща: битката навлиза в решителната фаза и ще бъде бъде спечелена от китайците! Европа няма карти срещу Китай! Както и САЩ.

    П.с

    "Цената на електроенергията на българския и румънския пазар е впечатляваща, достигайки 282,33 евро/MWh , след скок от 76,6%."

    Идентична е ситуацията и с газа, макат че увеличението там е само с 25%!

    Да ни е честито!

    10:23 22.01.2026

  • 9 аааа

    3 0 Отговор
    А колко лесно би било ако просто приемем Китай в ЕС!

    10:25 22.01.2026

  • 10 Номад

    2 0 Отговор
    То самият ес е продънен от вътре. Уж идеята е за свободно движение на стоки,услуги,хора и капитали пък се оказва че не е чак толкова свободно. Постоянно се поставят разни рестрикции към отделните държави. Ако искате да внесете мпс в Нидерландия ще трябва да заплатите и мито което съвсем не е малко. От какъв зор? Разбирам да произвеждат автомобили и чрез митата да се опитват да запазят местното автомобилостроене , на няма такава промишленост. Целта е сама една събиране на пари от шараните

    10:40 22.01.2026

  • 11 БеГемот

    3 0 Отговор
    Тия защитават производителите за сметка на потребителите....кой им е виновен че кокошките им снасят скъпи яйца....га лапаха не се оплакваха.

    10:42 22.01.2026