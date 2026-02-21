Семейство измина над 7 хиляди километра с лимитирано Porsche 911 Dakar

Porsche 911 Dakar беше създадено, за да почете наследството на доминацията в пустинята, но голяма част от бройките от ограничената серия ще прекарат живота си в гараж с контролирана температура. Семейство Пиото Вогт от Бразилия развенча тази теория след като решиха да заменят обичайния си UTV с личния си 911 Dakar, за да се справят с 33-тото издание на най-трудното рали в Южна Америка. Това 7440-километрово (4623 мили) семейно пътуване през някои от най-трудните терени в Южното полукълбо ги постави в категорията „Експедиция“, която се провежда успоредно с конкурентните класове, но обхваща още по-голямо разстояние.

Ралито „Rally dos Sertões“ е основно събитие в южноамериканския моторспорт от 1993 година насам, като обикновено в него участват мотоциклети, АТВ-та и специализирани 4x4 автомобили. Със завършването на състезанието колата на семейство Пиото Вогт стана първото Porsche в историята, завършил това събитие.

Решаващият момент в ралито настъпи, когато група състезатели спряха на дълбоко пресичане на река, обсъждайки риска. Без колебание Сузеле натисна педала на газта, преминавайки водата с 911 и оставяйки тълпата от изумени АТВ и УТВ пилоти на отсрещния бряг.

Вместо да се оттеглят в поддържащ камион или хотели, семейството, включително 14-годишният им син Жоао Педро, прекарваше нощите в палатка на покрива с логото на Porsche. Тази организация им позволяваше да спят на различни места по пътя, превръщайки суперколата в истинска машина за пътешествия.

Сузеле, която управлява железария, не третира Дакар като реликва. Тя го използва като ежедневен автомобил за пътуване до работа, като от време на време използва предния багажник (frunk) и задните седалки за превоз на материали – ниво на полезност, което би накарало повечето собственици да припаднат.

Както се изрази Фреди Пиото Вогт: „Купуваме коли, за да ги караме”. Гаражът на семейството в Кампо Ларго е храм на автомобилната страст, в който се съхраняват различни модели от класически Fiat до модерен Taycan, но 911 Dakar явно е завоювал короната. Макар Porsche да е произвел само 2500 бройки от Dakar, семейство Пиото Вогт се е погрижило поне една от тях да види повече кал, вода и пясък, отколкото дизайнерите в Щутгарт някога са си представяли.