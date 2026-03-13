Джереми Кларксън срещу аналоговия звяр: Първа среща с Gordon Murray T.50 (ВИДЕО)

Когато Хари Меткалф реши да разходи предпроизводствения прототип Gordon Murray T.50 из английската провинция, беше само въпрос на време да се отбие до най-известната ферма в Котсуолдс. Резултатът? Джереми Кларксън на пътническата седалка и един оглушителен V12, който не оставя място за празни приказки.

Централно място, но само за избрани

Въпреки че Кларксън е свикнал да бъде господар на волана, този път той трябваше да се задоволи с ролята на навигатор. Причината е чисто техническа и типична за маниакалния подход на Гордън Мъри – седалката на водача в T.50 е фиксирана и се регулира индивидуално за всеки собственик. За човек с ръста на Джереми, вмъкването в кокпит, настроен за друг, се оказа мисия невъзможна.

Симфония при 11 500 оборота

Основната звезда в това шоу несъмнено е 4,0-литровият атмосферен V12, разработен от Cosworth. Със своите 654 к.с. и способността да се развърта до умопомрачителните 11 500 об/мин, двигателят е обявен от Кларксън за „изключителен“. Журналистът обаче не пропусна да отбележи и обратната страна на медала – шумът в кабината е толкова брутален, че нормалният разговор става практически невъзможен.

T.50 не е кола за светски разговори, а машина за прецизно изтребване на завои. С тегло под тон и ръчна скоростна кутия, тя е директно предизвикателство към дигиталната ера.

„Възбуда“ или просто екстремност?

Интересен е сблъсъкът на мнения между бившите колеги от Top Gear. Докато Джеймс Мей (известен със своята педантичност) е във възторг от инженерното съвършенство на Мъри, Кларксън остана по-скептичен след краткото си возене. Той сподели, че не е изпитал същото „възбуждение“, за което Мей тръби, макар да призна, че мнението му вероятно би било коренно различно, ако десният му крак контролираше газта, а не просто пода на колата.

Хари Меткалф, който прекара пет дни зад волана, обобщи преживяването като „по-екстремно от очакваното“. Маневрирането в града е улеснено от сервоусилвател, който се изключва автоматично над 14 км/ч, оставяйки чистата механична връзка между шофьора и пътя при по-висока скорост.

T.50 остава може би последният по рода си – суров, аналогов и безкомпромисен. Дали обаче е твърде шумен за ежедневна употреба, или това е просто цената на чистото автомобилно съвършенство? Кларксън тепърва ще решава, ако някога успее да се намести на шофьорското място. Вижте и видеото.