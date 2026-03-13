Новини
Джереми Кларксън срещу аналоговия звяр: Първа среща с Gordon Murray T.50 (ВИДЕО)

13 Март, 2026 09:59 795 2

  • джеръми кларксън-
  • gordon murray-
  • t.50
Джереми Кларксън срещу аналоговия звяр: Първа среща с Gordon Murray T.50 (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато Хари Меткалф реши да разходи предпроизводствения прототип Gordon Murray T.50 из английската провинция, беше само въпрос на време да се отбие до най-известната ферма в Котсуолдс. Резултатът? Джереми Кларксън на пътническата седалка и един оглушителен V12, който не оставя място за празни приказки.

Централно място, но само за избрани

Въпреки че Кларксън е свикнал да бъде господар на волана, този път той трябваше да се задоволи с ролята на навигатор. Причината е чисто техническа и типична за маниакалния подход на Гордън Мъри – седалката на водача в T.50 е фиксирана и се регулира индивидуално за всеки собственик. За човек с ръста на Джереми, вмъкването в кокпит, настроен за друг, се оказа мисия невъзможна.

Симфония при 11 500 оборота

Основната звезда в това шоу несъмнено е 4,0-литровият атмосферен V12, разработен от Cosworth. Със своите 654 к.с. и способността да се развърта до умопомрачителните 11 500 об/мин, двигателят е обявен от Кларксън за „изключителен“. Журналистът обаче не пропусна да отбележи и обратната страна на медала – шумът в кабината е толкова брутален, че нормалният разговор става практически невъзможен.

Джереми Кларксън срещу аналоговия звяр: Първа среща с Gordon Murray T.50 (ВИДЕО)

T.50 не е кола за светски разговори, а машина за прецизно изтребване на завои. С тегло под тон и ръчна скоростна кутия, тя е директно предизвикателство към дигиталната ера.

„Възбуда“ или просто екстремност?

Интересен е сблъсъкът на мнения между бившите колеги от Top Gear. Докато Джеймс Мей (известен със своята педантичност) е във възторг от инженерното съвършенство на Мъри, Кларксън остана по-скептичен след краткото си возене. Той сподели, че не е изпитал същото „възбуждение“, за което Мей тръби, макар да призна, че мнението му вероятно би било коренно различно, ако десният му крак контролираше газта, а не просто пода на колата.

Хари Меткалф, който прекара пет дни зад волана, обобщи преживяването като „по-екстремно от очакваното“. Маневрирането в града е улеснено от сервоусилвател, който се изключва автоматично над 14 км/ч, оставяйки чистата механична връзка между шофьора и пътя при по-висока скорост.

T.50 остава може би последният по рода си – суров, аналогов и безкомпромисен. Дали обаче е твърде шумен за ежедневна употреба, или това е просто цената на чистото автомобилно съвършенство? Кларксън тепърва ще решава, ако някога успее да се намести на шофьорското място. Вижте и видеото.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор
    Сега Тесльо Слънчасалия ще обясни, как този високо оборотен V12 е нищо и тесла плейд е по-добре. 🤭

    10:36 13.03.2026

  • 2 ДиДо Дебелия

    0 1 Отговор
    Малко тясна ми се вижда ... двуомя се може и да не я взема.

    10:40 13.03.2026