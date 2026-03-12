Сбогуваме се с VW ID.3, ето как ще се казва наследникът му

Volkswagen официално променя своята стратегия за електромобили с обявяването на наследника на ID.3, който ще носи името… ID.3 Neo и ще направи своя световен дебют през април. Докато името „ID. Golf“ се запазва за изцяло електрическата версия от девето поколение, която ще се появи през 2028 година, „Neo“ (което означава „нов“ или „възроден“) служи като обширно обновяване на поколението, предназначено да отговори на дългогодишните критики към оригиналния модел.

Актуализацията не се отнася само до ново име, а според компанията представлява цялостно преработване на цифровото и механичното ДНК на автомобила, което го привежда в съответствие с по-премиум модела ID.7. Най-значителната промяна за много шофьори ще бъде на волана. В отговор на широко разпространените отзиви на клиентите, Volkswagen официално се отказа от сензорните плъзгачи в полза на традиционните физически бутони. Тази промяна е съпътствана от нова архитектура на интериора:

Преработена инфоразвлекателна система с „новоструктурирани екрани“, която обещава по-интуитивно потребителско изживяване. Опционална функция, която позволява безжичен достъп до автомобила чрез смартфон или смарт часовник, използвайки NFC-подобна технология, което премахва необходимостта от специално приложение или физически ключ.

Софтуерът вече поддържа истинско усещане за „един педал“, като използва регенеративно спиране, за да спре автомобила автоматично. Под капака, гамата ID. също получава трансплантация. Моделите „Pure“ от входния клас за ID.4 и ID.5 вече ще разполагат с електрически мотор APP 350. С номинална мощност 188 к.с. (140 кВт), новият мотор осигурява по-висок въртящ момент, като същевременно значително намалява консумацията на енергия.

За първи път в тези базови версии ще се използва 58 kWh (нетна) литиево-железо-фосфатна (LFP) батерия. LFP химията е известна с дълготрайността и устойчивостта си на разграждане, което прави ID.3 Neo и неговите събратя по-надежден избор за ежедневно шофиране с висока честота.

Цифровото обновяване на модела въвежда и усъвършенствана версия на Travel Assist. Системата вече включва разпознаване на светофари, което позволява на автомобила да реагира интелигентно на промени в сигналите по време на полуавтоматично шофиране. Освен това функцията Vehicle-to-Load (V2L) се разширява в цялата гама ID., което позволява на потребителите да захранват външни устройства като кафемашини или електрически велосипеди директно от високоволтовата батерия с мощност до 3,6 kW.