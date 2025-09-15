Новини
Авто »
Volkswagen отпразнува 50-тата годишнина на Polo в стил „Кен Блок“ (ВИДЕО)

Volkswagen отпразнува 50-тата годишнина на Polo в стил „Кен Блок“ (ВИДЕО)

15 Септември, 2025 17:22 333 0

  • vw-
  • volkswagen-
  • polo-
  • дрифт

Кадрите разкриват и наследника на хечбека

Volkswagen отпразнува 50-тата годишнина на Polo в стил „Кен Блок“ (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

За да отпразнува 50-годишнината на Volkswagen Polo, автомобилният производител пусна вълнуващо видео в стил Gymkhana, което почита миналото и поглежда към бъдещето. Късометражният филм се отличава от типично консервативния подход на VW и е създаден, за да предизвика възторг сред ентусиастите.

Във видеото световният шампион Йохан Кристоферсон изпълнява високооктанови каскади в серия от емблематични модели Polo в и около фабриката в Южна Африка, където се произвежда автомобилът. Той се вижда как предизвиква до крайните им граници две рали коли Polo WRC, със специални празнични разцветки, с високоскоростни дрифтове и скокове. Клипът включва и кратко появяване на Polo, което се движи само на две колела.

Най-мощният автомобил във видеото е Polo RX1e, електрически раликрос автомобил с внушителните 670 к.с. Кристоферсон, двукратен световен шампион с RX1e, демонстрира динамичните характеристики на автомобила.

Гранд финалът на филма преодолява различията между наследството на Polo и предстоящата му електрическа ера. След като кара за кратко Polo GTI, Кристоферсон спира до прототип на новия ID. Polo, потвърждавайки, че известния модел ще бъде преоткрит като електромобил. Според шефа на комуникациите на VW, Йенс Катеман, видеото е било умишлен избор, за да „покаже първата поява на ID. Polo по зрелищен и изненадващ начин“ и да докаже, че Polo, малък автомобил, който „може да прави велики неща“, е „насочен към бъдещето“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ