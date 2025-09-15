Volkswagen отпразнува 50-тата годишнина на Polo в стил „Кен Блок“ (ВИДЕО)

За да отпразнува 50-годишнината на Volkswagen Polo, автомобилният производител пусна вълнуващо видео в стил Gymkhana, което почита миналото и поглежда към бъдещето. Късометражният филм се отличава от типично консервативния подход на VW и е създаден, за да предизвика възторг сред ентусиастите.

Във видеото световният шампион Йохан Кристоферсон изпълнява високооктанови каскади в серия от емблематични модели Polo в и около фабриката в Южна Африка, където се произвежда автомобилът. Той се вижда как предизвиква до крайните им граници две рали коли Polo WRC, със специални празнични разцветки, с високоскоростни дрифтове и скокове. Клипът включва и кратко появяване на Polo, което се движи само на две колела.

Най-мощният автомобил във видеото е Polo RX1e, електрически раликрос автомобил с внушителните 670 к.с. Кристоферсон, двукратен световен шампион с RX1e, демонстрира динамичните характеристики на автомобила.

Гранд финалът на филма преодолява различията между наследството на Polo и предстоящата му електрическа ера. След като кара за кратко Polo GTI, Кристоферсон спира до прототип на новия ID. Polo, потвърждавайки, че известния модел ще бъде преоткрит като електромобил. Според шефа на комуникациите на VW, Йенс Катеман, видеото е било умишлен избор, за да „покаже първата поява на ID. Polo по зрелищен и изненадващ начин“ и да докаже, че Polo, малък автомобил, който „може да прави велики неща“, е „насочен към бъдещето“.