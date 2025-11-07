Ентусиасти превърнаха Porsche Macan в дрифт играчка с двигател от Audi

Сръчните механици от FCP Euro и TSH Auto на създадоха първия в историята Porsche Macan, специално пригоден за дрифт. Те премахват заводския V6 и вкарват twin-turbo 4.0-литров V8 от Audi RS7 от 2014 година. Целта е да се прехвърлят над 550 конски сили на асфалта, като хардуерът е способен да достигне далеч над 600. Тази монументална мощност е специално проектирана да изпари задните гуми. Системата за задвижване на всички колела на Porsche е напълно премахната в полза на конфигурация с чисто задно задвижване. Мощността се управлява от силно преработена трансмисия ZF 8HP, сега настроена за агресивни съединителни удари и бързи, последователни превключвания на предавките, каквито изисква професионалният дрифт.

Механичното усилие се контролира от една на пръв поглед противоречива технология: педал за съединител с електронно управление, който има смисъл само когато видите кросоувъра да се впуска в дрифт с пълно заключване.

Външният вид също е коренно различен от обикновения модел. Macan вече има заплашителна, понижена стойка, драматичен широк комплект раздувки, преден сплитер, масивно крило и агресивен отрицателен наклон отпред. Петспицовите джанти Rotiform едва побират масивните големи спирачки 034 Motorsport, завършени в характерното червено на FCP Euro.

Конструкцията е завършена с въздушна крикова система Aston x Moton, потвърждаваща статута му на сериозен състезателен автомобил. След дебюта си на изложението SEMA в Лас Вегас, FCP Euro планира да изпълни обещанието си, като пусне V8 Macan с двойно турбо в програмата на състезанията в САЩ за 2026 година като истинско дрифт такси.