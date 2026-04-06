Легендарната Lada Niva навърши 49 години

6 Април, 2026 10:30 1 394 34

  • lada-
  • niva-
  • ваз-2121

ВАЗ-2121 не просто оцеля, а се превърна в истинска икона

Радослав Славчев

Едва ли има много автомобили, които да са станали символ на суровата проходимост и инженерния прагматизъм. Един такъв обаче е вечната Lada Niva. На 5 април легендарният всъдеход официално отпразнува своя 49-и рожден ден – почти половин век, през който ВАЗ-2121 не просто оцеля, а се превърна в истинска икона, надживяла епохи и политически режими.

Историята на този „железен“ боец започва през далечната 1977 година, когато първият сериен екземпляр слиза от конвейера в Толиати. Идеята зад проекта е колкото проста, толкова и гениална. След като градските жители вече се радват на комфорта на класическото „Жигули“, съветското ръководство осъзнава нуждата от машина, способна да гази дълбоко в калта на провинцията. Задачата за създаването на лек, маневрен и същевременно безпощаден към терена всъдеход се пада на екипа на главния конструктор Владимир Соловьов. Резултатът? Само пет години след първите чертежи, светът вижда автомобил, който ще промени правилата на играта.

Интересен факт е, че един от първите високопоставени „тест-пилоти“ на модела е самият Леонид Брежнев, но истинският триумф идва отвъд границите на СССР. Още през 1978 година на изложението в Бърно ВАЗ-2121 е коронован за най-добър в своя клас. Оттогава насетне Lada Niva започва своя поход по земното кълбо, достигайки до над 100 държави, включително пазари в Западна Европа и САЩ. И до днес не е рядкост да зърнете познатия силует по пътищата на България, Гърция, Алпите или дори в Латинска Америка.

Макар визуално да изглежда сякаш времето е спряло за нея, под познатата ламарина Niva претърпя многобройни метаморфози. През десетилетията инженерите от АвтоВАЗ обновиха двигателя, окачването и интериора, добавяйки екстри, за които първите собственици дори не са мечтаели – от климатична инсталация до бордови компютър и модерно арматурно табло. Въпреки технологичния прогрес, сърцето на машината остава непроменено: тя е спартански офроудър, който не се плаши от нищо. Днес, на прага на своя половинвековен юбилей, Lada Niva продължава да бъде мост между поколенията и доказателство, че класическият дизайн и проходимостта нямат срок на годност, та били те и... руско производство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЛАДА

    23 18 Отговор
    Съвършенството не е нужно да се променя :) :) :)

    Коментиран от #3

    10:33 06.04.2026

  • 2 Че е символ - символ е

    30 33 Отговор
    Символ е на неспособността на съветската, а след това и на руската икономика, 50 години да измислят и произведат нормален автомобил. Историята на Нивата е добре позната - на базата на агрегати, проектирани от Фиат, на технологична линия, купена от Фиат, с дизайн, взаимстван от Фиат, събират някакъв автомобил. И пнеже не могат да направят нещо по-добро с наличните части и технологии, а по-добри нямат, произвеждат Ниви 50 години. Мужиците, като нямат достъп до друго, купуват.

    Има ли нормална държава в света, където Нивите да са взели 0.1% пазарен дял?

    10:41 06.04.2026

  • 3 Буханка

    15 19 Отговор

    До коментар #1 от "ЛАДА":

    Това беше за УАЗ-452. Още по-голяма трагедия.

    10:43 06.04.2026

  • 4 провинциалист

    10 15 Отговор
    "съветското ръководство осъзнава нуждата от машина, способна да гази дълбоко в калта" - как ли не са осъзнали, че докато човек гази дълбоко в калта ще му липсват до болка основни функции като АБС, еърбеци, темпомат и др, които без съмнение ще изпълнят коментарите под статията?

    10:43 06.04.2026

  • 5 Страхотен

    19 22 Отговор
    ТАРАЛЯСНИК

    10:45 06.04.2026

  • 6 Боко праните гащи

    13 15 Отговор
    Слава на русия смърт ма колективния запад, а пък тука всички коментатори карате западни коли и носите западни марки. Нещо не ми е ок

    10:46 06.04.2026

  • 7 Смешки!

    19 26 Отговор
    Тая сапунерка Лада Нива е някакъв майтап, на фона на истинските офроуд машини.

    Само който не е лежал под вечно счупената Лада Нива няма да разбере.

    10:47 06.04.2026

  • 8 Трол

    18 7 Отговор
    Още ги карат.

    10:48 06.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ИВАН

    28 20 Отговор
    Ако бяха чак толкова лоши, западняците нямаше да ги купуват .... а тука, няколко русофоба плюят, само заради омразата си към Русия .... освен да мразят, друго не могат, хахаха ...

    Коментиран от #16, #17

    10:53 06.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 българин

    21 19 Отговор
    Този трактор за кола ли се брои, сериозните производители сменят моделите по 2 пъти в годината, а безаналоговите крепостни 49 г. се радват на антиката. Голяма реклама на един голям боклук.

    11:00 06.04.2026

  • 13 Смешки ​

    19 12 Отговор
    Като стане на 99 години, ушанките още ще чакат подобрения👎

    11:09 06.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 явер

    16 19 Отговор
    Тази кола е пълна бракма. Нито е удобна за планиски път нито шосеен. Бучене, друсане, просто е един тормоз. Сложихме климатик на една, виеше на умряло. Руснаците са про (ст)и и мърливи, колите са едно от многото неща, което не могат да правят. Всъщност те всичките им коли са по лиценз от Западни фирми или открадени модели и сглобявани по трудово обучение. Дори в трудово обучение в България правехме по хубави неща.

    Коментиран от #21

    11:14 06.04.2026

  • 16 хай ван

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "ИВАН":

    плюй на набора.да са лъзга

    11:22 06.04.2026

  • 17 Бяхме на лов,в пресечена местност!

    22 10 Отговор

    До коментар #10 от "ИВАН":

    Факт е ,че откъдето премина ,,Лада-Нива",прехваленият и напудрен ,,Нисан-Патрол"- не можа...!
    А вие си плюйте тук,срещу ,,Нива"-та,колко си щете ...!

    Коментиран от #29

    11:33 06.04.2026

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    13 12 Отговор
    Имахме един началник преди много години и коги идваше на проверка го чувахме от далеко по свирещите мостове на нивата! Ръждясала беше още в завода.

    Коментиран от #24, #25

    11:34 06.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 анонимен

    11 11 Отговор
    Това могат единствено. Щото то с москвичи и лади, при това "сделани" не могат на никого да дадат каквото и да било. Руското автомобилостроене, с която се тупат в опиянчените гърди Е приключила още със създаването на тази ненормална, алчна държава слез Първата световна със зис машинки

    11:37 06.04.2026

  • 21 ПРОГРЕСИВЕН С МОСКВИЧИ...412Д/21412 АЛЕК

    6 5 Отговор

    До коментар #15 от "явер":

    АБСОЛЮТЕН
    ДЕВИЗА НА СЪВЕТСЦКОТО
    АВТОМОБИЛО СТРОЕНЕ Е.....Т О Р М О З...☝

    11:44 06.04.2026

  • 22 Дежурната доза русофобия

    13 7 Отговор
    Вие сте ми ясни от тази редакция.
    Умишлено пускане на такива "статии" с цел да събирате и втвърдявате редовните ви читатели.
    Тук се сравняват показатели на автомобил с 50 години разлика, все едно да псувате руски шайбов телефон от соца и да го сравнявате с най-новия Самсунг или Айфон.
    Този автомобил не е конструиран за магистралите (то пък едни магистрали в България), нито за нашите условия където климата вече се изменя на субтропичен.
    Да не говорим, че от 2014 има санкции на ЕС и на практика няма как да се купи руски автомобил от държава член на ЕС от това време.
    Естествено, тук се получава поредната порция псувни и подигравки към руснаците, при положение, че шести реактор на АЕЦ Козлодуй от две години не може да функционира нормално заради някакви мембрани.
    Както се подигравате, така ще се озъбите когато разберете как ще скочи цената на електричеството след 1 юли, а галопиращите цени на дизела/бензина буквално ще ви уморят от глад.

    Коментиран от #31

    12:18 06.04.2026

  • 23 карах Нива

    14 5 Отговор
    над 10 години изключително офроуд! Не ме е оставяла никъде нито лято, нито зима и в кал и в сняг! Колата е работен кон, а не играчка за къси пи ш ки!

    Коментиран от #32

    12:20 06.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да знаеш

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Мостовете не свирят бе, "гражданино", свирят ремъците, особено сутрин ако е влажно времето.

    12:29 06.04.2026

  • 26 Сделано

    10 1 Отговор
    Там всичко е легендарно

    12:30 06.04.2026

  • 27 Не е легендарна

    9 7 Отговор
    Безаналогова е. В мире. Безалогов кенеф

    12:33 06.04.2026

  • 28 Моряк

    11 6 Отговор
    Карам Нива от 20 години. В нея има още толкова живот. Подръжката е почти нула. Пак ще си купя такава.

    Коментиран от #30, #33

    12:34 06.04.2026

  • 29 скопейко

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Бяхме на лов,в пресечена местност!":

    на колко боярьiшник беше като го сънува🤡

    16:36 06.04.2026

  • 30 а мъш

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Моряк":

    купили си

    16:36 06.04.2026

  • 31 озъбен

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дежурната доза русофобия":

    да полегнеш на иноксовата маса

    16:38 06.04.2026

  • 32 тънкопишешст

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "карах Нива":

    щоя а купи тогава

    16:39 06.04.2026

  • 33 отговор на моряк 28

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Моряк":

    отговор на моряк 28 :Да си виждал някой ром да кара лада. Няма и да видиш. Помисли за нивото си, докъде си пропаднал.

    Коментиран от #34

    17:55 06.04.2026

  • 34 ВнаП

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "отговор на моряк 28":

    Че по селата ромите масово карат Лада и то яко натоварени На модерните ефро японски брички не им се ходи на гости на ромите по селата

    18:50 06.04.2026