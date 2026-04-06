Легендарната Lada Niva навърши 49 години

Едва ли има много автомобили, които да са станали символ на суровата проходимост и инженерния прагматизъм. Един такъв обаче е вечната Lada Niva. На 5 април легендарният всъдеход официално отпразнува своя 49-и рожден ден – почти половин век, през който ВАЗ-2121 не просто оцеля, а се превърна в истинска икона, надживяла епохи и политически режими.
Историята на този „железен“ боец започва през далечната 1977 година, когато първият сериен екземпляр слиза от конвейера в Толиати. Идеята зад проекта е колкото проста, толкова и гениална. След като градските жители вече се радват на комфорта на класическото „Жигули“, съветското ръководство осъзнава нуждата от машина, способна да гази дълбоко в калта на провинцията. Задачата за създаването на лек, маневрен и същевременно безпощаден към терена всъдеход се пада на екипа на главния конструктор Владимир Соловьов. Резултатът? Само пет години след първите чертежи, светът вижда автомобил, който ще промени правилата на играта.
Интересен факт е, че един от първите високопоставени „тест-пилоти“ на модела е самият Леонид Брежнев, но истинският триумф идва отвъд границите на СССР. Още през 1978 година на изложението в Бърно ВАЗ-2121 е коронован за най-добър в своя клас. Оттогава насетне Lada Niva започва своя поход по земното кълбо, достигайки до над 100 държави, включително пазари в Западна Европа и САЩ. И до днес не е рядкост да зърнете познатия силует по пътищата на България, Гърция, Алпите или дори в Латинска Америка.
Макар визуално да изглежда сякаш времето е спряло за нея, под познатата ламарина Niva претърпя многобройни метаморфози. През десетилетията инженерите от АвтоВАЗ обновиха двигателя, окачването и интериора, добавяйки екстри, за които първите собственици дори не са мечтаели – от климатична инсталация до бордови компютър и модерно арматурно табло. Въпреки технологичния прогрес, сърцето на машината остава непроменено: тя е спартански офроудър, който не се плаши от нищо. Днес, на прага на своя половинвековен юбилей, Lada Niva продължава да бъде мост между поколенията и доказателство, че класическият дизайн и проходимостта нямат срок на годност, та били те и... руско производство.
1 ЛАДА
Коментиран от #3
10:33 06.04.2026
2 Че е символ - символ е
Има ли нормална държава в света, където Нивите да са взели 0.1% пазарен дял?
10:41 06.04.2026
3 Буханка
До коментар #1 от "ЛАДА":Това беше за УАЗ-452. Още по-голяма трагедия.
10:43 06.04.2026
4 провинциалист
10:43 06.04.2026
5 Страхотен
10:45 06.04.2026
6 Боко праните гащи
10:46 06.04.2026
7 Смешки!
Само който не е лежал под вечно счупената Лада Нива няма да разбере.
10:47 06.04.2026
8 Трол
10:48 06.04.2026
10 ИВАН
Коментиран от #16, #17
10:53 06.04.2026
12 българин
11:00 06.04.2026
13 Смешки
11:09 06.04.2026
15 явер
Коментиран от #21
11:14 06.04.2026
16 хай ван
До коментар #10 от "ИВАН":плюй на набора.да са лъзга
11:22 06.04.2026
17 Бяхме на лов,в пресечена местност!
До коментар #10 от "ИВАН":Факт е ,че откъдето премина ,,Лада-Нива",прехваленият и напудрен ,,Нисан-Патрол"- не можа...!
А вие си плюйте тук,срещу ,,Нива"-та,колко си щете ...!
Коментиран от #29
11:33 06.04.2026
18 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #24, #25
11:34 06.04.2026
20 анонимен
11:37 06.04.2026
21 ПРОГРЕСИВЕН С МОСКВИЧИ...412Д/21412 АЛЕК
До коментар #15 от "явер":АБСОЛЮТЕН
ДЕВИЗА НА СЪВЕТСЦКОТО
АВТОМОБИЛО СТРОЕНЕ Е.....Т О Р М О З...☝
11:44 06.04.2026
22 Дежурната доза русофобия
Умишлено пускане на такива "статии" с цел да събирате и втвърдявате редовните ви читатели.
Тук се сравняват показатели на автомобил с 50 години разлика, все едно да псувате руски шайбов телефон от соца и да го сравнявате с най-новия Самсунг или Айфон.
Този автомобил не е конструиран за магистралите (то пък едни магистрали в България), нито за нашите условия където климата вече се изменя на субтропичен.
Да не говорим, че от 2014 има санкции на ЕС и на практика няма как да се купи руски автомобил от държава член на ЕС от това време.
Естествено, тук се получава поредната порция псувни и подигравки към руснаците, при положение, че шести реактор на АЕЦ Козлодуй от две години не може да функционира нормално заради някакви мембрани.
Както се подигравате, така ще се озъбите когато разберете как ще скочи цената на електричеството след 1 юли, а галопиращите цени на дизела/бензина буквално ще ви уморят от глад.
Коментиран от #31
12:18 06.04.2026
23 карах Нива
Коментиран от #32
12:20 06.04.2026
25 Да знаеш
До коментар #18 от "Архимандрисандрит Бибиян":Мостовете не свирят бе, "гражданино", свирят ремъците, особено сутрин ако е влажно времето.
12:29 06.04.2026
26 Сделано
12:30 06.04.2026
27 Не е легендарна
12:33 06.04.2026
28 Моряк
Коментиран от #30, #33
12:34 06.04.2026
29 скопейко
До коментар #17 от "Бяхме на лов,в пресечена местност!":на колко боярьiшник беше като го сънува🤡
16:36 06.04.2026
30 а мъш
До коментар #28 от "Моряк":купили си
16:36 06.04.2026
31 озъбен
До коментар #22 от "Дежурната доза русофобия":да полегнеш на иноксовата маса
16:38 06.04.2026
32 тънкопишешст
До коментар #23 от "карах Нива":щоя а купи тогава
16:39 06.04.2026
33 отговор на моряк 28
До коментар #28 от "Моряк":отговор на моряк 28 :Да си виждал някой ром да кара лада. Няма и да видиш. Помисли за нивото си, докъде си пропаднал.
Коментиран от #34
17:55 06.04.2026
34 ВнаП
До коментар #33 от "отговор на моряк 28":Че по селата ромите масово карат Лада и то яко натоварени На модерните ефро японски брички не им се ходи на гости на ромите по селата
18:50 06.04.2026