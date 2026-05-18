Възраждат култови италиански автомобили от миналия век

Култовата за италианците „Fabbrica Automobili Itala“ официално се готви да се завърне на сцената след 91-годишно прекъсване. Историческият производител от Торино, който за последно е работил през 1935 година вследствие на непреодолими финансови затруднения след Първата световна война, се възражда в рамките на амбициозната инициатива „Historic Italian Brands“. Координиран от Масимо Ди Ризио, основател на DR Automobiles Groupe, проектът има за цел да вдъхне нов живот на заспали италиански имена, включително O.S.C.A., историческата марка, създадена първоначално от братята Мазерати.

Катализаторът на тази нова ера е Itala 35 – компактен кросоувър, който направи своя публичен дебют в Museo Nazionale dell'Automobile (MAUTO) в Торино. Визуално кросоувърът е с дължина 4,41 метра, ширина 1,85 метра и височина 1,60 метра, представяйки съвременна силуетна линия, проектирана от легендарната къща Italdesign. Името е пряко позоваване на историческия Itala 35/45 HP, с който принц Сципионе Боргезе спечели прочутата победа в изтощителното рали от Пекин до Париж през 1907 година. Съвременната интерпретация включва изпъкнала радиаторна решетка с хромирани акценти, остри LED фарове, отварящ се панорамен стъклен покрив, обграден от черни колони с гланц, и отличителен заден спойлер. Първите екземпляри, представени на MAUTO, дори се отличават с изработени по поръчка детайли от карбонови влакна, създадени специално за премиерата.

Вътрешността на кабината се стреми да пресъздаде италианското майсторство от най-високо ниво, за да се отличи от масовите конкуренти. Интериорът използва обилно фина кожа и алкантара за седалките, панелите на вратите и арматурното табло, като изборът на материалите и изработката се извършват директно в Италия. Шофьорите са посрещнати от цифров дизайн с два екрана, състоящ се от 7-инчов приборен панел и 12,9-инчов централен сензорен екран за инфоразвлечения, като всичко това е допълнено от персонализирано осветление на интериора. Обемът на багажното отделение от 341 до 1271 литра, наред с изцяло персонализиран процес на поръчка, който предлага ексклузивни цветове и персонализирани комбинации на тапицерията.

Под капака Itala 35 използва 1,5-литров четирицилиндров двигател TGDI с турбокомпресор, доставян от китайския автомобилен гигант GAC. Двигателят развива 170 конски сили и 270 Nm въртящ момент, предавани към предните колела чрез седемстепенна автоматична трансмисия с двоен съединител. Показателите за динамиката сочат ускорение от 0 до 100 км/ч за 7,5 секунди и максимална скорост над 190 км/ч.

Itala 35 ще навлезе на италианския пазар с агресивна начална цена от 35 000 евро. Производството е планирано да започне това лято в новосъздадените съоръжения на Fabbrica Italia в Макия д'Изерния, Молизе, като първите доставки до клиенти са насрочени за септември 2026 година.