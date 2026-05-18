Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Ford атакува Европа с нова Fiesta и нов Focus

Ford атакува Европа с нова Fiesta и нов Focus

18 Май, 2026 19:04 1 120 5

  • ford-
  • fiesta-
  • focus-
  • европа

Очакват се сериозни новости в гамата на марката

Ford атакува Европа с нова Fiesta и нов Focus - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ford официално начерта пътя си към възстановяване в Европа, като разкри мащабна продуктова офанзива, насочена към възвръщане на позициите си на континента. Преминавайки през период на промени в структурата и спадащи продажби отвъд Атлантическия океан, „Синият овал“ обяви своята смела нова стратегическа пътна карта „Ready-Set-Ford“ по време на конференция на високо равнище с европейски дистрибутори и партньори в Залцбург, Австрия. Тригодишният план обещава масивна офанзива с продукти за тежкотоварни превози, състояща се от седем изцяло нови превозни средства, обхващащи високопроизводителни работни „коне“ и вълна от леки автомобили, произведени специално за европейските пътища.

Офанзивата се води от Ford Pro, който разширява търговското си господство с появата на дългоочаквания Ranger Super Duty. Заемайки мястото на лидер в сектора на тежкотоварните автомобили след незадоволителните резултати на F-150 Lightning в Европа, този изключително способен пикап създава нов сегмент на тежкотоварните автомобили още от фабриката. Проектиран за индустрии като спешни услуги, горско стопанство и отбрана, Ranger Super Duty може да се похвали с невероятна теглителна способност до 4500 килограма и граница на полезния товар от близо 2 тона. Бруталната мощност ще бъде осигурена от комбинация от дизелови варианти с висок въртящ момент и мощен бензинов двигател V6 EcoBoost, което напълно пренасочва фокуса на Ford към тежкотоварни, фабрично готови превозни средства.

Ford атакува Европа с нова Fiesta и нов Focus

В търговската част на бизнеса Ford се е ангажирал да пусне на пазара пет изцяло нови „мулти-енергийни“ леки автомобила до края на 2029 година, изрично проектирани да съчетаят здравата офроуд ДНК с историческото рали наследство на марката. В центъра на този локализиран производствен тласък е непряк наследник на Ford Focus – здрав, компактен SUV, който се присъединява към по-широката гама на семейството Bronco. Планиран за производство през 2028 година, моделът ще се произвежда в завода на Ford в Алмусафес, Валенсия, Испания, като ще използва невероятно гъвкава, мултиенергийна платформена архитектура. Тази стратегическа промяна в производството идва точно в момента, в който Geely сключва споразумение за придобиване на неизползваната сглобяваща линия „Body 3“ на завода, което отваря вратата за Ford да използва усъвършенствана модулна технология, способна да управлява всичко – от традиционни хибридни системи до изцяло електрически задвижващи вериги.

Останалата част от продуктовата гама на леките автомобили ще включва два елегантни кросоувъра, „вдъхновени от ралито“, които ще се появят в края на 2029 година и ще служат като духовни и технически наследници на Puma Gen-E и изключително успешния SUV Kuga. Очаква се тези нови модели да разполагат с високоефективни електродвигатели от каталога на задвижващите системи HORSE, съчетаващи изтънчени градски пропорции с дълбоко вкоренена динамика на шофиране, наследена директно от легендарните рали етапи в Европа. Накрая, Ford зарадва дългогодишните си почитатели, като потвърди предстоящото възраждане на емблематичната Fiesta. Обичаният хечбек ще се завърне в B-сегмента като компактен, изцяло електрически градски автомобил, използващ архитектура за малки електромобили, за да предостави на европейските градове достъпна входна точка към безшумното ново поколение на марката.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    4 1 Отговор
    А сега и моделът Фокус на Форд става SUV. С Форд вече приключи.

    19:18 18.05.2026

  • 2 Робинзон

    4 0 Отговор
    Само този екобууст двигател не!

    19:54 18.05.2026

  • 3 Ония с фордо

    9 0 Отговор
    За да направи някаква офанзива на европейския пазар Форд трябва да има по-добро качество и по-ниски цени от китайското автомобилостроене! Та дори и от Дачия!

    Коментиран от #4

    19:56 18.05.2026

  • 4 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ония с фордо":

    Нищо му няма на качеството, стига да е от читав пазар… Имал съм и гръцки Фокус, и немски и никога никакви проблеми. Факт е обаче, че партидите за страните се правят специално за тях по зададени параметри и е напълно възможно различни страни да получават различно качество, но едва ли разликите са чак толкова фрапантни. Това не е нищо ново, едно време беше същото… Чичо ми имаше Делта Интеграле, която една баба до Мюнхен му я разби, купи италианска и я продаде за няма и три месеца, защото нямаше нищо общо с немския модел… Жалко беше за Делтата, днес жълтите са доста редки…
    Отделно миналата година си взех един проект 2006 ST 2,5T, че видях цените много паднали и чопнах един с всички екстри. Състояние топ, поддържан от мераклии. Това е важното…

    Коментиран от #5

    21:06 18.05.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пилотът Гошу":

    Поздравления за избора на Субару!

    23:33 18.05.2026