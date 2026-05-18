Ford атакува Европа с нова Fiesta и нов Focus

Ford официално начерта пътя си към възстановяване в Европа, като разкри мащабна продуктова офанзива, насочена към възвръщане на позициите си на континента. Преминавайки през период на промени в структурата и спадащи продажби отвъд Атлантическия океан, „Синият овал“ обяви своята смела нова стратегическа пътна карта „Ready-Set-Ford“ по време на конференция на високо равнище с европейски дистрибутори и партньори в Залцбург, Австрия. Тригодишният план обещава масивна офанзива с продукти за тежкотоварни превози, състояща се от седем изцяло нови превозни средства, обхващащи високопроизводителни работни „коне“ и вълна от леки автомобили, произведени специално за европейските пътища.

Офанзивата се води от Ford Pro, който разширява търговското си господство с появата на дългоочаквания Ranger Super Duty. Заемайки мястото на лидер в сектора на тежкотоварните автомобили след незадоволителните резултати на F-150 Lightning в Европа, този изключително способен пикап създава нов сегмент на тежкотоварните автомобили още от фабриката. Проектиран за индустрии като спешни услуги, горско стопанство и отбрана, Ranger Super Duty може да се похвали с невероятна теглителна способност до 4500 килограма и граница на полезния товар от близо 2 тона. Бруталната мощност ще бъде осигурена от комбинация от дизелови варианти с висок въртящ момент и мощен бензинов двигател V6 EcoBoost, което напълно пренасочва фокуса на Ford към тежкотоварни, фабрично готови превозни средства.

В търговската част на бизнеса Ford се е ангажирал да пусне на пазара пет изцяло нови „мулти-енергийни“ леки автомобила до края на 2029 година, изрично проектирани да съчетаят здравата офроуд ДНК с историческото рали наследство на марката. В центъра на този локализиран производствен тласък е непряк наследник на Ford Focus – здрав, компактен SUV, който се присъединява към по-широката гама на семейството Bronco. Планиран за производство през 2028 година, моделът ще се произвежда в завода на Ford в Алмусафес, Валенсия, Испания, като ще използва невероятно гъвкава, мултиенергийна платформена архитектура. Тази стратегическа промяна в производството идва точно в момента, в който Geely сключва споразумение за придобиване на неизползваната сглобяваща линия „Body 3“ на завода, което отваря вратата за Ford да използва усъвършенствана модулна технология, способна да управлява всичко – от традиционни хибридни системи до изцяло електрически задвижващи вериги.

Останалата част от продуктовата гама на леките автомобили ще включва два елегантни кросоувъра, „вдъхновени от ралито“, които ще се появят в края на 2029 година и ще служат като духовни и технически наследници на Puma Gen-E и изключително успешния SUV Kuga. Очаква се тези нови модели да разполагат с високоефективни електродвигатели от каталога на задвижващите системи HORSE, съчетаващи изтънчени градски пропорции с дълбоко вкоренена динамика на шофиране, наследена директно от легендарните рали етапи в Европа. Накрая, Ford зарадва дългогодишните си почитатели, като потвърди предстоящото възраждане на емблематичната Fiesta. Обичаният хечбек ще се завърне в B-сегмента като компактен, изцяло електрически градски автомобил, използващ архитектура за малки електромобили, за да предостави на европейските градове достъпна входна точка към безшумното ново поколение на марката.