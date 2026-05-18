Jaguar разкри името на първия си автомобил от „новата ера“

Jaguar официално сложи край на интернет споровете около радикалното си преобразуване на марката за 2024 година, като избра престижната сцена на E-Prix в Монако, за да представи първия серийно произвеждан автомобил от своята ера на ултралуксозни изцяло електрически модели: Jaguar Type 01. След месеци на работа под сянката на поляризиращия концепт Type 00, британската марка изпрати няколко камуфлажни прототипа със серийни спецификации на емблематичната улична писта в Монте Карло през уикенда на 16–17 май. Динамичната демонстрация служи като публична декларация, че марката преминава от абстрактната маркетингова поезия към физическата реалност с висока производителност.

Номенклатурата, избрана за флагманския четириврат гранд турер, умишлено вплита историческата моторспортна история на Jaguar в неговото безшумно бъдеще. Чрез използването на обозначението „Type“ Jaguar прокарва пряка връзка с C-Type от 1951 година, победител в Льо Ман, легендарния E-Type и наскоро изтеглилия се от пазара спортен автомобил F-Type. Според управляващия директор Раудон Глоувър, „0“ представлява пълно презареждане на марката, съчетано с мобилност без емисии от ауспуха, докато „1“ позиционира колата като първата глава от едно изключително ексклузивно и луксозно портфолио. Самия модел ще бъде изписан на видно място чрез смели линейни графики в близост до основата на предното стъкло, утвърждавайки отличителна естетическа идентичност.

Под дългия, внушителен капак и елегантната силуетна линия се крие задвижване, изцяло изградено върху специално разработената Jaguar Electric Architecture (JEA). Type 01 ще разполага с електрическа задвижваща система с три мотора и задвижване на четирите колела, която развива зашеметяващите 1 000 к.с. и въртящ момент от 1 300 нютон метра. За да гарантират, че автомобилът влиза в завоите с прецизността, очаквана от GT с шестцифрена цена, инженерите по шасито на Jaguar са оборудвани платформата с усъвършенствано въздушно окачване с активни амортисьори с двойни клапани и четириколесно управление. Голяма част от софтуера за векторно разпределение на въртящия момент и логиката на бързопревключващия инвертор от силициев карбид е адаптирана директно от програмата на Jaguar TCS Racing Formula E, която доминира в състезанията.

От решаващо значение е, че този гранд турер е насочен към междуконтинентални пътувания, а не само към градски статут, като целта е пробег по WLTP от 700 километра, благодарение на батерия от 120 kWh. Благодарение на електрическата архитектура от ново поколение с 800 волта, собствениците ще могат да възстановят пробег от около 320 километра само за 15 минути на достатъчно мощна бърза зарядна станция. Тази огромна техническа възможност ще има съответно висока цена, като се очаква стандартните модели да надхвърлят прага от 120 000 евро, когато официалните глобални поръчки бъдат отворени след пълното представяне на серийния модел, планирано за по-късно тази година.