Германският съд отряза екоактивистите: Mercedes и BMW запазват двигателите с вътрешно горене

Федералният върховен съд на Германия сложи точка на един от най-оспорваните юридически сблъсъци в автомобилния свят, като категорично отхвърли исковете за забрана на двигателите с вътрешно горене. Екологичната организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) направи амбициозен опит да наложи съдебна примка около врата на гигантите Mercedes-Benz и BMW, искайки пълно преустановяване на продажбите на конвенционални модели от ноември 2030 година. Магистратите в Карлсруе обаче потвърдиха решенията на по-долните инстанции, посичайки надеждите на активистите за радикален прелом чрез съдебната зала.

В основата на правната офанзива залегна концепцията за т.нар. „въглероден бюджет“, чрез който природозащитниците се опитаха да притиснат производителите към стената. Според обвиненията на DUH, темпото, с което баварците и колегите им от Щутгарт редуцират парниковите емисии, е твърде мудно и застрашава директно целите на Парижкото споразумение за климата. Уви, тези аргументи не натежаха достатъчно пред закона, който в случая застана на страната на индустриалната логика и пазарната свобода.

Реакцията от централите в Мюнхен и Щутгарт не закъсня. Представители на BMW определиха вердикта като жизненоважна глътка въздух, носеща правна сигурност за бизнеса в Германия, докато от Mercedes-Benz побързаха да припомнят, че макар и защитени от съда, остават непоколебими в стратегията си за устойчиво развитие. И двете компании приеха новината с видима облекченост, след като този казус висеше като Дамоклев меч над главите им още от първите жалби през 2021 г.

Интересно е, че този съдебен триумф за класическото инженерство идва в момент на лек възход за германския пазар, който запазва лидерската си позиция в Европа с над 211 000 реализации през февруари, Германия бележи ръст от 3.8% спрямо миналата година. Очевидно е, че въпреки натиска на „зелените“ идеи, потребителите и законът все още не са готови да кажат последно сбогом на звука от буталата и мириса на бензин.