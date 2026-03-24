Новини
Авто »
Германският съд отряза екоактивистите: Mercedes и BMW запазват двигателите с вътрешно горене

24 Март, 2026 10:00 651 2

  • двг-
  • германия-
  • екоактивисти-
  • mercedes-benz-
  • bmw

Магистратите в Карлсруе посякоха амбициите на Deutsche Umwelthilfe за съдебна забрана на бензина и дизела от 2030 година

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Федералният върховен съд на Германия сложи точка на един от най-оспорваните юридически сблъсъци в автомобилния свят, като категорично отхвърли исковете за забрана на двигателите с вътрешно горене. Екологичната организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) направи амбициозен опит да наложи съдебна примка около врата на гигантите Mercedes-Benz и BMW, искайки пълно преустановяване на продажбите на конвенционални модели от ноември 2030 година. Магистратите в Карлсруе обаче потвърдиха решенията на по-долните инстанции, посичайки надеждите на активистите за радикален прелом чрез съдебната зала.

В основата на правната офанзива залегна концепцията за т.нар. „въглероден бюджет“, чрез който природозащитниците се опитаха да притиснат производителите към стената. Според обвиненията на DUH, темпото, с което баварците и колегите им от Щутгарт редуцират парниковите емисии, е твърде мудно и застрашава директно целите на Парижкото споразумение за климата. Уви, тези аргументи не натежаха достатъчно пред закона, който в случая застана на страната на индустриалната логика и пазарната свобода.

Реакцията от централите в Мюнхен и Щутгарт не закъсня. Представители на BMW определиха вердикта като жизненоважна глътка въздух, носеща правна сигурност за бизнеса в Германия, докато от Mercedes-Benz побързаха да припомнят, че макар и защитени от съда, остават непоколебими в стратегията си за устойчиво развитие. И двете компании приеха новината с видима облекченост, след като този казус висеше като Дамоклев меч над главите им още от първите жалби през 2021 г.

Интересно е, че този съдебен триумф за класическото инженерство идва в момент на лек възход за германския пазар, който запазва лидерската си позиция в Европа с над 211 000 реализации през февруари, Германия бележи ръст от 3.8% спрямо миналата година. Очевидно е, че въпреки натиска на „зелените“ идеи, потребителите и законът все още не са готови да кажат последно сбогом на звука от буталата и мириса на бензин.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня

    6 0 Отговор
    И така - до края на света ! Ще го кажа за пореден път:
    Мястото на електрокара е в заводското хале ! Електрокара е всичко останало, но не и пълнокръвен автомобил !

    Коментиран от #2

    10:17 24.03.2026

  • 2 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня":

    Що бе, електрокара е перфектен вариант за града- и такси може да бъде, и бус за доставки, и автобус, и жена ти да ходи в града по магазини или да води децата от/на училище/градина... Веднага вадиш от града замърсяването и шума- какво по-хубаво?
    И толкова- за всички други нужди си трябва двг, пък било то и под формата на плъг-ин хибрид...

    10:53 24.03.2026