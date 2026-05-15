Китайският феномен на Audi или как новият флагман E7X излиза безсрамно евтин на фона на европейските му аналози

15 Май, 2026 11:18 3 433 5

Размери над Audi Q7, мощност до 670 коня и дигитален лукс за под 35 000 евро

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Едва ли има автомобилен фен, който да не изтръпне пред ценовата политика на Стария континент, особено когато стане дума за премиум електрически SUV. На този фон новините от Китай звучат като абсолютна научна фантастика. Германският гигант от Инголщат, в силна колаборация с местния колос SAIC, хвърли истинска бомба на пазара в Поднебесната империя с обявяването на цените за новия си флагман – електрическия кросоувър AUDI E7X. Автомобилът предлага размери, които засенчват дори Audi Q7, но в същото време е на цена, по-ниска от тази на едно стандартно градско Audi Q3.

Ако потърсим прекия европейски аналог на това технологично чудовище, веднага се прицелваме в актуалното Audi Q8 e-tron. Но докато в шоурумите на Германия базовата версия на европейското Audi Q8 e-tron стартира от стряскащите 75 900 евро, китайският му събрат AUDI E7X Pioneer направо подкопава пазара. Там стартовата цена е фиксирана на 289 900 юана, което прави скромните 34 400 евро. Опа! Говорим за двойно по-евтин луксозен автомобил, който при това е качен на космическа 900-волтова архитектура, разполага със 100-киловатова батерия и генерира 402 к.с. от електромотора на задната ос. Пробегът по китайския стандарт CLTC е завидните 705 км, а спринтът до сто се затваря за 5,82 секунди.

За тези, които обичат да се возят като крале, следващото стъпало е модификацията Pioneer Pro, оценена на 319 800 юана (около 44,2 хиляди долара). Задвижването запазва същите 402 коня, но тук вече се намесва вълшебното въздушно окачване, а автономният пробег е фиксиран на 691 км. Веднага след нея се нарежда и вариантът "Long Range" за любителите на дългите преходи, оборудван с по-голяма 109-киловатчасова батерия. Цената тук е 349 800 юана (около 48,4 хиляди долара), като автономността скача до внушителните 751 км, макар и с лек компромис в ускорението (6,25 секунди) заради наднорменото тегло на батерията.

Истинският фурор обаче настъпва на върха на гамата, където властва легендарното задвижване на четирите колела. За абсолютно същите 349 800 юана (48,4 хиляди долара) купувачите могат да изберат версията с два електромотора, системна мощност от бруталните 670 к.с. и 100-киловатчасова батерия, способна да изстреля петметровия SUV до 100 км/ч за зашеметяващите 3,9 секунди (с пробег от 636 км). Абсолютният флагман съчетава същата чудовищна мощ от 670 коня с голямата 109-киловатчасова батерия за пробег от 660 км, а цената му спира на 379 800 юана – малко под 52,5 хиляди долара. Само за сравнение, в Европа за тези пари не можете да си купите дори базово, средноразмерно Audi Q4 e-tron, камо ли флагман с мощност на суперавтомобил!

По отношение на габаритите AUDI E7X е истинска крепост на колела: дължина от 5049 мм, широчина 1997 мм и височина 1710 мм, стъпили върху междуосие от цели 3060 мм. Визуално кросоувърът заимства смелия език на дизайна от AUDI E5 Sportback, отличаващ се с монолитна светлинна лента отпред, светещо лого, DLP матрични фарове и активна аеродинамика. На покрива гордо се издига лидар, а традиционните огледала са отстъпили място на дигитални камери.

Вътрешното пространство е истински дигитален Рай. Предният панел е доминиран от гигантски 59-инчов извит 4K екран, обединяващ приборите пред водача, мултимедията и персоналния дисплей за пасажера, управлявани от най-новата операционна система AUDI OS с дълбоко интегриран изкуствен интелект. Отзад купонът е още по-сериозен – пътниците разполагат с 21,4-инчов Mini LED монитор, хладилник, масички и кресла с "нулева гравитация", предлагащи отопление, вентилация и масаж, облени от светлината на панорамния покрив тип "звездно небе".

Технологичното съвършенство се допълва от шаси със завиващи задни колела до цели 14 градуса, мощни спирачни апарати Brembo и гуми Pirelli с широчина 285 мм. Но голямата гордост на AUDI E7X е автопилотът, разработен на платформата Momenta R7. Това е първото Audi с готовност за автономно управление от трето ниво (L3), което може съвсем само да преминава през пунктове за таксуване, да се справя с тесни пространства и да навигира без човешка намеса в кошмарния трафик на мегаполисите.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    28 7 Отговор
    Ами време ви е, да разберете, че бруталния фашизъм, който ви се налага от Брюксел си има цена! За 10-15 хил евро може да си купиш нова кола, ако не плащахте за всички простотии, които Урсулите ви задължават да имате!

    Коментиран от #4

    11:30 15.05.2026

  • 2 Зевс

    24 1 Отговор
    Предполагам искате да кажете, че ЕС версията е безсрамно скъпа ;)

    11:33 15.05.2026

  • 3 Евроджендър

    13 1 Отговор
    Обичам да си плащам

    11:37 15.05.2026

  • 4 Изплезен ,

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Не е ли време и да видим китайският феномен на Москвич , що в Крим откриха завод за вата и нямат време да го сделат ..

    13:11 15.05.2026

  • 5 Цървул

    1 0 Отговор
    Да са честити евроцените за европейци . Да си сменяте колите редовно . На 2-3 години .

    18:53 15.05.2026