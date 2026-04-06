Новини
Авто »
Този Mercedes W124 с пробег 1.6 милиона километра си търси нов собственик

Този Mercedes W124 с пробег 1.6 милиона километра си търси нов собственик

6 Април, 2026 16:30

  • mercedes-benz-
  • w124-
  • 300d-
  • търг

Легендарният дизелов 300D отказва да се пенсионира и продължава да служи вярно

Този Mercedes W124 с пробег 1.6 милиона километра си търси нов собственик - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В света на съвременното автомобилостроене, където планираното остаряване често съкращава живота на машините, една легенда от Щутгарт напомня за времената, когато колите се правеха, за да надживеят собствениците си. В САЩ на търг беше изложен Mercedes-Benz W124 от 1991 година, който буквално е превъртял играта – неговият километраж е бил нулиран още през 2017 година, след като е достигнал невероятната граница от един милион мили (над 1.6 милиона километра).

Този Mercedes W124 с пробег 1.6 милиона километра си търси нов собственик

Този конкретен екземпляр, модел 300D, е прекарал три десетилетия в едни и същи ръце в щата Тенеси. Купен през далечната 1991-а за солидните тогава 41 400 долара, автомобилът е разполагал с всички екстри за епохата си – климатик, темпомат, електрически седалки и класическото радио Becker. Под предния капак пулсира „желязното сърце“ на немската марка: 2,5-литров петцилиндров турбодизел със 122 к.с. Този агрегат, работещ в тандем с 4-степенна автоматична кутия, отдавна е канонизиран като един от най-издръжливите двигатели, създавани някога от човешка ръка.

Този Mercedes W124 с пробег 1.6 милиона километра си търси нов собственик

Въпреки че по каросерията личат следите от времето – тук-там олющена боя, лека ръжда по калниците и уморена предна броня – интериорът изненадва с прилично състояние. Единствено износената шофьорска седалка издава, че в този автомобил е живяно и пътувано колкото за три прераждания. Разбира се, такава дистанция не се изминава само с „наливане на нафта“. През годините са подменяни турбина, подрамки и водна помпа, но основният агрегат остава оригинален и в бойна готовност.

Този Mercedes W124 с пробег 1.6 милиона километра си търси нов собственик

Макар 1.6 милиона километра да звучат космически, за феновете на W124 това е просто добре разработен двигател. Историята познава екземпляри от този модел, достигнали умопомрачителните 3.4 милиона километра. Този търг в Cars and Bids е поредното доказателство, че когато инженерната мисъл не е притисната от маркетингови трикове, резултатът е вечност върху четири колела.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Купувам го и

    8 9 Отговор
    веднага му слагам двигател от жигулка...

    16:32 06.04.2026

  • 2 Тити

    28 2 Отговор
    На Горубляне ще се продава е около 200к километра и ще пише уникат

    16:42 06.04.2026

  • 3 Автоджамбаз

    25 0 Отговор
    На 123000,като нов, бес забеуежки

    16:46 06.04.2026

  • 4 Съгласен

    27 0 Отговор
    Радославчо, чакай сега малко! Хем е 300, хем е 250 петцилиндров ? Кое е вярно?

    Коментиран от #8

    16:46 06.04.2026

  • 5 ЕстетЪ

    16 0 Отговор
    Заедно с 190-тката,( W201) са е га ти здравите кучета

    16:56 06.04.2026

  • 6 Село ъплоудед

    12 1 Отговор
    190, 2.5, 90 коня, чист дизел - взех го на 650к, карах го близо 150к безпроблемно и му ударих картера. Накрая беше гнил и не го правих, но съм напълно убеден, че ако не му бях видял сметката, щеше да работи като часовник и днес. Никога не съм имал по-здрави кола.

    17:12 06.04.2026

  • 7 Искам го това нещо само за мен,

    7 0 Отговор
    но не знам за какво ми е. Като ново е. Като истинско е. Видно го е карала баба-германка, напред назад в двора на местната цръква. Ама ако го дават заедно с бабичката, го неща!

    17:17 06.04.2026

  • 8 7855678

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Съгласен":

    И бронята уморена

    17:23 06.04.2026

  • 9 Тоз

    5 22 Отговор
    Колко трябва нищо да не разбираш от коли, че този морално престарял МБ, въобще да се коментира. Единственото място за това съоръжение е вторични суровини. Очевидно много малко хора са имали досег до тези мерцедеси навремето и остава някаква тотална заблуда- бяха добри навремето, но сега повечето нови автомобили в този клас са несравнимо по-добри във всичко. И няма нужда да издържат милион и половина.

    17:30 06.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хеми значи бензин

    3 14 Отговор
    Пълен гни лоч и бо клук

    17:37 06.04.2026

  • 12 лама Кифла

    2 15 Отговор
    Става за Флинстоун, тежък изгнил кошник.

    17:44 06.04.2026

  • 13 Разни

    12 2 Отговор
    Цифльофци с коли купени от тате са започнали да са разбирачи!

    17:54 06.04.2026

  • 14 Никси

    5 1 Отговор
    Защо да взимате тоя кошник у Мобилето има къде къде по убави 124-ки , мен ми харесва фейслифта с вградената авангардна решетка на предния капак , белите мигачи и хромираната лайсна отзад и стоповете също авангардни , този цвят ми е най любимия Графитено черен металик , на скоро си продадох една 190-ка и замина за Пловдив при един Доктор Ортопед Хирург , със здраве да си я кара му пожелах и да си я пази , тя също беше черна !!!.

    18:15 06.04.2026

  • 15 Надин

    8 1 Отговор
    Давайте го. 200 евра получавате. В тия имаше железо и даже цветно.

    18:27 06.04.2026

  • 16 На автора любимата кола

    4 0 Отговор
    Това беше любимата кола на автора преди години. Много ги харесваше, но нямаше пари да си купи.
    В София имаше няколко и ги караха само играчите

    19:43 06.04.2026