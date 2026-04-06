Този Mercedes W124 с пробег 1.6 милиона километра си търси нов собственик

В света на съвременното автомобилостроене, където планираното остаряване често съкращава живота на машините, една легенда от Щутгарт напомня за времената, когато колите се правеха, за да надживеят собствениците си. В САЩ на търг беше изложен Mercedes-Benz W124 от 1991 година, който буквално е превъртял играта – неговият километраж е бил нулиран още през 2017 година, след като е достигнал невероятната граница от един милион мили (над 1.6 милиона километра).

Този конкретен екземпляр, модел 300D, е прекарал три десетилетия в едни и същи ръце в щата Тенеси. Купен през далечната 1991-а за солидните тогава 41 400 долара, автомобилът е разполагал с всички екстри за епохата си – климатик, темпомат, електрически седалки и класическото радио Becker. Под предния капак пулсира „желязното сърце“ на немската марка: 2,5-литров петцилиндров турбодизел със 122 к.с. Този агрегат, работещ в тандем с 4-степенна автоматична кутия, отдавна е канонизиран като един от най-издръжливите двигатели, създавани някога от човешка ръка.

Въпреки че по каросерията личат следите от времето – тук-там олющена боя, лека ръжда по калниците и уморена предна броня – интериорът изненадва с прилично състояние. Единствено износената шофьорска седалка издава, че в този автомобил е живяно и пътувано колкото за три прераждания. Разбира се, такава дистанция не се изминава само с „наливане на нафта“. През годините са подменяни турбина, подрамки и водна помпа, но основният агрегат остава оригинален и в бойна готовност.

Макар 1.6 милиона километра да звучат космически, за феновете на W124 това е просто добре разработен двигател. Историята познава екземпляри от този модел, достигнали умопомрачителните 3.4 милиона километра. Този търг в Cars and Bids е поредното доказателство, че когато инженерната мисъл не е притисната от маркетингови трикове, резултатът е вечност върху четири колела.