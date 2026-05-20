Рюте: Русия остава основна заплаха за евроатлантическата сигурност
Рюте: Русия остава основна заплаха за евроатлантическата сигурност

20 Май, 2026 14:22, обновена 20 Май, 2026 14:23 705 43

Генералният секретар на алианса подчерта нарастващото сътрудничество на Москва с Китай, Иран и Северна Корея и определи планираното намаляване на американското присъствие в Европа като постепенен процес

Ели Стоянова

Русия продължава да бъде определяна като най-сериозната заплаха за сигурността в евроатлантическото пространство, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция преди срещата на външните министри на алианса в Швеция, предава БТА.

Той отбеляза, че след 2022 г. се наблюдава задълбочаване на връзките между Русия и Китай, Иран и Северна Корея, като според него Пекин съдейства за заобикаляне на санкциите срещу Москва и за доставки на стоки с двойна употреба.

Рюте подчерта, че Съединените щати остават ангажирани с НАТО, но е необходимо съюзниците да поемат по-голям дял от тежестта по общата отбрана. Той определи очакваното преразпределение на американски военни сили в Европа като постепенен и организиран процес, а не като рязко оттегляне.

По думите му европейските държави разполагат с достатъчен ресурс да засилят собствените си отбранителни способности, като допълни, че идеята за по-справедливо разпределение на отговорностите е в интерес на целия алианс.

В коментар за войната в Украйна Рюте заяви, че Европейският съюз трябва сам да определи участието си в евентуални мирни преговори, а заплахите за ядрена ескалация от страна на Русия няма да останат без последици. Той определи като неоснователни твърденията на Москва за участие на балтийските държави в украински операции срещу руска територия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    40 7 Отговор
    основна заплаха за ЕС са брадатите лекари и инженери дето ви заляха, а също и амбриажите като теб.

    14:24 20.05.2026

  • 2 От килиите

    34 10 Отговор
    През 1988 година един завърнал се от Америка каза; Американците мразят Европа, никога няма да допуснат тя да се обедини. Защото обедини ли се, Америка е свършена. Май не е Русия врагът от последните исторически изстъпления на на Дончо и яхябиби.

    14:26 20.05.2026

  • 3 Къде спахте 80 години?

    12 31 Отговор
    Меркел защо даде на Путин 7 трилиона евро за ракети?
    Защо давахте на руснаците салам 90- те години да не изпукат от глад?

    Коментиран от #11

    14:28 20.05.2026

  • 4 Овчар

    21 6 Отговор
    Проблема не е в употребата а в злоупотребата..! За коката казвам..

    14:28 20.05.2026

  • 5 Руски еничарин

    7 19 Отговор
    Ас обича путин

    14:29 20.05.2026

  • 6 оооооооооооп

    35 8 Отговор
    Бай Рюте, вземи гледай интервюто на секретарката на Зеления при Тъкър - и после пак се кокори ! Женицата те пита от кой свят си и имаш ли връзка с реалността !

    14:29 20.05.2026

  • 7 българина

    26 8 Отговор
    а гренландия как се чувства, сигурна ли е, атлантизма я пази????

    14:30 20.05.2026

  • 8 Млад еврас

    29 9 Отговор
    Ми щом Русия ви е заплаха то страхувайтесе, Пекин не е налагал санкции на Русия та да ги заобикаля, а също и не е във вашия колхоз та да се съобразява с вас.

    14:30 20.05.2026

  • 9 Георги

    25 9 Отговор
    основната заплаха пред евроатлантическата сигурност са управляващите ЕС. Отказаха се от евтини руски енергоресурси, принудиха автомобилната си индустрия от водещ да станат догонващ произовдител като ги задължиха да развиват електрички. Дървиха се на китайците, при условие, че основните суровини за електрички са у тях с което закопаха един от най-силните си отрасли. Сдърпаха се с щатите за мита и такси. Подкрепяйки щатите, макар и мълчаливо срещу Иран и с петрола имат проблеми. И за капак изпуснаха Украйна, която можеше да им даде поне глътка въздух с ресурси за новите технологии, които налагат насилствено сами на себе си.

    Коментиран от #27

    14:30 20.05.2026

  • 10 Мишел

    10 19 Отговор
    Унгария включва руския патриарх в черния списък на ЕС. Петер Мадяр пое властта от Виктор Орбан в Унгария и веднага последва ясен знак, че страната променя политиката си относно Русия.

    14:30 20.05.2026

  • 11 Не е даване,

    17 10 Отговор

    До коментар #3 от "Къде спахте 80 години?":

    а търговия. Ресурсите не са безплатни. Сега ни “ дават” САЩ и други производители.

    Коментиран от #13

    14:31 20.05.2026

  • 12 Стенли

    29 7 Отговор
    И как точно , Русия е заплаха за Европа и в частност за така наречения ЕС 🤔, доколкото знаем не сме чули Путин да иска да воюват а никоя европейска държава ,а относно така наречената държава Украйна просто не му оставиха избор , така че айде нема нужда , аман от такива демократи

    Коментиран от #16

    14:32 20.05.2026

  • 13 Стенли

    14 10 Отговор

    До коментар #11 от "Не е даване,":

    Но на какви цени ,🤔поне с 30%по скъпи 🤑

    Коментиран от #20, #24

    14:34 20.05.2026

  • 14 не може да бъде

    24 7 Отговор
    Действително от Русия идва една голяма заплаха -Русия вече няма да продава на ЕС нито нефт нито газ нито нефтопродукти нито въглища нито метали нито торове нито химикали за торове и за други неща !?От всички тези продукти в ЕС няма да има дефицит -но всички те ще идват в Европа с цени от 1,5 до 5 пъти по-високи -в зависимост от конюнктурата и съответния продукт ...но старите цени няма да се върнат никога !?Нека специалистите да кажат какво ще прави Европа в тази ситуация!?....Пропуснах да кажа че Русия като пазар вече не съществува за ЕС -това също има значение!?

    14:34 20.05.2026

  • 15 Нагъл

    28 7 Отговор
    Идиот! Русия не заплашва никой!

    14:35 20.05.2026

  • 16 Чиба, nocepko !

    12 14 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    Бегай бе, бот nocpaн !

    Коментиран от #21

    14:35 20.05.2026

  • 17 ПедеРюте

    22 7 Отговор
    Ние от НАТЮ се чудим как да запалим Третата и Последната
    И постоянно дърпаме дявола за опашката!

    14:35 20.05.2026

  • 18 Статията може да се озаглави и така:

    19 7 Отговор
    “ Основна ценност на НАТО е определянето на Русия като най- сериозна заплаха”.

    14:35 20.05.2026

  • 19 Срешнеш ли руснак - трепи !

    8 18 Отговор
    Няма по долна твap от монголоидните москали !

    Коментиран от #43

    14:38 20.05.2026

  • 20 Като не можеш да

    12 6 Отговор

    До коментар #13 от "Стенли":

    продаваш на по-ниска от конкурента цена обявяваш санкции. Зависимите изпълняват.

    14:38 20.05.2026

  • 21 Стенли

    13 5 Отговор

    До коментар #16 от "Чиба, nocepko !":

    Айде моля без обиди ,ако е така да се обиждаме на петроханец 😁

    Коментиран от #25

    14:39 20.05.2026

  • 22 Вуте

    19 5 Отговор
    Аз виждам по-големи заплахи за бъдещето на Европа ор Русия. Най-голямата и многоте ЛГБТ-а в управлението на ЕС и НАТО

    Коментиран от #29

    14:40 20.05.2026

  • 23 Левски

    12 7 Отговор
    А коя е второстепенната заплаха, хомяк. Кошмари сънувате с тая Русия.

    14:41 20.05.2026

  • 24 Енергетик

    7 15 Отговор

    До коментар #13 от "Стенли":

    В момента България плаща колкото целия ЕС и по-ниско.
    Като получавахме само от РФ плащахме от 30 до 250% по високи цени сравнени с тези на страните от ЕС. България е на + от това развитие на нещата, не ни скубят и дерат "по братски"

    14:41 20.05.2026

  • 25 Нали знаеш кой обижда

    11 8 Отговор

    До коментар #21 от "Стенли":

    този който няма аргументи, доказателства и е слаб, безсилен пред истината и агресора и обижда, защото вижда, че опонента му е прав.

    14:44 20.05.2026

  • 26 Като

    15 6 Отговор
    няма друга заплаха, Русия ще е. Няма ли заплаха няма нужда от НАТО и отевроатлантическа солидарност.

    14:45 20.05.2026

  • 27 Съвсем не.

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    Само ви лъжат. Такова нещо като евтини руски ресурси просто не съществува. Провери колко е струвал руския газ 2021 и сега. Руският газ е 2 пъти по-скъп и изобщоне ни е изгоден.

    Коментиран от #38

    14:48 20.05.2026

  • 28 дядото

    8 6 Отговор
    само русия и китай,като страна,спасяват европа и света от агресията и произвола на страните от нато

    14:50 20.05.2026

  • 29 Ти пък нищо не каза :)

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "Вуте":

    Какво да кажат тогава руснаците, като в Кремъл има 2 пъти повече ЛГБТ, отколкото в управлението на ЕС. :)

    Коментиран от #33

    14:51 20.05.2026

  • 30 Обективен

    6 3 Отговор
    Това е основния наратив на "говорещите глави",като този.Нищо неочаквано.

    14:52 20.05.2026

  • 31 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    6 2 Отговор
    ЗА КАКВА СИГУРНОСТ ГОВОРИШ БЕ НАЛИ ВИЕ ЕУРОАТЛАНТИЦИ С ФАЩ ОБЪРКВАТЕ СВЕТА В НАПАДАТЕ КОГОТО СИ ИСКАТО АКО НЕ ВИ ЮДИСА

    14:55 20.05.2026

  • 32 Безобразен лъжец

    5 1 Отговор
    Евроатлантическа сигурност? Майтап ли си прави, сигурността на Европа не им е важна а разединението и. Лошата Русия е предлога за милионите евра вливани в НАТО и лично в американските сметки за продажба на въоръжение.

    14:56 20.05.2026

  • 33 Вуте

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ти пък нищо не каза :)":

    Интересно от къде имате статистика колко точно са ЛГБТ-тата в Русия, че да са 2 пъти повече от ЕС. Аи защо сте толкова загрижен за Русия? И 3 пъти повече да им бяха ЛГБТ-тата това си е техен проблем. Ние европейците не трябва да се грижим за проблемите на Русия ;-)))

    14:56 20.05.2026

  • 34 Феникс

    3 3 Отговор
    Тези си готвят войната срещу Русия и това си е , а Радев им помага със проекта триморие!

    14:57 20.05.2026

  • 35 не може да бъде

    1 1 Отговор
    Струва си по-сериозно да се разшифрова изказването на Рюте!?Значи излиза че основната заплаха за евроатлантическата сигурност е една държава която за повече от 4 г. е успяла да превземе само 20 % от украинската територия която е победена от украинската армия която непрекъснато търпи неуспехи/поражения както на бойното поле така и на политическото която е парализирана от санкции икономиката и е в разруха няма повече пари да води войната в Украйна населението гладува и живее бедно!?И тази държава е заплаха за НАТО и евроатлантическата сигурност !?От гледна точка на здравия разум и логиката може само едното да е вярно!?А някои видни специалисти казват че ако Русия е искала сега Украйна просто нямаше да съществува/Катерин Галактерос/!?...Според мен г-н Рюте се опитва да ни баламосва и да ни прави на глупаци...но както е казал Мърфи в един от законите си -технология която е предназначена за глупаци се използва само от глупаци!?

    15:00 20.05.2026

  • 36 Боко

    0 1 Отговор
    Тоя педелатор още ли е жив🤮💩🪦

    15:02 20.05.2026

  • 37 Объркан

    1 1 Отговор
    Голяма параноя ги гони тез джендъря,нали уж Русия фалирала,нямала ракети а у,а пък треперите да не ви затрие🤣

    Коментиран от #41

    15:04 20.05.2026

  • 38 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Съвсем не.":

    Проверих: 2021 в Германия е бил $20 , а сега е $40. Кого лъжат?

    15:07 20.05.2026

  • 39 каунь

    0 0 Отговор
    иска да каже, че русия е враг на дивия юдейски западен капитализъм

    15:07 20.05.2026

  • 40 Българин

    1 0 Отговор
    Тоз Пюре голям пъзльо бе .Страх го от руснаците .Някои го е плашил с руснаците като дете явно.

    15:08 20.05.2026

  • 41 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Объркан":

    треперят да не изпуснат кокала, дойде ли края на войната и едните и другите си отиват от власт.

    15:08 20.05.2026

  • 42 Мюмю

    1 0 Отговор
    биз каска или кепе ни са кузирува ве, урооо

    15:09 20.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

