Рюте: Русия остава основна заплаха за евроатлантическата сигурност

Русия продължава да бъде определяна като най-сериозната заплаха за сигурността в евроатлантическото пространство, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция преди срещата на външните министри на алианса в Швеция, предава БТА.
Той отбеляза, че след 2022 г. се наблюдава задълбочаване на връзките между Русия и Китай, Иран и Северна Корея, като според него Пекин съдейства за заобикаляне на санкциите срещу Москва и за доставки на стоки с двойна употреба.
Рюте подчерта, че Съединените щати остават ангажирани с НАТО, но е необходимо съюзниците да поемат по-голям дял от тежестта по общата отбрана. Той определи очакваното преразпределение на американски военни сили в Европа като постепенен и организиран процес, а не като рязко оттегляне.
По думите му европейските държави разполагат с достатъчен ресурс да засилят собствените си отбранителни способности, като допълни, че идеята за по-справедливо разпределение на отговорностите е в интерес на целия алианс.
В коментар за войната в Украйна Рюте заяви, че Европейският съюз трябва сам да определи участието си в евентуални мирни преговори, а заплахите за ядрена ескалация от страна на Русия няма да останат без последици. Той определи като неоснователни твърденията на Москва за участие на балтийските държави в украински операции срещу руска територия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
14:24 20.05.2026
2 От килиите
14:26 20.05.2026
3 Къде спахте 80 години?
Защо давахте на руснаците салам 90- те години да не изпукат от глад?
Коментиран от #11
14:28 20.05.2026
4 Овчар
14:28 20.05.2026
5 Руски еничарин
14:29 20.05.2026
6 оооооооооооп
14:29 20.05.2026
7 българина
14:30 20.05.2026
8 Млад еврас
14:30 20.05.2026
9 Георги
Коментиран от #27
14:30 20.05.2026
10 Мишел
14:30 20.05.2026
11 Не е даване,
До коментар #3 от "Къде спахте 80 години?":а търговия. Ресурсите не са безплатни. Сега ни “ дават” САЩ и други производители.
Коментиран от #13
14:31 20.05.2026
12 Стенли
Коментиран от #16
14:32 20.05.2026
13 Стенли
До коментар #11 от "Не е даване,":Но на какви цени ,🤔поне с 30%по скъпи 🤑
Коментиран от #20, #24
14:34 20.05.2026
14 не може да бъде
14:34 20.05.2026
15 Нагъл
14:35 20.05.2026
16 Чиба, nocepko !
До коментар #12 от "Стенли":Бегай бе, бот nocpaн !
Коментиран от #21
14:35 20.05.2026
17 ПедеРюте
И постоянно дърпаме дявола за опашката!
14:35 20.05.2026
18 Статията може да се озаглави и така:
14:35 20.05.2026
19 Срешнеш ли руснак - трепи !
Коментиран от #43
14:38 20.05.2026
20 Като не можеш да
До коментар #13 от "Стенли":продаваш на по-ниска от конкурента цена обявяваш санкции. Зависимите изпълняват.
14:38 20.05.2026
21 Стенли
До коментар #16 от "Чиба, nocepko !":Айде моля без обиди ,ако е така да се обиждаме на петроханец 😁
Коментиран от #25
14:39 20.05.2026
22 Вуте
Коментиран от #29
14:40 20.05.2026
23 Левски
14:41 20.05.2026
24 Енергетик
До коментар #13 от "Стенли":В момента България плаща колкото целия ЕС и по-ниско.
Като получавахме само от РФ плащахме от 30 до 250% по високи цени сравнени с тези на страните от ЕС. България е на + от това развитие на нещата, не ни скубят и дерат "по братски"
14:41 20.05.2026
25 Нали знаеш кой обижда
До коментар #21 от "Стенли":този който няма аргументи, доказателства и е слаб, безсилен пред истината и агресора и обижда, защото вижда, че опонента му е прав.
14:44 20.05.2026
26 Като
14:45 20.05.2026
27 Съвсем не.
До коментар #9 от "Георги":Само ви лъжат. Такова нещо като евтини руски ресурси просто не съществува. Провери колко е струвал руския газ 2021 и сега. Руският газ е 2 пъти по-скъп и изобщоне ни е изгоден.
Коментиран от #38
14:48 20.05.2026
28 дядото
14:50 20.05.2026
29 Ти пък нищо не каза :)
До коментар #22 от "Вуте":Какво да кажат тогава руснаците, като в Кремъл има 2 пъти повече ЛГБТ, отколкото в управлението на ЕС. :)
Коментиран от #33
14:51 20.05.2026
30 Обективен
14:52 20.05.2026
31 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
14:55 20.05.2026
32 Безобразен лъжец
14:56 20.05.2026
33 Вуте
До коментар #29 от "Ти пък нищо не каза :)":Интересно от къде имате статистика колко точно са ЛГБТ-тата в Русия, че да са 2 пъти повече от ЕС. Аи защо сте толкова загрижен за Русия? И 3 пъти повече да им бяха ЛГБТ-тата това си е техен проблем. Ние европейците не трябва да се грижим за проблемите на Русия ;-)))
14:56 20.05.2026
34 Феникс
14:57 20.05.2026
35 не може да бъде
15:00 20.05.2026
36 Боко
15:02 20.05.2026
37 Объркан
Коментиран от #41
15:04 20.05.2026
38 Георги
До коментар #27 от "Съвсем не.":Проверих: 2021 в Германия е бил $20 , а сега е $40. Кого лъжат?
15:07 20.05.2026
39 каунь
15:07 20.05.2026
40 Българин
15:08 20.05.2026
41 Георги
До коментар #37 от "Объркан":треперят да не изпуснат кокала, дойде ли края на войната и едните и другите си отиват от власт.
15:08 20.05.2026
42 Мюмю
15:09 20.05.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.