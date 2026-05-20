Рюте: Русия остава основна заплаха за евроатлантическата сигурност

Русия продължава да бъде определяна като най-сериозната заплаха за сигурността в евроатлантическото пространство, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция преди срещата на външните министри на алианса в Швеция, предава БТА.

Той отбеляза, че след 2022 г. се наблюдава задълбочаване на връзките между Русия и Китай, Иран и Северна Корея, като според него Пекин съдейства за заобикаляне на санкциите срещу Москва и за доставки на стоки с двойна употреба.

Рюте подчерта, че Съединените щати остават ангажирани с НАТО, но е необходимо съюзниците да поемат по-голям дял от тежестта по общата отбрана. Той определи очакваното преразпределение на американски военни сили в Европа като постепенен и организиран процес, а не като рязко оттегляне.

По думите му европейските държави разполагат с достатъчен ресурс да засилят собствените си отбранителни способности, като допълни, че идеята за по-справедливо разпределение на отговорностите е в интерес на целия алианс.

В коментар за войната в Украйна Рюте заяви, че Европейският съюз трябва сам да определи участието си в евентуални мирни преговори, а заплахите за ядрена ескалация от страна на Русия няма да останат без последици. Той определи като неоснователни твърденията на Москва за участие на балтийските държави в украински операции срещу руска територия.