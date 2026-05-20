Съмнения за съмнително гласуване на "Евровизия" доведоха до оставки в Молдова

Скандал около гласуването на "Евровизия" в Молдова доведе до оставката на генералния директор на обществената телевизия Moldova 1 и предизвика сериозен обществен и политически дебат в страната.

В понеделник ръководителят на медията Влад Цуркану обяви, че напуска поста си след масови реакции срещу начина, по който молдовското жури е разпределило точките си по време на тазгодишния конкурс.

Напрежението избухна след финала в събота, когато молдовското жури присъди едва три точки на Румъния – решение, което предизвика остро недоволство сред зрителите и феновете на конкурса както в Молдова, така и в Румъния.

Допълнително напрежение предизвика фактът, че максималните 12 точки от молдовското жури бяха дадени на Полша. В социалните мрежи започнаха масови дискусии, а стотици потребители определиха вота като „необясним“, „политически чувствителен“ и „в разрез с обществените очаквания“.

През последните години Молдова и Румъния поддържат особено близки културни и езикови отношения. Значителна част от молдовското общество възприема румънската култура и медии като част от собствената си идентичност, което превърна ниския вот за румънското участие в особено чувствителна тема.

Под обществен натиск Влад Цуркану свика извънредна пресконференция, на която заяви, че поема лична отговорност за случилото се.

„Това беше мое решение. Дистанцирахме се от гласуването на журито, но това остава наша отговорност – и преди всичко моя като ръководител на институцията“, заяви той.

Оставката му беше възприета като рядък пример за директно въздействие на общественото мнение и социалните мрежи върху държавна медийна структура. Анализатори отбелязват, че подобни случаи са изключително необичайни за европейските обществени телевизии, особено когато става дума за културно събитие като Евровизия.

Случаят придоби и по-широк политически контекст. Молдова остава държава с дълбоко разделено обществено пространство между проевропейски и проруски настроения, а въпросите за националната идентичност, езика и отношенията с Румъния продължават да бъдат изключително чувствителни.

Президентът Мая Санду нееднократно е заявявала, че страната цели членство в Европейския съюз до 2030 г., а европейската интеграция остава централен елемент в политическия курс на управляващите. На този фон скандалът около Евровизия беше възприет от част от обществото не просто като спор за музикален вот, а като символичен въпрос за културната ориентация и идентичността на страната.

Медийни анализатори отбелязват и все по-голямата роля на социалните мрежи в подобни кризи. В рамките на часове темата се превърна във водеща в молдовското онлайн пространство, а общественият натиск върху ръководството на телевизията нарасна значително.