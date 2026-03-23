Най-после идва огромното Audi Q9!

Audi се подготвя за една от най-значимите трансформации в своята история, като на върха на SUV гамата през 2026 година ще застане един нов колос – Audi Q9. Този пълноразмерен флагман не просто разширява портфолиото, а и има задачата да пренапише пазарната стратегия на Инголщат. По думите на главния изпълнителен директор Гернот Дьолнер, моделът ще направи своя световен дебют първо в Съединените щати, оставяйки Германия и останалата част от Европа да чакат – ясен знак, че Audi се прицелва директно в сърцето на най-големия луксозен сегмент в света.

Целта на Audi Q9 е пределно ясна: директен сблъсък с утвърдени титани като BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, както и с американските легенди в лицето на Cadillac Escalade. Въпреки фокуса си върху презокеанския пазар, „родното място“ на кросоувъра ще бъде заводът в Братислава, Словакия. Там той ще се сглобява рамо до рамо със следващото поколение на Q7 и бъдещия флагман на Porsche, като и трите модела ще стъпят върху модифицирана и удължена версия на архитектурата Premium Platform Combustion (PPC).

Интериорът на Audi Q9 обещава кралски комфорт на три реда седалки, като клиентите ще могат да избират между конфигурация с шест или седем места. Акцентът пада върху пътниците на втория ред, които ще разполагат с невиждан досега лукс и най-новата итерация на мултимедийната система MMI. Под капака изненади няма да липсват – базовата гама ще заложи на мощни V6 бензинови агрегати с мека хибридна технология, докато за ценителите на високите скорости и ексклузивността са предвидени масивни V8 двигатели в модификациите SQ9 и свръхлуксозната версия Horch.

Официалното представяне на този автомобилен гигант е насрочено за втората половина на текущата година, а щастливите първи собственици ще могат да паркират своето Audi Q9 пред дома си още преди края на 2026-а.