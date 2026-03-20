Пазарът на луксозни автомобили пострада значително от конфликта в Близкия изток

Пазарът на луксозни автомобили пострада значително от конфликта в Близкия изток

20 Март, 2026 11:03 295 0

  • ferrari-
  • дубай-
  • доставки-
  • иран

Някои от най-популярните марки обявиха, че са преустановили доставките си на автомобили

Пазарът на луксозни автомобили пострада значително от конфликта в Близкия изток - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Обхватът на ескалиращия конфликт между САЩ, Израел и Иран вече надхвърли енергийния сектор и засяга пряко най-доходния пазар на луксозни автомобили в света. Водещи марки като Ferrari, Maserati и Bentley официално спряха по-голямата част от доставките си на автомобили за Близкия изток, като посочиха като причина комбинация от логистична парализа и рязък спад в доверието на потребителите в региона.

Основното препятствие за автомобилните производители е ефективното затваряне на Хормуз. Въпреки че водният път остава технически отворен, Ислямската революционна гвардия на Иран (IRGC) е установила пълен контрол, което води до срив на търговския трафик с почти 90%. Застрахователните премии за региона са скочили четири до шест пъти над нивата от преди войната, което прави морския транспорт икономически нерентабилен за повечето.

Пазарът на луксозни автомобили пострада значително от конфликта в Близкия изток

Ferrari и тунинг фирмата Mansory са успели да осъществят няколко доставки чрез въздушен транспорт. Това обаче е скъпо временно решение. Mansory отбелязва, че превозването на автомобил в региона по въздух струва три до четири пъти повече от традиционния морски транспорт.

Изпълнителният директор на Bentley Франк-Стефан Вализер отбеляза, че макар производството да остава незасегнато, „психологията на пазара“ се е променила. След като иранският външен министър Абас Арагчи обеща „нулева сдържаност“, ако инфраструктурата бъде ударена отново, дори най-богатите купувачи в Рияд и Дубай спират големите си покупки на луксозни стоки.


