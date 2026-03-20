Пазарът на луксозни автомобили пострада значително от конфликта в Близкия изток

Обхватът на ескалиращия конфликт между САЩ, Израел и Иран вече надхвърли енергийния сектор и засяга пряко най-доходния пазар на луксозни автомобили в света. Водещи марки като Ferrari, Maserati и Bentley официално спряха по-голямата част от доставките си на автомобили за Близкия изток, като посочиха като причина комбинация от логистична парализа и рязък спад в доверието на потребителите в региона.

Основното препятствие за автомобилните производители е ефективното затваряне на Хормуз. Въпреки че водният път остава технически отворен, Ислямската революционна гвардия на Иран (IRGC) е установила пълен контрол, което води до срив на търговския трафик с почти 90%. Застрахователните премии за региона са скочили четири до шест пъти над нивата от преди войната, което прави морския транспорт икономически нерентабилен за повечето.

Ferrari и тунинг фирмата Mansory са успели да осъществят няколко доставки чрез въздушен транспорт. Това обаче е скъпо временно решение. Mansory отбелязва, че превозването на автомобил в региона по въздух струва три до четири пъти повече от традиционния морски транспорт.

Изпълнителният директор на Bentley Франк-Стефан Вализер отбеляза, че макар производството да остава незасегнато, „психологията на пазара“ се е променила. След като иранският външен министър Абас Арагчи обеща „нулева сдържаност“, ако инфраструктурата бъде ударена отново, дори най-богатите купувачи в Рияд и Дубай спират големите си покупки на луксозни стоки.