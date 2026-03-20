Говорителят на иранския Корпус на гвардейците е бил елиминиран

Генерал Али Мохамад Наини, говорител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, беше убит на 20 март в резултат на американски и израелски въздушни удари на територията на Ислямската република. Това съобщи пресслужбата на корпуса.

„С дълбока скръб, но и с чувство на гордост, обявяваме мъченическата смърт на културна и медийна фигура, генерал-майор Али Мохамад Наини от КСИР, заместник-председател по връзките с обществеността и говорител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, който стана жертва на брутална американско-ционистка терористична атака в зори в последния ден от свещения месец Рамадан“, съобщи пресслужбата на държавната телевизия.

Говорителят на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция ген. Али Мохамад Наини заяви по-рано, че Техеран продължава да произвежда ракети, предаде Асошиейтед прес.

Коментарите, опровергаващи твърдението на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Иран вече не е в състояние да го произвежда ракети, бяха направени пред иранския държавен вестник "Иран".

"Оценката на нашата ракетна индустрия е 20 и няма притеснения в това отношение, защото произвеждаме ракети дори в условия на война, което е удивително, и няма конкретен проблем със съхранението на запасите", добави той.

В иранските училище максималната оценка е 20, отбелязва АП, предаде БТА. Той също така заяви, че войната ще продължи. "Хората очакват войната да продължи, докато врагът не бъде напълно изтощен", каза генералът за иранската общественост. "Тази война трябва да приключи, когато сянката на войната се вдигне от страната."

По-късно Ройтерс съобщи, че според иранската държавна телевизия ген. Али Мохамад Наини е бил убит.