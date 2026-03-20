Говорителят на иранския Корпус на гвардейците е бил елиминиран

Говорителят на иранския Корпус на гвардейците е бил елиминиран

20 Март, 2026 11:43 1 203 31

Той е бил убит в резултат на американски и израелски въздушни удари на територията на Ислямската република

Говорителят на иранския Корпус на гвардейците е бил елиминиран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генерал Али Мохамад Наини, говорител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, беше убит на 20 март в резултат на американски и израелски въздушни удари на територията на Ислямската република. Това съобщи пресслужбата на корпуса.

„С дълбока скръб, но и с чувство на гордост, обявяваме мъченическата смърт на културна и медийна фигура, генерал-майор Али Мохамад Наини от КСИР, заместник-председател по връзките с обществеността и говорител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, който стана жертва на брутална американско-ционистка терористична атака в зори в последния ден от свещения месец Рамадан“, съобщи пресслужбата на държавната телевизия.

Говорителят на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция ген. Али Мохамад Наини заяви по-рано, че Техеран продължава да произвежда ракети, предаде Асошиейтед прес.

Коментарите, опровергаващи твърдението на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Иран вече не е в състояние да го произвежда ракети, бяха направени пред иранския държавен вестник "Иран".

"Оценката на нашата ракетна индустрия е 20 и няма притеснения в това отношение, защото произвеждаме ракети дори в условия на война, което е удивително, и няма конкретен проблем със съхранението на запасите", добави той.

В иранските училище максималната оценка е 20, отбелязва АП, предаде БТА. Той също така заяви, че войната ще продължи. "Хората очакват войната да продължи, докато врагът не бъде напълно изтощен", каза генералът за иранската общественост. "Тази война трябва да приключи, когато сянката на войната се вдигне от страната."

По-късно Ройтерс съобщи, че според иранската държавна телевизия ген. Али Мохамад Наини е бил убит.


Иран (Ислямска Република)
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно е на 99%

    24 19 Отговор
    Всички важни чaлмари ще се срещнат с аятолаха си.

    Коментиран от #6

    11:44 20.03.2026

  • 2 Хмм

    13 19 Отговор
    елиминиран може да означава и отстранен от поста, а той всъщност е убит, 90 млн. не могат да "елиминират"

    Коментиран от #3

    11:45 20.03.2026

  • 3 Ционист

    19 18 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    Много млади хора в Иран ,не искат теократичния режим.

    Коментиран от #7, #21

    11:46 20.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Накратко

    18 7 Отговор
    Изтребват ги брутално и методично като полски вредители.

    11:47 20.03.2026

  • 6 знаеш че не си много

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сигурно е на 99%":

    УМЕН

    11:48 20.03.2026

  • 7 ПЪК АЗ

    12 13 Отговор

    До коментар #3 от "Ционист":

    ВИДЯХ МИТИНГ ПО ГОЛЯМ ОТ НА ВСИЧКИ СДС тА ПО СВЕТА В ПОДКРЕПА НА АЯТОЛАХА

    Коментиран от #26

    11:50 20.03.2026

  • 8 Боруна Лом

    10 3 Отговор
    ГАДЕН ОБОР!

    11:50 20.03.2026

  • 9 pyzcлямците

    7 8 Отговор
    дават фира

    Коментиран от #14

    11:52 20.03.2026

  • 10 Конфети "Земя-въздух-земя "

    12 4 Отговор
    Аятоласите като думнат инсталациите за преработка на вода и войната ще свърши.

    11:56 20.03.2026

  • 11 За тях не трепнане

    7 6 Отговор
    Стават мъченици това не може да го разбере неверника защото то няма Вяра!

    11:57 20.03.2026

  • 12 дамм

    4 10 Отговор
    нашите братя евреи им го казаха на фанатиците, и да се криете нашите ракети ще Ви намерят

    Коментиран от #15

    11:58 20.03.2026

  • 13 Карго 200

    15 9 Отговор
    Не мога да разбера копейте кой защитават,народа на Иран или режима на Иран!?

    Режимът на Моджтаба Хаменей екзекутира 19-годишния шампион по борба Салех Мохамади заради участие в антиправителствен процес.
    Иранския режим:
    Уби над 30 000 иранци
    Ослепи 10 000 иранци
    Вкара в затвор 40 000 иранци
    Всичко това за една година. А нашите копейки бля-бля иранския народ. Кой е народа на Иран вии безродници!

    Коментиран от #24

    11:58 20.03.2026

  • 14 ДАДЕ ФИРА

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "pyzcлямците":

    Е ЮНИЪН ЦЕНИТЕ ----ТУ ТУУУУУУУУ-ИНФЛАЦИЯТА 1929 год ню иорк

    11:59 20.03.2026

  • 15 монка

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "дамм":

    ТРАБАНТА ли палиш( стартираш)------аз съм кръщаван и тапия имам

    12:02 20.03.2026

  • 16 На лов за патици!

    10 6 Отговор
    Отстрелват ги като яребици!
    Путин не е излизал от бункера!

    12:04 20.03.2026

  • 17 Русодебил

    7 4 Отговор
    Нас ни казаха да надеваме чалмите!

    12:06 20.03.2026

  • 18 Къде е полскияеврейн

    3 3 Отговор
    милейкович??? натаняху-сатаниста и масов убиеццц!!!

    12:07 20.03.2026

  • 19 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    6 4 Отговор
    Не съм мърдал от бункера добре, че при мен са откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части.

    Коментиран от #20

    12:11 20.03.2026

  • 20 на ОСТРОВА НА

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    ЕПЩАИН

    12:17 20.03.2026

  • 21 Хмм

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ционист":

    по време на война родителите губят децата си, децата остават сираци, разрушени домове, пострадалите отмъщават, в Русия крепостните селяни образували партизански отряди срещу наполеон, когато започнали да крадат защото гладували, самият народ ги прогонил, гледах в ютюб репортаж на турско иранската граница, едни излизат, други се връщат, за да помогнат на страната си - тя летец, той лекар ми направиха най-силно впечатление, връщаме се да покажем единство, иранска жена летец без хиджаб и забрадка, има ли в България жени летци?

    12:24 20.03.2026

  • 22 как е нетяняху ,копей..покровск ви покри

    4 0 Отговор
    отишъл при аятоласите да пие тутун....

    12:25 20.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Боруна Лом

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Карго 200":

    ТИ ТЕЗИ ХИЛЯДИ ГИ НЯМАШ ЗА НИЩО,БЕ! А МИЛИОНИТЕ КОИТО ГИ ПОДКРЕПВАТ?

    Коментиран от #29

    12:32 20.03.2026

  • 25 Гост

    2 1 Отговор
    Някой веднага е заел мястото му!
    На коалиция Епщайн предстои задачата да елиминират още около 89 999 888 иранци....

    12:37 20.03.2026

  • 26 Аз пък видях

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПЪК АЗ":

    Въпреки жестоката цензура и избити над 30 000 демонстранти ,още по големи митинги.
    Те и комунистите правеха огромни масови, но хората ходеха насила там.Така и с дивите ислямски- убийци на собствен народ.

    12:40 20.03.2026

  • 27 Много

    1 1 Отговор
    приказвал и... си заминал. Тъкмо да обясни че всичко е "20" и се оказало че единственото 20 са точните удари на Израел

    12:43 20.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Борун

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Боруна Лом":

    и тук преди 89г на 9 септември имаше многохилядни !

    12:53 20.03.2026

  • 30 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    0 0 Отговор
    В калния пасьол днес ще правят панахида на поредната бастисана чалма от Иран,щяло да го опява и блатен поп от просия,щото късия бил циливал куранът !

    12:59 20.03.2026

  • 31 Задунайски празнокарпузник

    0 1 Отговор
    Оффф да идва тука Израелът и да бомби до откат блатните подлоги та да се очисти малко майка България от калната плесен!!

    13:01 20.03.2026

