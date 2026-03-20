Говорителят на иранския Корпус на гвардейците е бил елиминиран

Генерал Али Мохамад Наини, говорител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, беше убит на 20 март в резултат на американски и израелски въздушни удари на територията на Ислямската република. Това съобщи пресслужбата на корпуса.
„С дълбока скръб, но и с чувство на гордост, обявяваме мъченическата смърт на културна и медийна фигура, генерал-майор Али Мохамад Наини от КСИР, заместник-председател по връзките с обществеността и говорител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, който стана жертва на брутална американско-ционистка терористична атака в зори в последния ден от свещения месец Рамадан“, съобщи пресслужбата на държавната телевизия.
Говорителят на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция ген. Али Мохамад Наини заяви по-рано, че Техеран продължава да произвежда ракети, предаде Асошиейтед прес.
Коментарите, опровергаващи твърдението на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Иран вече не е в състояние да го произвежда ракети, бяха направени пред иранския държавен вестник "Иран".
"Оценката на нашата ракетна индустрия е 20 и няма притеснения в това отношение, защото произвеждаме ракети дори в условия на война, което е удивително, и няма конкретен проблем със съхранението на запасите", добави той.
В иранските училище максималната оценка е 20, отбелязва АП, предаде БТА. Той също така заяви, че войната ще продължи. "Хората очакват войната да продължи, докато врагът не бъде напълно изтощен", каза генералът за иранската общественост. "Тази война трябва да приключи, когато сянката на войната се вдигне от страната."
По-късно Ройтерс съобщи, че според иранската държавна телевизия ген. Али Мохамад Наини е бил убит.
1 Сигурно е на 99%
Коментиран от #6
11:44 20.03.2026
2 Хмм
Коментиран от #3
11:45 20.03.2026
3 Ционист
До коментар #2 от "Хмм":Много млади хора в Иран ,не искат теократичния режим.
Коментиран от #7, #21
11:46 20.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Накратко
11:47 20.03.2026
6 знаеш че не си много
До коментар #1 от "Сигурно е на 99%":УМЕН
11:48 20.03.2026
7 ПЪК АЗ
До коментар #3 от "Ционист":ВИДЯХ МИТИНГ ПО ГОЛЯМ ОТ НА ВСИЧКИ СДС тА ПО СВЕТА В ПОДКРЕПА НА АЯТОЛАХА
Коментиран от #26
11:50 20.03.2026
8 Боруна Лом
11:50 20.03.2026
9 pyzcлямците
Коментиран от #14
11:52 20.03.2026
10 Конфети "Земя-въздух-земя "
11:56 20.03.2026
11 За тях не трепнане
11:57 20.03.2026
12 дамм
Коментиран от #15
11:58 20.03.2026
13 Карго 200
Режимът на Моджтаба Хаменей екзекутира 19-годишния шампион по борба Салех Мохамади заради участие в антиправителствен процес.
Иранския режим:
Уби над 30 000 иранци
Ослепи 10 000 иранци
Вкара в затвор 40 000 иранци
Всичко това за една година. А нашите копейки бля-бля иранския народ. Кой е народа на Иран вии безродници!
Коментиран от #24
11:58 20.03.2026
14 ДАДЕ ФИРА
До коментар #9 от "pyzcлямците":Е ЮНИЪН ЦЕНИТЕ ----ТУ ТУУУУУУУУ-ИНФЛАЦИЯТА 1929 год ню иорк
11:59 20.03.2026
15 монка
До коментар #12 от "дамм":ТРАБАНТА ли палиш( стартираш)------аз съм кръщаван и тапия имам
12:02 20.03.2026
16 На лов за патици!
Путин не е излизал от бункера!
12:04 20.03.2026
17 Русодебил
12:06 20.03.2026
18 Къде е полскияеврейн
12:07 20.03.2026
19 Пасивен Кремълски педофил с токчета
Коментиран от #20
12:11 20.03.2026
20 на ОСТРОВА НА
До коментар #19 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":ЕПЩАИН
12:17 20.03.2026
21 Хмм
До коментар #3 от "Ционист":по време на война родителите губят децата си, децата остават сираци, разрушени домове, пострадалите отмъщават, в Русия крепостните селяни образували партизански отряди срещу наполеон, когато започнали да крадат защото гладували, самият народ ги прогонил, гледах в ютюб репортаж на турско иранската граница, едни излизат, други се връщат, за да помогнат на страната си - тя летец, той лекар ми направиха най-силно впечатление, връщаме се да покажем единство, иранска жена летец без хиджаб и забрадка, има ли в България жени летци?
12:24 20.03.2026
22 как е нетяняху ,копей..покровск ви покри
12:25 20.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Боруна Лом
До коментар #13 от "Карго 200":ТИ ТЕЗИ ХИЛЯДИ ГИ НЯМАШ ЗА НИЩО,БЕ! А МИЛИОНИТЕ КОИТО ГИ ПОДКРЕПВАТ?
Коментиран от #29
12:32 20.03.2026
25 Гост
На коалиция Епщайн предстои задачата да елиминират още около 89 999 888 иранци....
12:37 20.03.2026
26 Аз пък видях
До коментар #7 от "ПЪК АЗ":Въпреки жестоката цензура и избити над 30 000 демонстранти ,още по големи митинги.
Те и комунистите правеха огромни масови, но хората ходеха насила там.Така и с дивите ислямски- убийци на собствен народ.
12:40 20.03.2026
27 Много
12:43 20.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Борун
До коментар #24 от "Боруна Лом":и тук преди 89г на 9 септември имаше многохилядни !
12:53 20.03.2026
30 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
12:59 20.03.2026
31 Задунайски празнокарпузник
13:01 20.03.2026