Румънски тунинг или как новата Dacia Duster се превърна в пикап

Евтиният и практичен румънски хит показа едно ново и неподозирано лице, което ще накара феновете на утилитарните машини да се замеслят сериозно. Добре познатият всъдеход Duster официално излиза от стандартната си роля на семеен SUV, за да се превъплъти в ролята на супер икономичен и изключително атрактивен хибриден пикап с "товарен леген".

Този нестандартен проект не е дело на самата марка, а е плод на въображението и майсторлъка на румънското тунинг ателие Romturingia. Специалистите от каросерийната компания имат сериозен опит с подобни трансформации върху по-старите генерации на модела, но до този момент продукцията им беше насочена главно към вътрешния пазар в северната ни съседка. Сега обаче нещата придобиват глобален мащаб, тъй като тези уникални пикапи вече официално потеглят и към други европейски държави.

За донор на проекта служи актуалното, трето поколение на Dacia Duster. Инженерите са подходили радикално към каросерията, отрязвайки задната част на покрива, за да освободят място за практичен товарен отсек, оборудван с класически сгъваем капак. Задните врати са елиминирани и запечатани с масивни пластмасови панели, които придават на машината завършен и доста корав облик. Самият "леген" разполага с дължина от 165 сантиметра и широчина от точно един метър, като задната ос е подсилена, за да издържа полезен товар от съвсем приличните 430 килограма.

Под предния капак на атрактивния пикап работи модерно и икономично сърце. Задвижването е поверено на мека хибридна конфигурация с 1,2-литров бензинов турбомотор, развиващ мощност от 150 конски сили. Огромно предимство за родните пътища е наличието на интелигентна система за задвижване на четирите колела, което прави возилото перфектен помощник извън асфалта. Освен това, апетитът за гориво е скромен – колата изразходва едва 5,5 литра бензин на всеки 100 километра пробег в смесен цикъл.

Разбира се, подобен ръчен труд и ексклузивност си имат своята цена, която кара мнозина да се почешат по главата. Модифицираният Duster стартира от 37 900 евро на европейския пазар, което го прави точно със 7 600 евро по-скъп в сравнение със стандартния кросоувър, оборудван със същия двигател и 4x4 система. Интересната визия и неоспоримата практичност обаче гарантират, че собственикът на подобно возило никога няма да остане незабелязан на пътя.