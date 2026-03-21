Любим тунер на BMW феновете слага край на дейността си

В изявление, което разтърси общността на BMW феновете, Kohl Group официално обяви, че ще закрие тунинг дивизията AC Schnitzer и ще прекрати дейността си като производител на части за подобряване на BMW и Mini до края на тази година. От създаването си през 1987 година в Аахен, AC Schnitzer бе златният стандарт за модификации от типа „ОЕМ+“, създавайки легендарни машини като ACS3 Sport (E30 M3) и екстремния Z3 Roadster с V8 двигател. Сега, почти 40 години по-късно, компанията посочва икономически и регулаторни пречки като причина за оттеглянето си.

Управителният директор Райнер Фогел беше изненадващо откровен относно основната причина за краха на марката: германската бюрокрация. Докато международните конкуренти в САЩ и Азия могат да пуснат части в рамките на седмици след пускането на нов модел BMW, частите на AC Schnitzer често остават блокирани в германската система за регистрация и експертни доклади в продължение на осем до девет месеца. Докато AC Schnitzer получи законната „зелена светлина“ за продажба на своите джанти или аеродинамични комплекти, повечето ранни потребители вече са модифицирали автомобила си.

Покачващите се цени на суровините, нестабилните валутни курсове и „смъртта на доставчиците“ в рамките на местната производствена верига са направили висококачествения, одобрен от TÜV производствен модел неустойчив. Решението отразява и по-дълбока културна промяна в автомобилния свят. Фогел призна, че индустрията се е борила да преодолее пропастта между „поколението на бащите“ и днешната младеж.

Медийното представяне на тунинг сцената като субкултура на „позьори“ е затруднило привличането на по-млади, заможни купувачи, които може би предпочитат споделяне на автомобили или софтуерни актуализации пред механични подобрения. Въпреки че AC Schnitzer разработи програми за BMW i5 и Mini Cooper Electric, „механичната драма“ на тунинга – по-специално звукът на изпускателната система и настройката на двигателя – не се пренася на пазара на електромобилите, където целевата група за персонализация остава само малка част от традиционната база на автомобилите с двигатели с вътрешно горене.

За феновете на тунинг компанията от Аахен има малък прозорец от възможности, преди вратата да се затвори завинаги. AC Schnitzer ще продължи да продава останалата си стока до 31 декември 2026 година. Това включва емблематичните им ковани джанти, спортни ауспуси и аеродинамични компоненти за всички текущи модели на BMW и Mini.

Kohl Group е гарантирала, че всички ангажименти за следпродажбена поддръжка и гаранция ще бъдат спазени и след 2026 година, така че настоящите собственици няма да останат без техническа помощ.

Въпреки че производственото подразделение приключва дейността си, Kohl Group в момента води преговори със заинтересовани страни относно поглъщането на марката AC Schnitzer. В бъдеще Kohl Group ще се фокусира изцяло върху основната си дейност: търговия и сервизно обслужване на автомобили и мотоциклети (включително BMW, Mini, Land Rover и Harley-Davidson). Закриването се представя като „рационално решение“ за семейния бизнес, който търси стабилно бъдеще в свят след изчезването на двигателите с вътрешно горене.