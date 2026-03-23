Бoяджия случайно разкри най-секретния проект на Brabus

Докато автомобилните производители се стремят да пазят новите си автомобили по всевъзможни начини, понякога вътрешни лица, случайно или не, разкриват и най-секретните проекти. Така например, пост в Reddit напълно провали мащабната маркетингова кампания за най-загадъчния проект на Brabus до момента. Известен вътрешно и наричан „Bodo 77“, предстоящият суперкар беше случайно разкрит от потребител, твърдящ, че работи в специализирана бояджийска работилница в Германия.

Разкритието се случи в подфорума r/WhatIsThisCar, където служителят невинно помоли за помощ при идентифицирането на автомобила, който боядисват. Въпреки че публикацията и профилът на потребителя бяха изтрити в рамките на няколко часа, автомобилният свят вече беше видял достатъчно, за да потвърди, че Brabus се движи далеч отвъд стандартния тунинг с добавки.

Докато Bodo 77 използва Mercedes-AMG SL 63 като своя основа, изтеклите изображения разкриват трансформация на каросерията, която почти не споделя външни панели с донорския автомобил. Най-драматичната промяна е в задната половина на автомобила, където Brabus е удължил задното стъкло, капака на багажника и страничните панели, за да създаде „longtail“ профил.

Името е пряк поклон към основателя на Brabus Бодо Бушман и годината на създаване на компанията (1977). Номерът „77“ е изгравиран директно върху специално изработения капак на багажника. Задната част е с покритие от карбонови влакна и разполага със сложна LED осветителна система от осем елемента и характерната за марката четириредова изпускателна система. Отпред триъгълните фарове на SL са запазени, но са разположени в изцяло изработена по поръчка предна броня, капак и по-широки калници от карбонови влакна.

Brabus все още не е потвърдил какво задвижва Bodo 77, но в момента в бранша се обсъждат две вероятни възможности: Мнозина очакват 4,5-литровия V8 с двойна турбина от Rocket GTS, който развива зашеметяващите 1000 к.с. да намери своето място.

Някои ентусиасти пазят надежда за завръщане към корените на „7.3S“ – трансплантация на V12. Въпреки това, предвид ограниченията на шасито на SL 63, силно електрифициран или „разстърган“ V8 е по-реалистичният кандидат за спазване на емисионните стандарти за 2026-та.

Това не е първият път, когато Brabus почита своя основател. През 2023 година те пуснаха Brabus 750 Bodo Buschmann Edition (ограничена до 25 бройки), която се отличаваше с емблематичните трилъчеви джанти Monoblock II. Сега очакваме да видим кога от Brabus ще покажат крайния проект и ще ни запознаят с всички подробности около този така секретен проект.