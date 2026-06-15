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Асен Василев: Хазната не е празна, Румен Радев завари 6,8 млрд. евро във фискалния резерв. Има €4,6 млрд. свободни

Асен Василев: Хазната не е празна, Румен Радев завари 6,8 млрд. евро във фискалния резерв. Има €4,6 млрд. свободни

15 Юни, 2026 17:47 705 25

  • асен василев-
  • хазна-
  • бюджет-
  • финанси-
  • румен радев-
  • политика-
  • икономика-
  • българия

Ние не се оправдавахме, не се вайкахме. Седнахме, работихме и направихме два добри за българската икономика бюджета, заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“

Асен Василев: Хазната не е празна, Румен Радев завари 6,8 млрд. евро във фискалния резерв. Има €4,6 млрд. свободни - 1
Снимка: ПП
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Разбрах, че днес господин Радев си е позволил да се изказва по темата за бюджета, че хазната е празна и че работят по бюджета. За да бъда съвсем точен, ще цитирам официално прессъобщение от 29 май на Министерството на финансите на Радев, в което се казва, че те са получили хазната на 30 април с 6 млрд. 803 млн. 545 хил. евро във фискалния резерв. Това не е празна хазна“. Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев в Шумен вчера, където участва в церемонията по откриване на голяма инвестиция на „Алкомет“ във втори валцов цех.

Асен Василев поясни, че от тези 6,8 млрд. евро във фискалния резерв 2,2 млрд. са средствата от Сребърния фонд и др. фондове, които не могат да се теглят. Тоест остават около 4,6 млрд. евро, които са на разположение на правителството. Той направи сравнение, че когато е станал министър на финансите през 2021 г., е получил хазната с около 4 млрд. евро, а през 2023 г. е заварил около 5 млрд. евро. „Така че хазната няма никакви проблеми и не е празна“, категоричен беше бившият финансов министър.

Също така Василев припомни, че в кабинета „Петков“ бюджетът е бил изработен за 45 дни, включително с Коледа и Нова година. А в кабинета „Денков“ бюджетът е изготвен за 30 дни и е внесен на 5 юли 2023 г. в Народното събрание. „Ние не се оправдавахме, не се вайкахме. Седнахме, работихме и направихме два добри за българската икономика бюджета“, заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“. Освен това той подчерта, че бюджетът за 2022 г. приключи с 3% дефицит и с изключително голям антикризисен пакет, насочен към най-уязвимите групи, към бизнеса и към българските семейства.

„Сред мерките в бюджета за 2022 г. се увеличиха ваучерите за храна на 200 лв., като преди това бяха 80 лева. Увеличиха се данъчните облекчения за деца на 600 лв. за всяко дете. Вдигна се прагът за регистрация по ДДС на малките фирми от 50 000 лева на 100 000 лв. Дадоха се помощи за земеделието, конкретно за торовете и за фуражите, защото те бяха най-силно ударени. Направи се таван на цената на електроенергията за бизнеса, за да не се източват парите на бизнеса през високите цени на електроенергията. Направиха се двойни увеличения на пенсиите – веднъж през юли и веднъж през октомври, за да може те да се индексират изпреварващо. Детските градини станаха безплатни за работещите семейства. Учебниците до 12. клас станаха безплатни. Отпусна се допълнителна помощ за учениците от втори, трети и четвърти клас в началото на учебната година“, изреди Асен Василев.

„Всичко това стана възможно, защото основната ни мисъл беше как да се подпомогне бизнесът, как да се подпомогнат работещите граждани, които са най-ударени, особено тези с деца, защото там разходите са най-големи, и как да не позволим най-уязвимата група – пенсионерите – да остане под линията на бедност. И успяхме да направим този бюджет с 3% дефицит в една много тежка и сложна четворна коалиция“, припомни той.

Според него в момента това, което виждаме, е еднолично управление на една партия. Няма коалиционни партньори, няма политически проблеми при изготвянето на бюджета. И тази една партия вече втори месец не може да си подреди приоритетите и да напише бюджета. „Това показва или грешни приоритети, или абсолютна липса на компетентност. Но със сигурност оправдания от типа „хазната е празна“, когато си получил 6,8 млрд. евро, са несъстоятелни и обидни за българските граждани“, заяви Асен Василев.

По повод инвестицията на „Алкомет“ Асен Василев припомни, че по време на кабинета „Денков“ през 2023 г. за пръв път, държавата приложи регламент на ЕС, който позволява държавата да съфинансира проекти, като част от средствата се възвръщат, след като се осъществи инвестицията. „Алкомет“ е едно от предприятията, които са се възползвали от тази възможност. Василев посочи, че кабинетът „Желязков“ е спрял да прилага регламента, и изрази надежда новият кабинет да продължи да го прилага, като подпомага инвеститорите.

От страна на „Продължаваме Промяната“ в откриването на новия цех участваха зам.-председателят на партията акад. Николай Денков, бившият икономически министър, по чието време е започнал проектът - Богдан Богданов, и депутатът от Шумен Айлин Пехливанова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    20 7 Отговор
    Отпадналата необходимост пак вият на умряло, а професионалния измамник асена дава акъл удобно забравила какви ги вършеше при сглобката и как за три дни 9 милиарда лева изчезнаха яко дим.

    Коментиран от #15

    17:51 15.06.2026

  • 2 тиквата

    11 6 Отговор
    прав е коркоран.
    Хазната не е празна.
    Има €4,6 млрд. свободни които забравихме да ги приберем на сигурно
    сега ще ги изхарчат а си ги искаме обратно

    Коментиран от #14

    17:52 15.06.2026

  • 3 Видяхме ви.

    8 5 Отговор
    Коментарът е излишен.

    17:55 15.06.2026

  • 4 чекмеджаров:после ме обвинявате че крада

    2 1 Отговор
    че когато е станал министър на финансите през 2021 г., е получил хазната с около 4 млрд. евро, а през 2023 г. е заварил около 5 млрд. евро.

    17:55 15.06.2026

  • 5 Общите месечни постъпления в държавната

    2 1 Отговор
    Данък добавена стойност (ДДС): Между 1,65 млрд. лв. и 1,85 млрд. лв. средно на месец.Акцизи: Между 480 млн. лв. и 530 млн. лв. средно на месец.Удръжки от заплати (ДОД и осигуровки): Общо около 1,45 млрд. лв. – 1,65 млрд. лв. средно на месец (включва около 500 – 550 млн. лв. от Данъка върху доходите на физическите лица и около 1 млрд. лв. от социални и здравни осигуровки за сметка на служителя). Общите месечни постъпления в държавната хазна само от тези три пера (ДДС, акцизи и удръжки от заплати) възлизат общо на около 3,75 милиарда лева средно на месец.

    Коментиран от #8

    17:56 15.06.2026

  • 6 Някой

    9 2 Отговор
    А бе, Асенчо, а неразплатените фактури и преведените аванси срещу нищо работа, те какво са?

    Коментиран от #10

    17:58 15.06.2026

  • 7 Деций

    5 2 Отговор
    Да има,ама има неразплатени фактури за 2.2 милиарда!Всеки спекулира.Ти защо изтегли 16 милиарда лева като финансов министър,декапитализира дружествата като им прибра парите.Радев няма тази възможност и отделно трябва да плаща идиотските решения на поредица от предишни управления.Не съм фен на Радев нито съм гласувал за него,но съм против подобни спекулации!

    17:58 15.06.2026

  • 8 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Общите месечни постъпления в държавната":

    Е, и

    17:59 15.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 като питаш, да ти кажа!

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Същото каквото е договора с Боташ, според самия Радев договорен между него и Ердоган.

    18:01 15.06.2026

  • 11 Ъхъ

    4 1 Отговор
    Да да, а от вашите най-много работи понито Коцев, цял укpo анклав изгради с yкpoмафията

    18:02 15.06.2026

  • 12 има ПАРИ

    2 3 Отговор
    Има 20-30 милиарда в некомпетентните и ограбвани пенсионни фондове. 40-милиарда евро се освободиха от валутният борд.

    Коментиран от #19, #21

    18:02 15.06.2026

  • 13 Теслатъ

    5 1 Отговор
    АсАнчо, кажи къде са 20 Млр. евро заем дето го взе, бе??? ПС. Докато има оФ :::::: це които гласуват за Тиквата, Шишу и Асанчо - държава няма да има, само Територикъ!!!!

    18:02 15.06.2026

  • 14 преброител

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "тиквата":

    ти да не си ги роил, бре?

    18:03 15.06.2026

  • 15 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Радев лично назначи Василев Киро и сие Свършиха му мръсната работа няколко години бяха заедно Василев розовото прасе лъжите бандитите и хоп Радев завладя ама наистина завладя цялата власт Радев припомни си как с гюровите с Йотова с репресии стигна до този пост

    18:05 15.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ний ша Ва упрайм

    1 1 Отговор
    бандюги! Ще им мязат пижами на райета!

    18:07 15.06.2026

  • 18 По отношение на големите инфраструктурни

    2 2 Отговор
    Правителството на Росен Желязков (януари 2025 г. – февруари 2026 г.) предвиди и ангажира общо над 4 милиарда лева за проекти в сферата на санирането и пътната инфраструктура. По отношение на големите инфраструктурни обекти (като АМ „Хемус“), правителството на Росен Желязков не просто е оперирало с раздадените в миналото аванси, но в края на 2025 г. официално одобри методика за индексиране на вече платените аванси.Какво означава това: Фирмите, които са взели огромни суми авансово преди години (т.нар. „инхаус“ процедури), получиха право тези аванси да бъдат допълнително оскъпени и актуализирани спрямо инфлацията.

    Коментиран от #24

    18:09 15.06.2026

  • 19 Запомни

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "има ПАРИ":

    и не пиши глупости ! Валутният борд НЕ се пипа !Ако не схващаш , пък седни и прочети малко , да му се не види от щуротии !

    18:10 15.06.2026

  • 20 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Хасковската красавица да каже къде са 20-те милиарда дето ги тегли миналата година

    18:10 15.06.2026

  • 21 По отношение на

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "има ПАРИ":

    Може пенсията в тези фондове да се превърне в държавни облигации. И ще има повече файда за пенсионери и държавата.

    18:11 15.06.2026

  • 22 хаха

    1 0 Отговор
    Я кажи колко са неплатените задължения бе прАсенчо!
    Приблизително колкото им е бюджетния дефицит за миналата година, толкова е и за тази ПЛЮС НЕРАЗПЛАТЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

    Тлъста Сглобена Тиква Новоначалска!

    18:12 15.06.2026

  • 23 леля асена...

    1 0 Отговор
    ...опапа кинтите за глупости, заедно с наркосът и прасетата!

    18:13 15.06.2026

  • 24 Това означава

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "По отношение на големите инфраструктурни":

    , че си МЕГА некомпетентен . Помниш ли онези аванси , фирмите си построиха заложеното до стотинка и понеже Кокорчо повече не плати , а взема парите оставени за Хемус около милиарда , фирмите осъдиха ведомството и си платихме барабар с лихвите . Лихвите бяха около 200 милиона лева .

    18:14 15.06.2026

  • 25 Розов плужек

    0 0 Отговор
    Пеньоарът може да прави бюджети само с 3% дефицит които номинално са към 9 млрд лева.Така от четирите години с негови бюджети имаме нови дългове за 36 млрд лева.

    18:18 15.06.2026

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