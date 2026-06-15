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Румен Радев: Не приемам съвети за бюджета от хората, изтеглили 20 милиарда дълг миналата година

Румен Радев: Не приемам съвети за бюджета от хората, изтеглили 20 милиарда дълг миналата година

15 Юни, 2026 17:53 896 39

  • румен радев-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • бюджетен дефицит-
  • дълг-
  • криза

Няма как да се случи и това го казват всички експерти и икономисти, от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3% изведнъж, посочи премиерът

Румен Радев: Не приемам съвети за бюджета от хората, изтеглили 20 милиарда дълг миналата година - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Оттук-нататък работим много сериозно в две направления – повишаване на събираемостта, които ще чуете при представянето на бюджета и ограничаването на разходите. Надяваме се това да стане до края на този месец. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти.

Ситуацията е изключително сложна. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг, призна той.

Няма как да се случи и това го казват всички експерти и икономисти, от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3% изведнъж. Няма как да се случи и то с малко заеми или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемам, уточни Радев.

На въпрос какви санкции може да бъдат наложени на страната ни по процедурата по свръхдефицит, премиерът Радев заяви: „Зависи много с какъв дефицит ще влезем в този бюджет и какви мерки ще предприемем. ЕК очаква да види нашите мерки за ограничаване на разходите и за повишаване на събираемостта, оттам зависят и санкциите, но те не се въвеждат веднага“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Търси се инфо

    12 12 Отговор
    Днес сутринта в руския анклав варна 4 руснака бежанци,са пребили българин младеж,мойте в момента е в болница,който е видял нещо да казват на разследващите

    Коментиран от #24

    17:56 15.06.2026

  • 2 Имаш Си !

    7 3 Отговор
    Гуменетки !

    17:57 15.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ботаришевко 1

    17 6 Отговор
    При 6.8 милрд.да кажеш касата празна!!!!!!Вземаш от майки деца пенсионери. Кога ще вземеш от картера олигарси??Или там не се пипа.Защо мълчиш за Скопие и палежа

    Коментиран от #9

    17:59 15.06.2026

  • 6 Радев не приема съвети от...

    9 4 Отговор
    ГЕРБ- ИТН - БСП - ДПС Пеевски които вярно изтеглиха 20,5 милиарда дълг 2025 г. Но са ти оставили над 8 милиарда според Асен Василев които за месец и половина са изчезнали. Гледайте пресконференцията на Асен Василев преди час - каза че Радев лъже и и крадец и показа към кои офшорни сметки и острови са заминали..

    Коментиран от #29

    17:59 15.06.2026

  • 7 Подаръците / заплати в МРВ до кога

    15 2 Отговор
    От там тръгнаха кредитите, няма как на 100 000 чантаджии да се дават по 4689 € всеки месец, не става, царя е гол, кажете си го

    17:59 15.06.2026

  • 8 Мнение

    10 9 Отговор
    РУМЕНЕ, ИЛИ ГИ ОПАНДИЗВАЙ ТИЯ СЪЩИТЕ ДЕТО ТЕГЛЕХА ДЕСЕТКИ МИЛИАРДИ НА НАШ ГРЪБ, И ДЕТО РАЗРЕШИХА УКРО-АЛИНО КРАЙ ВАРНА, ПЛЮС СУМАТИ ОРЪЖИЯ ЗА УКРИЯ, И ТОВА ПРОТИВ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА НИ, ИЛИ ЩЕ СТАНЕШ ЧАСТ ОТ ТЯХ И ЩЕ БЪДЕШ СВАЛЕН КАТО ТЯХ!

    18:00 15.06.2026

  • 9 Прав сте

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ботаришевко 1":

    На коментар 6 има екранна снимка от пресконференцията на Асен Василев преди час който показа с цифри как предишното правителство е оставило 8 милиарда и как за месец и половина са изчезнали

    18:01 15.06.2026

  • 10 Що за

    10 1 Отговор
    хапливост и махленщина ? Що за ниво ? Има прекрасни финансисти , които не са били хрантутници и интересчия , но тяхната компетентност и помощ не е желана от хора без хал хабер от това , което им се предлага ! Ще лъсне тотална некадърност , а те се крият зад метани и дежурните ненужни и безполезни клишета !

    18:01 15.06.2026

  • 11 кажи им го

    3 1 Отговор
    и всичкото нормален прокурор (едва ли има) да души покрай тях

    18:01 15.06.2026

  • 12 Говорещите руски

    8 2 Отговор
    индивиди са чисти украинци, говорещи руски! Точно като онези двамцата, дето се стреляха пак във Варна и улучиха една нищо не подозираща жена... Така че не бързай с умозаключенията, укрите в у нас говорят на руски дори помежду си, защото не си знаят "мовата", колкото и странно да звучи!

    Коментиран от #15, #25

    18:02 15.06.2026

  • 13 Както винаги!

    5 7 Отговор
    Радев е много точен👍!

    Коментиран от #17, #23

    18:03 15.06.2026

  • 14 Както винаги!

    5 7 Отговор
    Радев е много точен👍!

    18:03 15.06.2026

  • 15 Това е за отнася

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Говорещите руски":

    за коментар №1...

    18:04 15.06.2026

  • 16 радев от кого пак

    4 2 Отговор
    повишаване на събираемостта

    от обеднелия народ ли?

    а от предишните крадци кога ще приберете заграбеното и в затвора ако се докаже?
    демек който е..л е..л
    и който крал крал
    и уж дотук

    18:05 15.06.2026

  • 17 Мрън , мрън

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Както винаги!":

    Много точен и некомпетентен ! Всичко се връзва , не мислиш ли ?

    18:05 15.06.2026

  • 18 Факти

    5 1 Отговор
    Как да не може бе? Държавният ни сектор трябва да се свие чувствително защото е най-раздутият в целия ЕС. Ако им намалиш заплатите ще излязат вкупом на протест, но ако започнеш да ги уволняваш един по един няма да стане нищо. Хем ще вкараш хора в реалната икономика да добавят към БВП. Пускай таргети по всички звена и да се почва. Народът няма сили вече да носи на гърба си тая тежка държава.

    18:05 15.06.2026

  • 19 ококорен пеедал

    4 4 Отговор
    наща гюровица нема врема да подари всичко на крайна

    18:06 15.06.2026

  • 20 Снежанка Димитрова

    3 2 Отговор
    Съвети може да не приема,но обяснения задължително.

    18:06 15.06.2026

  • 21 Да Си Чувал Нещо ?

    2 1 Отговор
    За Ревизия !

    На Бюджетите ?

    18:07 15.06.2026

  • 22 Анонимен

    7 3 Отговор
    Радев назначен си и не си господар на държавата ни Радев работиш за България Надменното ти държание не муе мястото Не си в президенството И България е на всички българи

    18:08 15.06.2026

  • 23 Сбъркал Си !

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Както винаги!":

    Пръста !

    Коментиран от #36

    18:09 15.06.2026

  • 24 така така

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Търси се инфо":

    не руски, а украински.

    18:09 15.06.2026

  • 25 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Говорещите руски":

    Чисти украинци са само тези, които говорят на украински. Тези, които говорят на руски, са етнически руснаци. Все едно да кажеш, че циганите са чисти българи, защото са родени в България. Не, те са етнически цигани и майчиният им език е цигански.

    18:09 15.06.2026

  • 26 каедве

    1 3 Отговор
    Очакваме или да се напълнят затворите със разбойници дето ограбиха България, циганина Иван, ГЕРБ, ПП и ДБ и ДПС -Шишко, или и льотчика да фръкне. Стига само празни приказки. Кой ограби милиардите??? Кой??? От 15 г управлява циганина Винету от ГЕРБ банкя, къде са парите??? Милиарди от Европа и от бюджета ги ограбиха. Пари и криза само за българите дето опъват каипа, а айдуците дават интервюта?! До кога??? Слава на Господ Иисус Христос има ясна власт. Или си вършете работата или се махаите. Ще доидат българи дето ще напълнят затворите с айдуци.

    18:10 15.06.2026

  • 27 Радев...

    4 3 Отговор
    ...вкарай прасетата, леля асеня и наркосът в затворът, иначе ще ти изядат главата -> за това гасуваха хората, не за да хленчиш по телевизиите! Ако трябва на всеки 24 часа ги вкарвай и ги пускай за час!

    18:11 15.06.2026

  • 28 Госあ

    4 0 Отговор
    Евала ! Същото го каза и на Цецо цвичката за фʼките - да се занимава със свойствени за него неща, а не да му обяснява за изтребители ! За съжаление, тогава нямаше нужната власт. Да отсвирва шарлатаните, да обикалят да разтегат лакърдии и да си гони програмата !

    18:12 15.06.2026

  • 29 Тия от пп дб

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Радев не приема съвети от...":

    няма кой да ги надмине в лъжите начело с Асен!

    18:13 15.06.2026

  • 30 А ти ще

    4 1 Отговор
    ги изтеглиш за една седмица.Нов рекорд ще поставиш.Да си имате за крадене.Плешив женчо.

    18:14 15.06.2026

  • 31 Радев пред Евронюз -"Няма пари"

    1 1 Отговор
    Репортера - "Ами тръгвайте си в такъв случай. 6,8 милиарда изчезнаха за месец. Зимата населението при вас трудно ще се отоплява дори"

    Коментиран от #39

    18:15 15.06.2026

  • 32 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Чудя се как Радев не им тегли една ма+йна от трибуната. Крадци вери+цата им

    18:15 15.06.2026

  • 33 То ти от

    1 2 Отговор
    българи съвети не приемаш. Само господаря ти в кремъл слушаш безроднико.

    Коментиран от #34

    18:15 15.06.2026

  • 34 Тиквата +Шиши =💩

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "То ти от":

    Съвети от кои да взима, от тези двамата ли 🎃 и 🐖,които разграбиха и разпродадоха държавата 🤛👊

    18:17 15.06.2026

  • 35 Грийн сок

    1 0 Отговор
    Този грийн сок
    какво разбира от финансии

    18:17 15.06.2026

  • 36 ПРАВ СИ...!

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сбъркал Си !":

    Трябваше да ти е...отзад!

    18:18 15.06.2026

  • 37 До 13 и 14 -ти

    1 0 Отговор
    Точен като ти го наби целия oтзaд

    18:18 15.06.2026

  • 38 Диана

    0 1 Отговор
    Както винаги, общи приказки и оправдания...Като не му е харесвала ситуацията в политиката, да не е харчил 6 млн. за да печели изборите - просто и ясно...Но явно на Радев нищо не е ясно, да не кажем и просто - такива ги върти и суче, все в чуждата ливада тревата е по-зелена за него, значи...Толкова се натискаше да спечели изборите, а сега пищи като ощипана балерина, значи...Това е несериозно...Да си подава оставката и да си ходи при овцете, значи...БСП и СИЕ вън от политиката!!!...Сутринта слушам селскостопанския му министър какви ги суче по ТВто - как преследвал една цистерна с мляко от чужбина та до фермата и като го питали хората защо прави това, той знаете ли какво им отговорил : ама това е добро за вас, как може да нямате хладилен камион и застраховка, ами ако някъде по чужбина се повреди някой камион какво ще правите без застраховка, значи...Е...голяма грижа, значи...Ха-ха-ха...Значи като нямат хладилен камион за млякото и застраховка се.га ще му спре бизнеса на човека...Лицемери мръсни!!!...Не вземе да му купи хладилен камион, да му направи застраховка ами ще му спира бизнеса, значи...Ето на това се казва "хубава работа, ама БСПарска"...Тези трябва да се махат от политиката час по-скоро - кой знае какви бели ще направят както винаги...

    18:19 15.06.2026

  • 39 Шкембе Войвода

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Радев пред Евронюз -"Няма пари"":

    Откъде пари, като Шиши и Тиквата окрадоха България, заедно онези Шарлатани от ПП-ДБ 💩💩💩

    18:19 15.06.2026

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