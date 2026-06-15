Румен Радев: Не приемам съвети за бюджета от хората, изтеглили 20 милиарда дълг миналата година

Оттук-нататък работим много сериозно в две направления – повишаване на събираемостта, които ще чуете при представянето на бюджета и ограничаването на разходите. Надяваме се това да стане до края на този месец. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти.
Ситуацията е изключително сложна. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг, призна той.
Няма как да се случи и това го казват всички експерти и икономисти, от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3% изведнъж. Няма как да се случи и то с малко заеми или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемам, уточни Радев.
На въпрос какви санкции може да бъдат наложени на страната ни по процедурата по свръхдефицит, премиерът Радев заяви: „Зависи много с какъв дефицит ще влезем в този бюджет и какви мерки ще предприемем. ЕК очаква да види нашите мерки за ограничаване на разходите и за повишаване на събираемостта, оттам зависят и санкциите, но те не се въвеждат веднага“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Търси се инфо
Коментиран от #24
17:56 15.06.2026
2 Имаш Си !
17:57 15.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ботаришевко 1
Коментиран от #9
17:59 15.06.2026
6 Радев не приема съвети от...
Коментиран от #29
17:59 15.06.2026
7 Подаръците / заплати в МРВ до кога
17:59 15.06.2026
8 Мнение
18:00 15.06.2026
9 Прав сте
До коментар #5 от "Ботаришевко 1":На коментар 6 има екранна снимка от пресконференцията на Асен Василев преди час който показа с цифри как предишното правителство е оставило 8 милиарда и как за месец и половина са изчезнали
18:01 15.06.2026
10 Що за
18:01 15.06.2026
11 кажи им го
18:01 15.06.2026
12 Говорещите руски
Коментиран от #15, #25
18:02 15.06.2026
13 Както винаги!
Коментиран от #17, #23
18:03 15.06.2026
14 Както винаги!
18:03 15.06.2026
15 Това е за отнася
До коментар #12 от "Говорещите руски":за коментар №1...
18:04 15.06.2026
16 радев от кого пак
от обеднелия народ ли?
а от предишните крадци кога ще приберете заграбеното и в затвора ако се докаже?
демек който е..л е..л
и който крал крал
и уж дотук
18:05 15.06.2026
17 Мрън , мрън
До коментар #13 от "Както винаги!":Много точен и некомпетентен ! Всичко се връзва , не мислиш ли ?
18:05 15.06.2026
18 Факти
18:05 15.06.2026
19 ококорен пеедал
18:06 15.06.2026
20 Снежанка Димитрова
18:06 15.06.2026
21 Да Си Чувал Нещо ?
На Бюджетите ?
18:07 15.06.2026
22 Анонимен
18:08 15.06.2026
23 Сбъркал Си !
До коментар #13 от "Както винаги!":Пръста !
Коментиран от #36
18:09 15.06.2026
24 така така
До коментар #1 от "Търси се инфо":не руски, а украински.
18:09 15.06.2026
25 Факти
До коментар #12 от "Говорещите руски":Чисти украинци са само тези, които говорят на украински. Тези, които говорят на руски, са етнически руснаци. Все едно да кажеш, че циганите са чисти българи, защото са родени в България. Не, те са етнически цигани и майчиният им език е цигански.
18:09 15.06.2026
26 каедве
18:10 15.06.2026
27 Радев...
18:11 15.06.2026
28 Госあ
18:12 15.06.2026
29 Тия от пп дб
До коментар #6 от "Радев не приема съвети от...":няма кой да ги надмине в лъжите начело с Асен!
18:13 15.06.2026
30 А ти ще
18:14 15.06.2026
31 Радев пред Евронюз -"Няма пари"
Коментиран от #39
18:15 15.06.2026
32 Хасковски каунь
18:15 15.06.2026
33 То ти от
Коментиран от #34
18:15 15.06.2026
34 Тиквата +Шиши =💩
До коментар #33 от "То ти от":Съвети от кои да взима, от тези двамата ли 🎃 и 🐖,които разграбиха и разпродадоха държавата 🤛👊
18:17 15.06.2026
35 Грийн сок
какво разбира от финансии
18:17 15.06.2026
36 ПРАВ СИ...!
До коментар #23 от "Сбъркал Си !":Трябваше да ти е...отзад!
18:18 15.06.2026
37 До 13 и 14 -ти
18:18 15.06.2026
38 Диана
18:19 15.06.2026
39 Шкембе Войвода
До коментар #31 от "Радев пред Евронюз -"Няма пари"":Откъде пари, като Шиши и Тиквата окрадоха България, заедно онези Шарлатани от ПП-ДБ 💩💩💩
18:19 15.06.2026