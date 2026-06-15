Румен Радев: Не приемам съвети за бюджета от хората, изтеглили 20 милиарда дълг миналата година

Оттук-нататък работим много сериозно в две направления – повишаване на събираемостта, които ще чуете при представянето на бюджета и ограничаването на разходите. Надяваме се това да стане до края на този месец. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти.

Ситуацията е изключително сложна. Почти денонощно се работи по бюджета. Търсят се всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг, призна той.

Няма как да се случи и това го казват всички експерти и икономисти, от такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3% изведнъж. Няма как да се случи и то с малко заеми или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Така че съвети оттам не приемам, уточни Радев.

На въпрос какви санкции може да бъдат наложени на страната ни по процедурата по свръхдефицит, премиерът Радев заяви: „Зависи много с какъв дефицит ще влезем в този бюджет и какви мерки ще предприемем. ЕК очаква да види нашите мерки за ограничаване на разходите и за повишаване на събираемостта, оттам зависят и санкциите, но те не се въвеждат веднага“.