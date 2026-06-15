Аталанта привлече млад хърватски талант от Байерн Мюнхен

Байерн Мюнхен се раздели с един от най-обещаващите си млади защитници. Хърватският бранител Любо Пулич официално премина в редиците на италианския Аталанта, след като двата клуба постигнаха споразумение за трансферната сума, която възлиза на приблизително 3 милиона евро.

След като през изминалия сезон изигра 15 срещи за втория отбор на баварския гранд, 19-годишният Пулич ще има възможност да разгърне потенциала си в Серия А. Младият хърватин подписа дългосрочен контракт за четири години с амбициозния тим от Бергамо, който е известен с умението си да развива млади таланти.

Любо Пулич започна своя професионален път в академията на Осиек, а през лятото на 2023 година направи голямата крачка към Байерн Мюнхен. Въпреки краткия си престой в Германия, защитникът успя да впечатли с изявите си и да привлече вниманието на скаутите от Аталанта.

С този трансфер Аталанта затвърждава репутацията си на клуб, който не се страхува да инвестира в млади и перспективни футболисти. Феновете на „нерадзурите“ очакват с нетърпение дебюта на Пулич, който ще се опита да се наложи сред титулярите и да допринесе за успехите на отбора в предстоящите сезони.