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Аталанта привлече млад хърватски талант от Байерн Мюнхен

Аталанта привлече млад хърватски талант от Байерн Мюнхен

15 Юни, 2026 17:42 388 0

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19-годишният Любо Пулич поема към Серия А с четиригодишен договор

Аталанта привлече млад хърватски талант от Байерн Мюнхен - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен се раздели с един от най-обещаващите си млади защитници. Хърватският бранител Любо Пулич официално премина в редиците на италианския Аталанта, след като двата клуба постигнаха споразумение за трансферната сума, която възлиза на приблизително 3 милиона евро.

След като през изминалия сезон изигра 15 срещи за втория отбор на баварския гранд, 19-годишният Пулич ще има възможност да разгърне потенциала си в Серия А. Младият хърватин подписа дългосрочен контракт за четири години с амбициозния тим от Бергамо, който е известен с умението си да развива млади таланти.

Любо Пулич започна своя професионален път в академията на Осиек, а през лятото на 2023 година направи голямата крачка към Байерн Мюнхен. Въпреки краткия си престой в Германия, защитникът успя да впечатли с изявите си и да привлече вниманието на скаутите от Аталанта.

С този трансфер Аталанта затвърждава репутацията си на клуб, който не се страхува да инвестира в млади и перспективни футболисти. Феновете на „нерадзурите“ очакват с нетърпение дебюта на Пулич, който ще се опита да се наложи сред титулярите и да допринесе за успехите на отбора в предстоящите сезони.


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