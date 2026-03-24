Black Series се завръща с „най-екстремната“ версия правена някога

Mercedes-AMG официално представи прототипите „Track Sport“, които през последните месеци обикаляха пистата Нюрбургринг. Проектът едновременно дава представа за състезателния автомобил GT3 от следващо поколение и за хомологационния модел GT Black Series, разрешен за движение по пътищата. Макар и двата автомобила да споделят почти идентична силуетна линия, техните роли са ясно определени от външния им вид и хардуера. Прототипът с червени акценти е пистов звяр със състезателни сликове и пълна предпазна клетка по спецификациите на FIA, докато жълто-зелената версия – оборудвана с регистрационни номера и гуми Michelin Pilot Sport Cup 2 – е предназначена за пътя.

Новата версия Black Series се рекламира от AMG като „най-екстремния“ пътен автомобил до момента, проектиран специално, за да си върне рекордите за обиколка на серийни автомобили. Визията е доминирана от масивно задно крило тип „лебедова шия“. Отпред автомобилът разполага съсзначително преработена предна решетка с изпъкнали карбонови канарди и колела с централно заключване. Може би най-забележителна е изпускателната система със страничен изход, рядка характеристика при автомобилите, разрешени за движение по пътищата.

В значителна промяна на стратегията, която ще зарадва феновете на марката, новият Black Series се отказва от тежките хибридни системи, срещани в последните модели на AMG като C 63 S E Performance. Вместо това тя разчита на чист, неелектрифициран V8 двигател. Очаква се двигателят да бъде еволюция на 4,0-литровия twin-turbo V8, потенциално използващ нов колянов вал за по-високи обороти и по-остра реакция на педала на газта. Тъй като предшественикът му развиваше 720 конски сили, се очаква Black Series 2027 да надхвърли значително тази цифра, за да се конкурира с модели като Porsche 911 GT2 RS и McLaren 750S.

Black Series няма да бъде единственият V8 модел от най-високо ниво, който се разработва. По време на неотдавнашни презентации пред дилърите Mercedes представи и ултра-лимитирана версия CLE 63 Mythos. Този модел е ограничен до едва 30 бройки в целия свят и разполага с V8 с 646 конски сили, като служи за колекционерска версия на по-ориентирания към пистата GT Black Series.