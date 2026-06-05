Важните новини във ФАКТИ на 05.06.2026 г.

Автобус се обърна след тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ в София. Двама са загинали, а 13 са ранени ВИДЕО

Тежка катастрофа на "Челопешко шосе" в София. Двама души са загинали, а други дузина са ранени при сблъсък между автобус на градския транспорт и три автомобила, посочи БНТ.

Гълъб Донев: В хазната пари няма

Това не е оправдание и опит да се прехвърли вината на предишното правителство, а е една реалистична оценка на приходите и разходите. Парите или ги, има или ги няма, а в момента пари в държавната хазна няма пари. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев във връзка с оповестената от властта информация за тежкото състояние на държавните финанси.

Шефката на НДК отговори на Евтим Милошев

Да се вменява вина, че дружеството под наше ръководство е на загуба с почти 49 милиона евро е абсолютно некоректно, каза изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова Татарова пред медии. По-рано днес министърът на културата Евтим Милошев съобщи за финансови злоупотреби в НДК и за това, че заплатата на директора на НДК е в пъти по-голяма от тази на държавния глава.

Велислав Величков обвини държавата в тайно съучастие за "незаконната дейност на КУБ"

Държавата или е отсъствала съзнателно, или тайно е подпомагала незаконната дейност на КУБ. Това очевидно се е случило с политическа протекция. Зад всичко това е седяла държавата, а не общината - държавата с главно "Д".

Доц. Боюклиев за мерките срещу високите цени: Бой с пръчки по сянката

Трябва да има данъчна реформа. Трябва да има социална политика, трябва да има корпоративно данъчно облагане - не може данъкът да е един и същ за всички. Това каза в предаването "Денят на живо" по "Нова нюз" икономистът доц. Огнян Боюклиев във връзка с препоръката на Европейската комисия към България да премахне плоския данък

Иван Брегов: Моделът ГЕРБ-ДПС докара правосъдието до агония

Това са мрежи за влияние, които са формирани в много дълъг период от време. Да не забравяме, например, че в България фалира най-голямата частна банка - КТБ, и делото все още не е стигнало доникъде. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов във връзка с т.нар. незаконен град "Баба Алино".

Министър Ива Петрова се натъкнала на тежко наследство в енергетиката

Когато встъпих в длъжност с моя екип направихме всичко възможно да съберем информация за проблемите в сектора. Установихме критично забавяне на реформите по ПВУ. и по-точно с основната реформа, свързана с корпоративното преструктуриране на БЕХ. Съществени проблеми по отношение гарантиране на безрисковото завършване на инвестициите по ПВУ. Знаете, в Министерството на енергетиката има пакет от инвестиции, които се подкрепят в рамките на механизма, който е пакет от инвестиции, ангажира съществен ресурс от близо 1 млрд евро и в същото време е свързан със съществена трансформация в сектора, тъй като тези инвестиции са насочени към системите за съхранение. Основната част от тях, които са два варианта – системи за съхранение съвместно разположени с мощности от възобновяеми енергийни източници и т.нар. самостоятелни батерии. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Над 20 акта за незаконна сеч са издадени в местността "Баба Алино" в периода 2023-2025 г.

Регионалната дирекция по горите е издала над 20 акта за незаконна сеч в местността "Баба Алино". Те са издадени след проверки на място от служители на дирекцията в периода 2023 - 2025 г., посочи "Нова телевизия".

Трагедия в Мъглиж: 14-годишно дете се удави след скок в реката

14-годишно дете загуби живота си, след като скочило да плува в един от баражите на пълноводната река в Мъглиж, предаде БНТ.

Васил Терзиев: Най-сетне - зелена светлина за Околовръстното

Най-сетне - зелена светлина за Околовръстното.

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова подписа искане до министъра на правосъдието на Сърбия за екстрадиция на Стоян Мавродиев

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова подписа искане за екстрадиция на българския гражданин С.М., задържан на територията на Република Сърбия, съобщиха от прокуратурата.

Заради "Баба Алино" Пеевски отстрани бившия шеф на РИОСВ-Варна от висок пост в ДПС

Във връзка с медийни публикации, в които се твърди, че бившият шеф на РИОСВ-Варна Ерджан Ебатин е пряко намесен в издаването на документи, свързани с незаконното строителство в местността "Баба Алино" във Варна и за да бъдат пресечени всякакви спекулации за връзка между този скандален случай и ДПС, отстранявам Ерджан Ебатин от заеманата от него партийна позиция на областен председател на ДПС област Варна до изясняване на фактическата ситуация. Това съобщава в позиция до медиите лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Валери Белчев: 30% от бизнеса в България е в сивия сектор. Да намалим кешовите разплащания. Плоският данък да остане

„За апокалипсис е рано да се говори, или прекалено силно. Ако погледнем макроданните, няма такава драма. В последните 10 години има икономически растеж. През последните години, въпреки инфлацията, доходите изпреварват инфлацията“.

Инфлацията оскъпи поръчката на 3D радарите за армията ни

Инфлацията и силното търсене на отбранителни продукти е причината за оскъпяването на поръчката за новите трикоординатни радари за ВВС. Стойността на поръчката е до 195 милиона евро. А изпълнител ще е френската компания "Талес".

Иван Демерджиев: Украинският посланик у нас се е намесил в случая с Олег Невзоров

Има данни за действия, извършени от посланика на Украйна след издадената принудителна административна мярка на Олег Невзоров и преди нейното оттегляне. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента вътрешният министър Иван Демерджиев в коментар по развитието на казуса "Баба Алино".

Александър Симов: Просто плоският данък трябва да умре!

Още от миналата година, при митичното влизане в Еврозоната, беше ясно, че плоският данък не може и не бива да остава. Един път го каза противна институция като МВФ, после Световната банка, сега идва като позиция на ЕК.

Иван Таков: Внесохме доклад в СОС за отмяна на решението за преименуване на парк "Заимов"

Групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС внесе доклад за отмяна на решението за преименуване на парк "Ген. Владимир Заимов". Това съобщи Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на социалистите в СОС. На сесията преди седмица, с подкрепата на общинските съветници от ПП-ДБ, "Синя София" и част от ГЕРБ и от "Спаси София", беше приет доклад за смяна на името на парка от "Ген. Владимир Заимов" на "Оборище".

Военният министър за инцидента с дрон в Констанца: Ние си пазим гарантирано нашето небе

Военният министър Димитър Стоянов, по време на изслушване в парламента, коментира падналия дрон в Констанца и мерките, които предприема правителството.

Демерджиев: Стоян Мавродиев може да даде важна информация за много случаи, любопитен съм да го чуя

Стоян Мавродиев е задържан. Това което трябва да се поставя като въпроси, е да бъде осигурен на българското правосъдие и аз лично съм много любопитен да го чуя, убеден съм, че има много какво да каже, че може да ни насочи в действията по разследване на много случаи. Очаквам да го направи. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти.