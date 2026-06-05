Средно по 3300 евро са натрупани в универсалните пенсионни фондове

Средно 3300 евро на човек е натрупаната сума в индивидуалните партиди на осигурените в най-масовия вид частни пенсионни фондове - универсалните.

В тях задължително се осигуряват родените след 31 декември 1959-а година. 93 000 души са прехвърлили средствата от индивидуалните си партиди от един в друг частен фонд през първото тримесечие на годината, сочат данните на Комисията за финансов надзор. Общата сума на прехвърлените средства е 288 милиона евро.

Най-много са натрупаните средства в универсалните фондове на осигурените на възраст между 50 и 54 години - по 4 380 евро на човек средно. В така наречения трети стълб, изцяло доброволния, в партидите на всеки осигурен има по близо 1000 евро.

Хората, които са променили участието си и са прехвърлили средствата си от един пенсионен фонд в друг през първото тримесечие на годината, са с 8000 души повече в сравнение с края на миналата година, а прехвърлените средства са с близо 30 милиона евро повече в сравнение с четвъртото тримесечие на 2025 година, предаде БНР.

Средният размер на прехвърлените средства на един осигурен, който е променил участието си през първото тримесечие на 2026 година, е 3095 евро. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове - 253-ма души.