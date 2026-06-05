Средно по 3300 евро са натрупани в универсалните пенсионни фондове

Средно 3300 евро на човек е натрупаната сума в индивидуалните партиди на осигурените в най-масовия вид частни пенсионни фондове - универсалните.
В тях задължително се осигуряват родените след 31 декември 1959-а година. 93 000 души са прехвърлили средствата от индивидуалните си партиди от един в друг частен фонд през първото тримесечие на годината, сочат данните на Комисията за финансов надзор. Общата сума на прехвърлените средства е 288 милиона евро.
Най-много са натрупаните средства в универсалните фондове на осигурените на възраст между 50 и 54 години - по 4 380 евро на човек средно. В така наречения трети стълб, изцяло доброволния, в партидите на всеки осигурен има по близо 1000 евро.
Хората, които са променили участието си и са прехвърлили средствата си от един пенсионен фонд в друг през първото тримесечие на годината, са с 8000 души повече в сравнение с края на миналата година, а прехвърлените средства са с близо 30 милиона евро повече в сравнение с четвъртото тримесечие на 2025 година, предаде БНР.
Средният размер на прехвърлените средства на един осигурен, който е променил участието си през първото тримесечие на 2026 година, е 3095 евро. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове - 253-ма души.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
22:45 05.06.2026
2 ДрайвингПлежър
Още по-интересно става ако сметнете колко сте загубили от това, че тези 60 не са олихвявани със сложна лихва - да ви кажа - още толкова!!!!
Държавичката е най-големия крадец от джоба ви!
22:54 05.06.2026
3 Та иначе казано
6000 лв
Значи ДЗПО са ни изяли и парите които сме им дали..
Тоест - нулева или по скоро отрицателна доходност за четвърт век
Само ТРЪМПИ и ИРАНАН ни изядоха около 30 процента от натрупаните пари..
А сребърния фонд е олекнал до форма за тапети
Коментиран от #6
22:58 05.06.2026
4 По 3.30 евро !
Коментиран от #5
23:08 05.06.2026
5 Гост
До коментар #4 от "По 3.30 евро !":Клуба на богатите
23:10 05.06.2026
6 ПРЕДНИЯ МЕСЕЦ СЕ ОТТЪРВАХ
До коментар #3 от "Та иначе казано":ОТ ТИЯ ФОНДОВЕ. КЪТ СА ОТПИСВАХ ОББ ИЗКУКУРИГАХА АМА КЪДЕ СА МЕСТИШ ЗАЩООО...
23:16 05.06.2026