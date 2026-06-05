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Средно по 3300 евро са натрупани в универсалните пенсионни фондове

Средно по 3300 евро са натрупани в универсалните пенсионни фондове

5 Юни, 2026 22:41 440 6

  • пенсионни фондове-
  • средства-
  • универсални пенсионни фондове-
  • пари-
  • партиди

Средният размер на прехвърлените средства на един осигурен, който е променил участието си през първото тримесечие на 2026 година, е 3095 евро

Средно по 3300 евро са натрупани в универсалните пенсионни фондове - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средно 3300 евро на човек е натрупаната сума в индивидуалните партиди на осигурените в най-масовия вид частни пенсионни фондове - универсалните.

В тях задължително се осигуряват родените след 31 декември 1959-а година. 93 000 души са прехвърлили средствата от индивидуалните си партиди от един в друг частен фонд през първото тримесечие на годината, сочат данните на Комисията за финансов надзор. Общата сума на прехвърлените средства е 288 милиона евро.

Най-много са натрупаните средства в универсалните фондове на осигурените на възраст между 50 и 54 години - по 4 380 евро на човек средно. В така наречения трети стълб, изцяло доброволния, в партидите на всеки осигурен има по близо 1000 евро.

Хората, които са променили участието си и са прехвърлили средствата си от един пенсионен фонд в друг през първото тримесечие на годината, са с 8000 души повече в сравнение с края на миналата година, а прехвърлените средства са с близо 30 милиона евро повече в сравнение с четвъртото тримесечие на 2025 година, предаде БНР.

Средният размер на прехвърлените средства на един осигурен, който е променил участието си през първото тримесечие на 2026 година, е 3095 евро. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове - 253-ма души.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 1 Отговор
    Това ще е новата голяма кражба, като кажат парите не бяха правилно инвестирани и ги няма... ББР даде заем за 150 милиона...

    22:45 05.06.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    При условие, че това са само 5% от удръжките може сами да си сметнете, че междувременно държавата ви е ОТКРАДНАЛА ПО 60 000 ЕВРО!!!

    Още по-интересно става ако сметнете колко сте загубили от това, че тези 60 не са олихвявани със сложна лихва - да ви кажа - още толкова!!!!

    Държавичката е най-големия крадец от джоба ви!

    22:54 05.06.2026

  • 3 Та иначе казано

    8 0 Отговор
    за 25 години имаме по 3000 евра
    6000 лв
    Значи ДЗПО са ни изяли и парите които сме им дали..

    Тоест - нулева или по скоро отрицателна доходност за четвърт век

    Само ТРЪМПИ и ИРАНАН ни изядоха около 30 процента от натрупаните пари..


    А сребърния фонд е олекнал до форма за тапети

    Коментиран от #6

    22:58 05.06.2026

  • 4 По 3.30 евро !

    4 0 Отговор
    На Месец Ли ?

    Коментиран от #5

    23:08 05.06.2026

  • 5 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "По 3.30 евро !":

    Клуба на богатите

    23:10 05.06.2026

  • 6 ПРЕДНИЯ МЕСЕЦ СЕ ОТТЪРВАХ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Та иначе казано":

    ОТ ТИЯ ФОНДОВЕ. КЪТ СА ОТПИСВАХ ОББ ИЗКУКУРИГАХА АМА КЪДЕ СА МЕСТИШ ЗАЩООО...

    23:16 05.06.2026

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