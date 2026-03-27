Сбогуваме се с V12 на Mercedes, поне в Европа

27 Март, 2026 10:59 1 119 2

На негово място пристига също толкова мощен V8

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz официално потвърди, че преустановява производството на легендарния си V12 двигател за Европейския съюз и още няколко международни пазара. 6,0-литровият битурбо двигател „M279“, който беше върховният символ на престиж за Mercedes-Maybach S-Class, най-накрая падна жертва на предстоящите емисионни норми Euro 7. Изтеглянето на 12-цилиндровия двигател не се ограничава само до ЕС, то засяга и страните, които спазват стандартите на Европейския сертификат за съответствие (CoC), включително Норвегия, Исландия и Швейцария. Освен това V12 се изтегля и от индийския пазар, където Mercedes свива своите флагмански предложения около по-ефективен, но също толкова мощен електрифициран V8 двигател.

За да запълни празнината, оставена от V12, Mercedes-Maybach въвежда обновен 4,0-литров V8 като нов топ двигател в тези региони. Въпреки че има с четири цилиндъра по-малко, инженерният екип успешно е достигнал мощността на излизащия от производство европейски V12, като новият V8 развива невероятните 603 к.с.

Mercedes ще продължи да използва означението S 680 в световен мащаб, въпреки че европейските клиенти ще карат 8-цилиндров S 680, докато другите региони запазват 12-цилиндровата версия. Mercedes твърди, че обновеният V8, подпомаган от 48-волтова мека хибридна технология, предлага превъзходна реакция при ниски обороти и плавност, която отговаря на най-високите изисквания на клиентите на Maybach.

Докато европейският пазар се сбогува с него, V12 засега остава глобален двигател, който продължава да се предлага в три основни региона с голямо търсене: Китай, САЩ и Близкия изток. Конкретно на американския пазар S 680 с V12 все още запазва леко предимство пред новия европейски V8, тъй като 6,0-литровият агрегат за американския пазар развива 621 к.с. и 900 Нм въртящ момент. Това осигурява по-лесно ускорение в сравнение с по-малкия двигател, въпреки че анализатори от бранша предполагат, че това може да е последният производствен цикъл за двигателя M279, преди той да бъде изтеглен от пазара в световен мащаб в полза на високопроизводителни хибридни системи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 смех

    1 0 Отговор
    А в Русия няма ли да има V12?то сега с този измислен ютилити данък май само тлъстите евреи ще си го купуват...

    Коментиран от #2

    11:22 27.03.2026

  • 2 пенчо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "смех":

    Спокойно, от догодина ще си го внасяме от Канада, Америка и Корея.

    11:28 27.03.2026