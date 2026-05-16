Кой може и кой НЕ може да си купи новата S-Class Guard

Merceds дава ясно да се разбере, че дори и да разполагате с финансовите средства да си позволите новата S-Class, все пак може да не ви бъде позволено да я паркирате в двора си. След дебюта на наскоро обновения брониран модел S-Class Guard, германският автомобилен производител разкри невероятно строг процес на проверка на потенциалните купувачи. По време на ексклузивна дискусия по време на медийното представяне на S-Class на което нашият екип присъства, Саша Зейнич, комуникационен представител на Guard, очерта строгите препятствия, които клиентите трябва да преодолеят, преди компанията дори да обмисли да изработи кола за тях.
Най-непосредственото препятствие е географско, тъй като Mercedes-Benz напълно е елиминирал два от най-доходните луксозни пазари в света от поръчковите книги. Купувачите, базирани в САЩ или Китай, автоматично се дисквалифицират от закупуването на S-Class Guard – решение, коренящо се в сложни геополитически реалности и рамки за съответствие. Зейнич потвърди, че всяка потенциална транзакция предизвиква изчерпателна корпоративна проверка на миналото, за да се гарантира, че нито индивидуалният купувач, нито неговата страна не са обект на международни ембаргота или търговски санкции. Макар компанията да запазва мълчание относно точните параметри на това разследване, намерението е ясно, а именно, че Mercedes иска да дистанцира своя флагман от спорните или диктаторски фигури, които исторически са предпочитали бронираните автомобили с тризвездна емблема.
За малцината елитни клиенти, които преминават корпоративната проверка, процесът на поръчка навлиза в сферата на дълбоко прикритата персонализация. Mercedes-Benz не публикува стандартен каталог с опции за Guard, тъй като голяма част от защитната технология остава строго класифицирана. В зависимост от матрицата на заплахите за купувача, автомобилът може да бъде произведен така, че да изглежда изцяло граждански, или да бъде оборудван като автомобил на държавните власти, снабден с вградени светлинни сигнали, сирени и усъвършенствани комуникационни системи. Механичният пакет е също толкова ексклузивен, тъй като Guard е единственият модел в обновената гама на S-Class, който запазва V12 двигателя с двойно турбо на марката – механичен лукс, който вече е напълно недостъпен за купувачите на стандартния седан от серийно производство.
Естествено, да се получи точна цена или данни за производствения обем от Щутгарт е почти невъзможно. Тъй като всеки автомобил е изработен по поръчка, съобразен с конкретни нива на балистична защита и съобразен с индивидуалните нужди на клиента, цените варират значително. Поддържайки това ниво на секретност и ексклузивност, Mercedes-Benz гарантира, че S-Class Guard остава строго контролиран елемент от оборудването за сигурност, а не просто поредният символ на статут за световните супербогати клиенти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боко от Б.
12:10 16.05.2026
2 Наблюдател
Събирайте юани и си купете хубава кола на хубава цена.
Коментиран от #10
12:12 16.05.2026
10 познах
До коментар #2 от "Наблюдател":Другар със сигуност караш западна кола на старо.
Коментиран от #12, #14
14:58 16.05.2026
11 Чудесно !
Дори и да ми го Подарят !
15:58 16.05.2026
12 И кво позна?
До коментар #10 от "познах":Ми какво да кара човека? Руска кола на старо, а?
17:33 16.05.2026
13 Ти да видиш...
17:37 16.05.2026
14 Пък
До коментар #10 от "познах":може и китайка да кара, сега Донфен, дават много прилични цени на простите модели. Има атмосферници с ръчни кутии за около 30 000 лева. Тъпото са турбините, вариаторите и ДСДжи-тата, ама те са на по-скъпите модели. Така че, човека може и китайка да кара.
Коментиран от #15
17:44 16.05.2026
15 И гаранция 7 г.
До коментар #14 от "Пък":Преди нова година модела шайн струваше 29000, ма понеже ни обещаха, че с еврото нищо нямало да поскъпне, и ... той поскъпна само с 10 %, но си истава най-евтиния атмосферен ДВГ 1.5 и ръчка в класа на седаните. Така, че що да не го кара...
17:55 16.05.2026
16 Антон
В бмв Г70 има в менюто руски език, може да си го направите на руски, може да си въвеждате текст на руски. И украински има. Но българск език няма, а ужким сме съпзници, а онези врагове на немците. Това в копа 2023 година. Ким чен не знам си кой. И той май се движи с брониран мерц.
Така че типично по европейски - ние сме много примципни, но като става дума за прчалба, веднга намираме начин да заобиколим правилата, които ние сме си измислили.
22:45 16.05.2026