Новини
Авто »
Кой може и кой НЕ може да си купи новата S-Class Guard

Кой може и кой НЕ може да си купи новата S-Class Guard

16 Май, 2026 12:00 1 594 16

  • mercedes-
  • guard-
  • s-class

Бронираната версия се продава само след строга проверка

Кой може и кой НЕ може да си купи новата S-Class Guard - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Merceds дава ясно да се разбере, че дори и да разполагате с финансовите средства да си позволите новата S-Class, все пак може да не ви бъде позволено да я паркирате в двора си. След дебюта на наскоро обновения брониран модел S-Class Guard, германският автомобилен производител разкри невероятно строг процес на проверка на потенциалните купувачи. По време на ексклузивна дискусия по време на медийното представяне на S-Class на което нашият екип присъства, Саша Зейнич, комуникационен представител на Guard, очерта строгите препятствия, които клиентите трябва да преодолеят, преди компанията дори да обмисли да изработи кола за тях.

Кой може и кой НЕ може да си купи новата S-Class Guard

Най-непосредственото препятствие е географско, тъй като Mercedes-Benz напълно е елиминирал два от най-доходните луксозни пазари в света от поръчковите книги. Купувачите, базирани в САЩ или Китай, автоматично се дисквалифицират от закупуването на S-Class Guard – решение, коренящо се в сложни геополитически реалности и рамки за съответствие. Зейнич потвърди, че всяка потенциална транзакция предизвиква изчерпателна корпоративна проверка на миналото, за да се гарантира, че нито индивидуалният купувач, нито неговата страна не са обект на международни ембаргота или търговски санкции. Макар компанията да запазва мълчание относно точните параметри на това разследване, намерението е ясно, а именно, че Mercedes иска да дистанцира своя флагман от спорните или диктаторски фигури, които исторически са предпочитали бронираните автомобили с тризвездна емблема.

Кой може и кой НЕ може да си купи новата S-Class Guard

За малцината елитни клиенти, които преминават корпоративната проверка, процесът на поръчка навлиза в сферата на дълбоко прикритата персонализация. Mercedes-Benz не публикува стандартен каталог с опции за Guard, тъй като голяма част от защитната технология остава строго класифицирана. В зависимост от матрицата на заплахите за купувача, автомобилът може да бъде произведен така, че да изглежда изцяло граждански, или да бъде оборудван като автомобил на държавните власти, снабден с вградени светлинни сигнали, сирени и усъвършенствани комуникационни системи. Механичният пакет е също толкова ексклузивен, тъй като Guard е единственият модел в обновената гама на S-Class, който запазва V12 двигателя с двойно турбо на марката – механичен лукс, който вече е напълно недостъпен за купувачите на стандартния седан от серийно производство.

Естествено, да се получи точна цена или данни за производствения обем от Щутгарт е почти невъзможно. Тъй като всеки автомобил е изработен по поръчка, съобразен с конкретни нива на балистична защита и съобразен с индивидуалните нужди на клиента, цените варират значително. Поддържайки това ниво на секретност и ексклузивност, Mercedes-Benz гарантира, че S-Class Guard остава строго контролиран елемент от оборудването за сигурност, а не просто поредният символ на статут за световните супербогати клиенти.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко от Б.

    14 3 Отговор
    докарвайте я, откакто ми маанаа охраната давам няколко кюлчета

    12:10 16.05.2026

  • 2 Наблюдател

    19 9 Отговор
    Магарцедеса вече никой не го бръсне и се скъсват да си рекламират скъпоструващите щанги.
    Събирайте юани и си купете хубава кола на хубава цена.

    Коментиран от #10

    12:12 16.05.2026

  • 3 Ганя

    9 5 Отговор
    Боли ме пацката. Ще я пуснат в мобилето "По договаряне" и след 8-9 месеца я вземам... само да продам нивите на баба и дедо.

    12:19 16.05.2026

  • 4 Дядо Ганчо

    8 0 Отговор
    Моята унука Галинчо ще си купи,но сега събира още пари за ...самобръсначка...

    12:30 16.05.2026

  • 5 Факт

    7 1 Отговор
    Ламарини

    13:32 16.05.2026

  • 6 Дилърче от Люлин

    6 0 Отговор
    Дали ще се класирам да я паркирам пред панелката ми?

    13:49 16.05.2026

  • 7 Аууу, каква

    8 2 Отговор
    Загадъчност!! Само че, онзи ден видяхме лимузината на Си Дзинпин - съвсем открито май е по добра! А е китайска!

    14:03 16.05.2026

  • 8 Серсемин

    3 1 Отговор
    От УБО , извинете НСО, да поръчат поне два броя. Налиси знаете за кои са?

    14:11 16.05.2026

  • 9 всички

    4 2 Отговор
    путинисти с волги и москвичи!

    14:57 16.05.2026

  • 10 познах

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Другар със сигуност караш западна кола на старо.

    Коментиран от #12, #14

    14:58 16.05.2026

  • 11 Чудесно !

    4 2 Отговор
    Не бих се качил на Него !

    Дори и да ми го Подарят !

    15:58 16.05.2026

  • 12 И кво позна?

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "познах":

    Ми какво да кара човека? Руска кола на старо, а?

    17:33 16.05.2026

  • 13 Ти да видиш...

    3 1 Отговор
    И кой ги бръсне вече, не са това което бяха. И никога не са били. Ама имаше "студена война", "желязна завеса", /последния да затвори/ и "всяка жаба си знаеше гьола". Пък ся, ...БИД щу купува заводите на Стелантис, Ехпенг - тези на Фолксваген, а Мерцедес ... закрива шоуруми. Пък ние с гайдите седим от страни и чоплим семки.

    17:37 16.05.2026

  • 14 Пък

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "познах":

    може и китайка да кара, сега Донфен, дават много прилични цени на простите модели. Има атмосферници с ръчни кутии за около 30 000 лева. Тъпото са турбините, вариаторите и ДСДжи-тата, ама те са на по-скъпите модели. Така че, човека може и китайка да кара.

    Коментиран от #15

    17:44 16.05.2026

  • 15 И гаранция 7 г.

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пък":

    Преди нова година модела шайн струваше 29000, ма понеже ни обещаха, че с еврото нищо нямало да поскъпне, и ... той поскъпна само с 10 %, но си истава най-евтиния атмосферен ДВГ 1.5 и ръчка в класа на седаните. Така, че що да не го кара...

    17:55 16.05.2026

  • 16 Антон

    1 0 Отговор
    Като ти откажат , няма да се трогнеш. Има достатъчно реномирани фирми, които бронират коли. А тези от ес са най-големите лицемери.
    В бмв Г70 има в менюто руски език, може да си го направите на руски, може да си въвеждате текст на руски. И украински има. Но българск език няма, а ужким сме съпзници, а онези врагове на немците. Това в копа 2023 година. Ким чен не знам си кой. И той май се движи с брониран мерц.
    Така че типично по европейски - ние сме много примципни, но като става дума за прчалба, веднга намираме начин да заобиколим правилата, които ние сме си измислили.

    22:45 16.05.2026