Кой може и кой НЕ може да си купи новата S-Class Guard

Merceds дава ясно да се разбере, че дори и да разполагате с финансовите средства да си позволите новата S-Class, все пак може да не ви бъде позволено да я паркирате в двора си. След дебюта на наскоро обновения брониран модел S-Class Guard, германският автомобилен производител разкри невероятно строг процес на проверка на потенциалните купувачи. По време на ексклузивна дискусия по време на медийното представяне на S-Class на което нашият екип присъства, Саша Зейнич, комуникационен представител на Guard, очерта строгите препятствия, които клиентите трябва да преодолеят, преди компанията дори да обмисли да изработи кола за тях.

Най-непосредственото препятствие е географско, тъй като Mercedes-Benz напълно е елиминирал два от най-доходните луксозни пазари в света от поръчковите книги. Купувачите, базирани в САЩ или Китай, автоматично се дисквалифицират от закупуването на S-Class Guard – решение, коренящо се в сложни геополитически реалности и рамки за съответствие. Зейнич потвърди, че всяка потенциална транзакция предизвиква изчерпателна корпоративна проверка на миналото, за да се гарантира, че нито индивидуалният купувач, нито неговата страна не са обект на международни ембаргота или търговски санкции. Макар компанията да запазва мълчание относно точните параметри на това разследване, намерението е ясно, а именно, че Mercedes иска да дистанцира своя флагман от спорните или диктаторски фигури, които исторически са предпочитали бронираните автомобили с тризвездна емблема.

За малцината елитни клиенти, които преминават корпоративната проверка, процесът на поръчка навлиза в сферата на дълбоко прикритата персонализация. Mercedes-Benz не публикува стандартен каталог с опции за Guard, тъй като голяма част от защитната технология остава строго класифицирана. В зависимост от матрицата на заплахите за купувача, автомобилът може да бъде произведен така, че да изглежда изцяло граждански, или да бъде оборудван като автомобил на държавните власти, снабден с вградени светлинни сигнали, сирени и усъвършенствани комуникационни системи. Механичният пакет е също толкова ексклузивен, тъй като Guard е единственият модел в обновената гама на S-Class, който запазва V12 двигателя с двойно турбо на марката – механичен лукс, който вече е напълно недостъпен за купувачите на стандартния седан от серийно производство.

Естествено, да се получи точна цена или данни за производствения обем от Щутгарт е почти невъзможно. Тъй като всеки автомобил е изработен по поръчка, съобразен с конкретни нива на балистична защита и съобразен с индивидуалните нужди на клиента, цените варират значително. Поддържайки това ниво на секретност и ексклузивност, Mercedes-Benz гарантира, че S-Class Guard остава строго контролиран елемент от оборудването за сигурност, а не просто поредният символ на статут за световните супербогати клиенти.