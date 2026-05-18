Премиерът Радев пред Мерц: За нас е важно да имаме продоволствена сигурност

18 Май, 2026 21:39, обновена 18 Май, 2026 20:46 1 644 34

България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа, уверен е премиерът на страната ни

Първа официална визита на премиера Румен Радев в Берлин. Първото посещение на министър-председателя неслучайно е в Германия. Той изтъкна, че страната е наш стратегически партньор.

Радев беше посрещнат в канцлерството. Радев и Мерц проведоха разговор „на четири очи“. Проведе се и пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера и министър на икономиката и министъра на външните работи.

Във фокуса на разговорите бяха отбраната на Европа, военното производство и инвестиции в страната ни, както и устойчивата кохезионна политика.

България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа, уверен е премиерът Радев.

Румен Радев, премиер на Република България: "Заради политическа нестабилност не можем да разгърнем своя потенциал. За първи път от 30 години имаме една политическа сила, която спечели изборите. Имаме ново правителство, целим да укрепим върховенството на правото, да въведем високотехнологични производства. Ускоряване на инфраструктурните и енергийните продукти, чрез агресивно привличане и защита на чуждестранните производства, сигурността, индустриалната устойчивост на Европа. В условията на войни Европа трябва има много по-силна роля в дипломацията за деескалация и възвръщане на мира. Трябва ясна стратегия за собствен инвестиционен капацитет."

Фридрих Мерц - канцлер на Германия: "Германия е най-големият търговски партньор за България. Радвам се, че можем да продължим тези връзки и в ЕС. Засилването на конкурентоспособността на ЕС е една от нашите основни цели. Трябва да намаляваме корупцията и да разширяваме сътрудничеството."

"По отношение на предизвикателствата пред политиката за сигурност в Европа мога да кажа, че ще продължим усилията си за трайно и справедливо мирно решение в Украйна, и за това говорихме. Увеличаваме и ще увеличаваме натиска върху Москва, Киев може да разчита на нашата последователна и непрестанна подкрепа. Европа е готова да седне на масата за преговорите с Украйна, с Русия и САЩ. Радвам се, скъпи Румен Радев, че България ще върви по този път на европейска солидарност. Фактът, че от влизането в длъжност на новото унгарско правителство в Европа се реализира една нова сплотеност и това ще ни приближи към мира", посочи Мерц.

Иран не бива да държи целия свят като заложник, подчерта германският канцлер.

"Иран не бива повече да държи целия свят като заложник, военно-ядрената програма трябва да бъде прекратена и то по начин, който може да се верифицира. Няма да търпим удари срещу Израел и нашите партньори в региона. Иран трябва да отвори отново Ормузкия проток за свободно и безплатно корабоплаване и затова ще се застъпваме и занапред. Последният петък разговарях с президента Тръмп - бяхме на едно мнение относно целите и необходимостта от решение на основата на преговори", посочи Мерц.

Освен "Райнметал" има потенциал за много други съвместни проекти, изтъкна премиерът Радев.

Румен Радев, премиер на Република България: "Системите Ай Ес Ти в общия европейски щит, за придобиването на различни боеприпаси, за интеграцията на въоръженията, противокорабните системи. За нас е важно сами да поддържаме тези високотехнологични платформи. По отношение на дроновете България става все по-добра. Когато говорим за отбрана - това означава не само оръжия - имаме голям съвместен проект за гига фабрика с голям капацитет."

Фридрих Мерц - канцлер на Германия: "Да има сътрудничество, количеството на производствата да се увеличават и така цените да се съкращават. Само тогава ще имаме сериозен капацитет на европейската отбрана. Системите, които произвеждаме, да бъдат с големи бройки."

Ние трябва да имаме хранителен суверенитет, убеден е Радев.

Румен Радев, премиер на Република България: " За нас е важна да имаме устойчива кохезионна и обща селскостопанска политика. Това означава продоволствена сигурност. Така ще гарантираме общата сигурност на Европа, така че да бъде глобален фактор."

Фридрих Мерц - канцлер на Германия: "Трябва разумна аграрна политика. По-малка бюрокрация и по-отворени пазари."

"Двете обществени медии зависят от плаващ бюджет. За нас е важно да осигурим стабилно финансиране на обществените медии без да зависят от правителството."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    13 3 Отговор
    Ние сами не можем да си я осигурим - смятай... дайте да сменим химна поне на баба ранга.

    Коментиран от #15

    20:47 18.05.2026

  • 2 айсиктироттука

    17 3 Отговор
    Вземи са скрийте вече , никой не ви вярва

    20:48 18.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хмммм

    16 2 Отговор
    Дъртите комунисти станали фашисти!

    20:50 18.05.2026

  • 5 авантгард

    18 4 Отговор
    Всеки с неговия репортоар.
    На генерала обаче е далеч по-адекватен от на откачалката с очила дето само за оръжия мисли...

    20:50 18.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    15 7 Отговор
    Румбата каканижеше глупости - риториката му нямаше нищо общо с това, което говори в БГ и заради което народа толкова масово му гласува доверие. Жалко - наведе се много бързо!

    20:51 18.05.2026

  • 7 САМО ДА КАЖА...........

    11 6 Отговор
    .............ГЕНЕРАЛЕЕЕ, НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ С ГУБЕЩИ ЗАГУБЕ НЯЦИ.........!!!

    20:52 18.05.2026

  • 8 ганю

    18 7 Отговор
    Бай Тошо остави Държава
    всички вие я съсипахте за 37 г
    времето настъпи

    20:52 18.05.2026

  • 9 Бялджип

    15 4 Отговор
    Някога цар Борис Трети е бил харесван от Хитлер, но когато нацистът се е опитвал да се наложи, царят е успял да защити народа и държавата си. Защитил съгражданите от еврейски произход, не дал войска срещу СССР ! За това е заплатил с живота си. Трябва някои неща да се припомнят и казват. Особено като е ставало в най-страшни и тъмни времена на война и безконтролна власт. Днес не е така, задачата на Радев е много по-лесна. Надяваме се на него да измъкне България от това унизително наведено състояние в което ни вкараха.

    20:55 18.05.2026

  • 10 Фронт за лева

    13 10 Отговор
    Време е за българският изход от ес

    20:56 18.05.2026

  • 11 Пич

    12 7 Отговор
    Тъй като паветниците нищо не разбират, превеждам "продоволствена сигурност"
    Радев - Сигурност на продоволствията (нефт, газ)на този етап може да ни гарантира само Русия!

    Коментиран от #34

    20:58 18.05.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    5 7 Отговор
    Много жалко!
    Радев от путинофил стана германофил!

    20:59 18.05.2026

  • 13 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Подгониха немските вериги и веднага извикаха Радев в щаб квартирата в Берлин.

    Коментиран от #16, #28, #30

    21:00 18.05.2026

  • 14 Чета украински коментари за Дара!

    3 3 Отговор
    Такава помия изливат по нас, че не е истина!
    Същите нещастници са като маскалите!
    И укри и маскали мразят Европа и плюят по нея с пълна сила!
    Путин се оказа прав - братя са!

    21:01 18.05.2026

  • 15 ГОст

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    На туземци ни направиха

    21:01 18.05.2026

  • 16 Гробар

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Кой бе? Твоят президент ли ги подгони? Да не правиш пици с кристали за приятеля ти Кирчо? Опитвай по-помалко че утре ще ти се привиди че Плешо строи АЕЦ Белене.

    21:03 18.05.2026

  • 17 Българин

    1 9 Отговор
    Радев ще осигури поне хляба на народа!

    Коментиран от #18, #20

    21:03 18.05.2026

  • 18 Гробар

    0 4 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    По-скоро ще ти даде хляба в ръцете. А ти знаеш какво да правиш с него.

    21:05 18.05.2026

  • 19 Госあ

    5 2 Отговор
    България абсолютно винаги е била губеща в сътрудничеството си с Германия. Не че ненавиждам германците, просто факт. Радев трябваше да отиде първо във Франция или Италия !

    Коментиран от #25

    21:11 18.05.2026

  • 20 Боташари,

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    идолът ви Крадев вече ви осигури само една гола бангаранга. Да ви е сладко!

    Коментиран от #33

    21:12 18.05.2026

  • 21 Фатмака

    6 4 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    21:13 18.05.2026

  • 22 Ами

    4 4 Отговор
    Приказки за пред медиите.
    Истината е, че западът търси всякакви канали за контакт с Русия.
    Йотова е при Алиев, Радев е при Мерц.
    Случайност :)

    Коментиран от #24

    21:18 18.05.2026

  • 23 Гай Турий

    5 5 Отговор
    Стига дрънкане на оръжия. Стига с тая помощ за неофашисткия режим в укра! България не трябва да се подвежда по акъла на едни загубили политическото си влияние и сила лица като Мерц, Макарона, дъртиямърлю, полската дуда и т.н. Блъгария да изиска промяна в условията за земеделските помощи с изравняване като с Франция например. Да се престане с тия юръб санкции срещу РФ, да си вземаме енергоносителите пряко от там, строеж на АЕЦ Белене и т.н. Бйългария да е протгив 90 млрд. евро заем за нацистка укра, така за нас нищо няма да остане.

    21:25 18.05.2026

  • 24 Гай Турий

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    Алиев е най-далечният път за някакви контакти с Москва, те са скарани заради влиянието на Турция и Израел. От там ако получим малко повече и то евтина газ, ама надали.

    Коментиран от #32

    21:27 18.05.2026

  • 25 Гай Турий

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Госあ":

    Трябваше да иде в Пекин, ама едвали Си щеше да има време да го приема. Кметът да. Да инвестират у нас. После Москва, а Париж не, макаронът се провали. Дъртия мърлю е ден-два преди оставка. Аут. Джорда?! - мейби. В Либия да иде при оня кадафеният подръжник. Оттам нефт. В Словакия и Чехия да!

    21:31 18.05.2026

  • 26 т живков

    5 1 Отговор
    гледайте го добре,одрал ми е кожата руменчо!

    21:32 18.05.2026

  • 27 Типичен

    3 2 Отговор
    изказ на фуражка! Не мисли за развитие ,а за продоволствена сигурност ,за снабдяване ,абе за век назад!

    21:33 18.05.2026

  • 28 Феликс Дж

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Ще повторим подвига на Георги Димитров.

    21:37 18.05.2026

  • 29 Продоволствен трън в задника

    4 2 Отговор
    Кой го е учил на български този господин аз не мога да разбера. И бай Тошо не се изразяваше толкова тъпо.

    21:40 18.05.2026

  • 30 Кой бре

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Те отдавна са си у тях си. И не са немски, а бангаранга ги изпревари, защото 5 г. им рекламираше поничките 😀

    21:47 18.05.2026

  • 31 Анонимен

    2 1 Отговор
    Каква излагация Радев какви ги говориш Радев там е демокрация Защо излагаш демокрацията ни или вече сме червената демокрация Оставка на цялата регресия завладяла страната ни Оставка

    22:02 18.05.2026

  • 32 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Гай Турий":

    Пряк път за контакт с Русия, запада вече няма.
    Китай отсвири и Европа и САЩ. Ето защо САЩ пробват
    през по-близките с Русия, Беларус и Казахстан.
    Европа пробва през каквото друго е останало.
    Удавник и за сламка се хваща.

    22:09 18.05.2026

  • 33 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Боташари,":

    Голата бангаранга е за вас, щото чекмеджетата вече са ви празни!

    22:39 18.05.2026

  • 34 Не си добре!

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Цитирам ти тълковния речник на БАН!

    ПРОДОВО̀ЛСТВИЕ
    1. Снабдяване с хранителни продукти.
    2. Хранителни продукти; храна.

    22:43 18.05.2026

