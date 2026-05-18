Премиерът Радев пред Мерц: За нас е важно да имаме продоволствена сигурност

Първа официална визита на премиера Румен Радев в Берлин. Първото посещение на министър-председателя неслучайно е в Германия. Той изтъкна, че страната е наш стратегически партньор.
Радев беше посрещнат в канцлерството. Радев и Мерц проведоха разговор „на четири очи“. Проведе се и пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера и министър на икономиката и министъра на външните работи.
Във фокуса на разговорите бяха отбраната на Европа, военното производство и инвестиции в страната ни, както и устойчивата кохезионна политика.
България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа, уверен е премиерът Радев.
Румен Радев, премиер на Република България: "Заради политическа нестабилност не можем да разгърнем своя потенциал. За първи път от 30 години имаме една политическа сила, която спечели изборите. Имаме ново правителство, целим да укрепим върховенството на правото, да въведем високотехнологични производства. Ускоряване на инфраструктурните и енергийните продукти, чрез агресивно привличане и защита на чуждестранните производства, сигурността, индустриалната устойчивост на Европа. В условията на войни Европа трябва има много по-силна роля в дипломацията за деескалация и възвръщане на мира. Трябва ясна стратегия за собствен инвестиционен капацитет."
Фридрих Мерц - канцлер на Германия: "Германия е най-големият търговски партньор за България. Радвам се, че можем да продължим тези връзки и в ЕС. Засилването на конкурентоспособността на ЕС е една от нашите основни цели. Трябва да намаляваме корупцията и да разширяваме сътрудничеството."
"По отношение на предизвикателствата пред политиката за сигурност в Европа мога да кажа, че ще продължим усилията си за трайно и справедливо мирно решение в Украйна, и за това говорихме. Увеличаваме и ще увеличаваме натиска върху Москва, Киев може да разчита на нашата последователна и непрестанна подкрепа. Европа е готова да седне на масата за преговорите с Украйна, с Русия и САЩ. Радвам се, скъпи Румен Радев, че България ще върви по този път на европейска солидарност. Фактът, че от влизането в длъжност на новото унгарско правителство в Европа се реализира една нова сплотеност и това ще ни приближи към мира", посочи Мерц.
Иран не бива да държи целия свят като заложник, подчерта германският канцлер.
"Иран не бива повече да държи целия свят като заложник, военно-ядрената програма трябва да бъде прекратена и то по начин, който може да се верифицира. Няма да търпим удари срещу Израел и нашите партньори в региона. Иран трябва да отвори отново Ормузкия проток за свободно и безплатно корабоплаване и затова ще се застъпваме и занапред. Последният петък разговарях с президента Тръмп - бяхме на едно мнение относно целите и необходимостта от решение на основата на преговори", посочи Мерц.
Освен "Райнметал" има потенциал за много други съвместни проекти, изтъкна премиерът Радев.
Румен Радев, премиер на Република България: "Системите Ай Ес Ти в общия европейски щит, за придобиването на различни боеприпаси, за интеграцията на въоръженията, противокорабните системи. За нас е важно сами да поддържаме тези високотехнологични платформи. По отношение на дроновете България става все по-добра. Когато говорим за отбрана - това означава не само оръжия - имаме голям съвместен проект за гига фабрика с голям капацитет."
Фридрих Мерц - канцлер на Германия: "Да има сътрудничество, количеството на производствата да се увеличават и така цените да се съкращават. Само тогава ще имаме сериозен капацитет на европейската отбрана. Системите, които произвеждаме, да бъдат с големи бройки."
Ние трябва да имаме хранителен суверенитет, убеден е Радев.
Румен Радев, премиер на Република България: " За нас е важна да имаме устойчива кохезионна и обща селскостопанска политика. Това означава продоволствена сигурност. Така ще гарантираме общата сигурност на Европа, така че да бъде глобален фактор."
Фридрих Мерц - канцлер на Германия: "Трябва разумна аграрна политика. По-малка бюрокрация и по-отворени пазари."
"Двете обществени медии зависят от плаващ бюджет. За нас е важно да осигурим стабилно финансиране на обществените медии без да зависят от правителството."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #15
20:47 18.05.2026
2 айсиктироттука
20:48 18.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хмммм
20:50 18.05.2026
5 авантгард
На генерала обаче е далеч по-адекватен от на откачалката с очила дето само за оръжия мисли...
20:50 18.05.2026
6 ДрайвингПлежър
20:51 18.05.2026
7 САМО ДА КАЖА...........
20:52 18.05.2026
8 ганю
всички вие я съсипахте за 37 г
времето настъпи
20:52 18.05.2026
9 Бялджип
20:55 18.05.2026
10 Фронт за лева
20:56 18.05.2026
11 Пич
Радев - Сигурност на продоволствията (нефт, газ)на този етап може да ни гарантира само Русия!
Коментиран от #34
20:58 18.05.2026
12 Ганя Путинофила
Радев от путинофил стана германофил!
20:59 18.05.2026
13 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #28, #30
21:00 18.05.2026
14 Чета украински коментари за Дара!
Същите нещастници са като маскалите!
И укри и маскали мразят Европа и плюят по нея с пълна сила!
Путин се оказа прав - братя са!
21:01 18.05.2026
15 ГОст
До коментар #1 от "Гост":На туземци ни направиха
21:01 18.05.2026
16 Гробар
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Кой бе? Твоят президент ли ги подгони? Да не правиш пици с кристали за приятеля ти Кирчо? Опитвай по-помалко че утре ще ти се привиди че Плешо строи АЕЦ Белене.
21:03 18.05.2026
17 Българин
Коментиран от #18, #20
21:03 18.05.2026
18 Гробар
До коментар #17 от "Българин":По-скоро ще ти даде хляба в ръцете. А ти знаеш какво да правиш с него.
21:05 18.05.2026
19 Госあ
Коментиран от #25
21:11 18.05.2026
20 Боташари,
До коментар #17 от "Българин":идолът ви Крадев вече ви осигури само една гола бангаранга. Да ви е сладко!
Коментиран от #33
21:12 18.05.2026
21 Фатмака
21:13 18.05.2026
22 Ами
Истината е, че западът търси всякакви канали за контакт с Русия.
Йотова е при Алиев, Радев е при Мерц.
Случайност :)
Коментиран от #24
21:18 18.05.2026
23 Гай Турий
21:25 18.05.2026
24 Гай Турий
До коментар #22 от "Ами":Алиев е най-далечният път за някакви контакти с Москва, те са скарани заради влиянието на Турция и Израел. От там ако получим малко повече и то евтина газ, ама надали.
Коментиран от #32
21:27 18.05.2026
25 Гай Турий
До коментар #19 от "Госあ":Трябваше да иде в Пекин, ама едвали Си щеше да има време да го приема. Кметът да. Да инвестират у нас. После Москва, а Париж не, макаронът се провали. Дъртия мърлю е ден-два преди оставка. Аут. Джорда?! - мейби. В Либия да иде при оня кадафеният подръжник. Оттам нефт. В Словакия и Чехия да!
21:31 18.05.2026
26 т живков
21:32 18.05.2026
27 Типичен
21:33 18.05.2026
28 Феликс Дж
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Ще повторим подвига на Георги Димитров.
21:37 18.05.2026
29 Продоволствен трън в задника
21:40 18.05.2026
30 Кой бре
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Те отдавна са си у тях си. И не са немски, а бангаранга ги изпревари, защото 5 г. им рекламираше поничките 😀
21:47 18.05.2026
31 Анонимен
22:02 18.05.2026
32 Ами
До коментар #24 от "Гай Турий":Пряк път за контакт с Русия, запада вече няма.
Китай отсвири и Европа и САЩ. Ето защо САЩ пробват
през по-близките с Русия, Беларус и Казахстан.
Европа пробва през каквото друго е останало.
Удавник и за сламка се хваща.
22:09 18.05.2026
33 1111
До коментар #20 от "Боташари,":Голата бангаранга е за вас, щото чекмеджетата вече са ви празни!
22:39 18.05.2026
34 Не си добре!
До коментар #11 от "Пич":Цитирам ти тълковния речник на БАН!
ПРОДОВО̀ЛСТВИЕ
1. Снабдяване с хранителни продукти.
2. Хранителни продукти; храна.
22:43 18.05.2026