Кросоувъри с ДВГ, които са с най-нисък разход на гориво

Мнението, че солидните кросоувъри задължително са „лакоми“ за гориво, вече е в историята. Последните данни на изданието Topspeed развенчават този мит, подреждайки десетте най-ефективни модела в сегмента. Оказва се, че съвременните инженерни решения позволяват на тези семейни машини да постигат разход под 9.5 литра на 100 км при извънградско шофиране, а някои отличници дори падат под границата от 8 литра. В списъка попадат както достъпни масови модели, така и луксозни предложения, като абсолютният лидер сред нехибридните версии със задвижване на четирите колела е Subaru Outback.
Японската икона със своя 2.5-литров атмосферен боксерен двигател демонстрира впечатляващите 7.47 л/100 км. С огромен резервоар от 70 литра, този „маратонец“ може да измине цели 925 километра с едно зареждане – идеално за ваканционни пътешествия без излишни спирания. Дори по-агресивната версия с турбокомпресор остава в разумни граници, консумирайки около 8.1 л/100 км.
Масовите фаворити: Корейска прецизност и американска мощ
Kia Sorento с предно предаване и 2.5-литров мотор диша във врата на лидера със същия резултат от 7.47 л/100 км. Това е огромен скок спрямо старите поколения, които „изпиваха“ близо 13 литра на магистралата. Други популярни играчи в класацията, които твърдо държат границата от 8.1 л/100 км, са Ford Explorer и Chevrolet Blazer. Малко по-назад, но все още впечатляващо за размерите си, се нарежда Toyota Grand Highlander с разход от 8.4 л/100 км.
Луксът също може да бъде умерен
В премиум сегмента Cadillac XT5 доказва, че луксът не винаги е свързан с разточителство. Стандартният му 2.0-литров турбо агрегат постига 8.37 л/100 км, което осигурява солиден пробег от близо 885 км. Дори ако изберете мощния 3.6-литров V6, разходът остава в рамките на приличните 9.22 л/100 км.
Японският еталон за комфорт Lexus RX 350, оборудван с новия 2.4-литров турбо мотор, харчи точно 8.62 л/100 км при версията с предно предаване. Ако добавите 4x4 задвижване, цифрата се покачва съвсем леко до 8.9 л/100 км, което все пак ви позволява да изминете над 800 км с един резервоар.
Десетката на най-икономичните се допълва от технологичния Infiniti QX60, който благодарение на своя двигател с променлива компресия постига 8.28 л/100 км, и Lincoln Nautilus, който фиксира разхода си на 8.37 л/100 км. Тези цифри са ясно доказателство, че днес можете да имате просторен и сигурен автомобил, без да ставате „най-добър приятел“ със служителите на бензиностанциите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16:21 08.04.2026
3 Реалист
16:24 08.04.2026
16:27 08.04.2026
5 демократ
16:30 08.04.2026
6 НВа
"Kia Sorento с предно предаване и 2.5-литров мотор диша във врата на лидера".
Явно аз не разбирам, как истински кросоувър и предно предаване в една статия.
Освен ако не значи висока кола, която да може да се катери и паркира на тротоара.
Коментиран от #7, #8
16:38 08.04.2026
До коментар #6 от "НВа":🚗 трУтУарник, сър❗
17:34 08.04.2026
8 Шпек Салам Народен
До коментар #6 от "НВа":Щях да напиша подобно,но само да добавя,че имах Соренто 170 к.с.,което не ми е горяло над 10/100 нафта извънградски.
17:42 08.04.2026
21:14 08.04.2026
11 НВа
До коментар #10 от "Гкхббж":Да, аз живея в една махала, на село на Дунав.
Преките, където сме, някои нямат дори и чакъл, та си са пръст.
И като е мокро, кал. Аз ползвам една Алфа Ромео Кросвагон, 20 годишна, дизел 1.9jtd, 4x4, минавам.
Един англичанин, комшия новодомец, с по-нов Нисан X-trail, не знам точно колко стар, на 5-7 години нещо, с десен волан и на предно само, закъсва и го бутаме. Даже не знаех че има такива само на предно.
И го питам защо бе джанъм си взел 2 тона, може и повече, кола само на предно. Да, висока, ма си се закопава сама. И то бабуна 30-сантиметра с 5 см кал, мини баир под 5 градуса
Винаги съм уважавал X-trail. Иначе красива кола, фарове, брони, вътре топ, клиърънс сигурно + 10 см спрямо моята, гумите с хубав грайфер. И дотам. Бутаме и се цапаме, защото хвърля здраво отзад. Или кеси да чака слънце и да изпръхне земята. И това лятото, не да кажеш нещо лед или някакви чак такива коловози да са.
Ако е 1.5 тона нормална кола като че да има повече шанс да си я ползва сам.
22:17 08.04.2026