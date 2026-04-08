Кросоувъри с ДВГ, които са с най-нисък разход на гориво

Мнението, че солидните кросоувъри задължително са „лакоми“ за гориво, вече е в историята. Последните данни на изданието Topspeed развенчават този мит, подреждайки десетте най-ефективни модела в сегмента. Оказва се, че съвременните инженерни решения позволяват на тези семейни машини да постигат разход под 9.5 литра на 100 км при извънградско шофиране, а някои отличници дори падат под границата от 8 литра. В списъка попадат както достъпни масови модели, така и луксозни предложения, като абсолютният лидер сред нехибридните версии със задвижване на четирите колела е Subaru Outback.

Японската икона със своя 2.5-литров атмосферен боксерен двигател демонстрира впечатляващите 7.47 л/100 км. С огромен резервоар от 70 литра, този „маратонец“ може да измине цели 925 километра с едно зареждане – идеално за ваканционни пътешествия без излишни спирания. Дори по-агресивната версия с турбокомпресор остава в разумни граници, консумирайки около 8.1 л/100 км.

Масовите фаворити: Корейска прецизност и американска мощ

Kia Sorento с предно предаване и 2.5-литров мотор диша във врата на лидера със същия резултат от 7.47 л/100 км. Това е огромен скок спрямо старите поколения, които „изпиваха“ близо 13 литра на магистралата. Други популярни играчи в класацията, които твърдо държат границата от 8.1 л/100 км, са Ford Explorer и Chevrolet Blazer. Малко по-назад, но все още впечатляващо за размерите си, се нарежда Toyota Grand Highlander с разход от 8.4 л/100 км.

Луксът също може да бъде умерен

В премиум сегмента Cadillac XT5 доказва, че луксът не винаги е свързан с разточителство. Стандартният му 2.0-литров турбо агрегат постига 8.37 л/100 км, което осигурява солиден пробег от близо 885 км. Дори ако изберете мощния 3.6-литров V6, разходът остава в рамките на приличните 9.22 л/100 км.

Японският еталон за комфорт Lexus RX 350, оборудван с новия 2.4-литров турбо мотор, харчи точно 8.62 л/100 км при версията с предно предаване. Ако добавите 4x4 задвижване, цифрата се покачва съвсем леко до 8.9 л/100 км, което все пак ви позволява да изминете над 800 км с един резервоар.

Десетката на най-икономичните се допълва от технологичния Infiniti QX60, който благодарение на своя двигател с променлива компресия постига 8.28 л/100 км, и Lincoln Nautilus, който фиксира разхода си на 8.37 л/100 км. Тези цифри са ясно доказателство, че днес можете да имате просторен и сигурен автомобил, без да ставате „най-добър приятел“ със служителите на бензиностанциите.