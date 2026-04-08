Кросоувъри с ДВГ, които са с най-нисък разход на гориво

8 Април, 2026 16:15 2 732 11

Topspeed е изброява 10-те най-икономични предложения в този клас

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Мнението, че солидните кросоувъри задължително са „лакоми“ за гориво, вече е в историята. Последните данни на изданието Topspeed развенчават този мит, подреждайки десетте най-ефективни модела в сегмента. Оказва се, че съвременните инженерни решения позволяват на тези семейни машини да постигат разход под 9.5 литра на 100 км при извънградско шофиране, а някои отличници дори падат под границата от 8 литра. В списъка попадат както достъпни масови модели, така и луксозни предложения, като абсолютният лидер сред нехибридните версии със задвижване на четирите колела е Subaru Outback.

Японската икона със своя 2.5-литров атмосферен боксерен двигател демонстрира впечатляващите 7.47 л/100 км. С огромен резервоар от 70 литра, този „маратонец“ може да измине цели 925 километра с едно зареждане – идеално за ваканционни пътешествия без излишни спирания. Дори по-агресивната версия с турбокомпресор остава в разумни граници, консумирайки около 8.1 л/100 км.

Масовите фаворити: Корейска прецизност и американска мощ

Kia Sorento с предно предаване и 2.5-литров мотор диша във врата на лидера със същия резултат от 7.47 л/100 км. Това е огромен скок спрямо старите поколения, които „изпиваха“ близо 13 литра на магистралата. Други популярни играчи в класацията, които твърдо държат границата от 8.1 л/100 км, са Ford Explorer и Chevrolet Blazer. Малко по-назад, но все още впечатляващо за размерите си, се нарежда Toyota Grand Highlander с разход от 8.4 л/100 км.

Луксът също може да бъде умерен

В премиум сегмента Cadillac XT5 доказва, че луксът не винаги е свързан с разточителство. Стандартният му 2.0-литров турбо агрегат постига 8.37 л/100 км, което осигурява солиден пробег от близо 885 км. Дори ако изберете мощния 3.6-литров V6, разходът остава в рамките на приличните 9.22 л/100 км.

Японският еталон за комфорт Lexus RX 350, оборудван с новия 2.4-литров турбо мотор, харчи точно 8.62 л/100 км при версията с предно предаване. Ако добавите 4x4 задвижване, цифрата се покачва съвсем леко до 8.9 л/100 км, което все пак ви позволява да изминете над 800 км с един резервоар.

Десетката на най-икономичните се допълва от технологичния Infiniti QX60, който благодарение на своя двигател с променлива компресия постига 8.28 л/100 км, и Lincoln Nautilus, който фиксира разхода си на 8.37 л/100 км. Тези цифри са ясно доказателство, че днес можете да имате просторен и сигурен автомобил, без да ставате „най-добър приятел“ със служителите на бензиностанциите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 УСАСРА

    15 4 Отговор
    Пак американска класация бе....

    16:21 08.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Реалист

    16 4 Отговор
    Пропуснали сте Дачия Дъстър 1,5 CDI, 110 кс, 4х4 - 5,7 / 100 смесено, 5,2 / 100 извънградско, доказано с 10 години измерване на разхода.

    16:24 08.04.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    🚗 Някой с Кадилак по чукарите🤔❗

    16:27 08.04.2026

  • 5 демократ

    6 7 Отговор
    Тия повтарачи още ли съществуват. Чудя се коя им е таргет клиентелата. Голям разход малък клирънс таблото като на евтина кола от 2.0-2.5 вадят по 200 к.с. само някой трхбически неграмотен може да ги купи.

    16:30 08.04.2026

  • 6 НВа

    17 1 Отговор
    "Истинските кросоувъри с ДВГ, които са с най-нисък разход на гориво".
    "Kia Sorento с предно предаване и 2.5-литров мотор диша във врата на лидера".

    Явно аз не разбирам, как истински кросоувър и предно предаване в една статия.
    Освен ако не значи висока кола, която да може да се катери и паркира на тротоара.

    Коментиран от #7, #8

    16:38 08.04.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "НВа":

    🚗 трУтУарник, сър❗

    17:34 08.04.2026

  • 8 Шпек Салам Народен

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "НВа":

    Щях да напиша подобно,но само да добавя,че имах Соренто 170 к.с.,което не ми е горяло над 10/100 нафта извънградски.

    17:42 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гкхббж

    3 1 Отговор
    Ъъъу, като искаш икономия на гориво защо изобщо си купуваш СУВ?

    Коментиран от #11

    21:14 08.04.2026

  • 11 НВа

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гкхббж":

    Да, аз живея в една махала, на село на Дунав.
    Преките, където сме, някои нямат дори и чакъл, та си са пръст.
    И като е мокро, кал. Аз ползвам една Алфа Ромео Кросвагон, 20 годишна, дизел 1.9jtd, 4x4, минавам.
    Един англичанин, комшия новодомец, с по-нов Нисан X-trail, не знам точно колко стар, на 5-7 години нещо, с десен волан и на предно само, закъсва и го бутаме. Даже не знаех че има такива само на предно.
    И го питам защо бе джанъм си взел 2 тона, може и повече, кола само на предно. Да, висока, ма си се закопава сама. И то бабуна 30-сантиметра с 5 см кал, мини баир под 5 градуса
    Винаги съм уважавал X-trail. Иначе красива кола, фарове, брони, вътре топ, клиърънс сигурно + 10 см спрямо моята, гумите с хубав грайфер. И дотам. Бутаме и се цапаме, защото хвърля здраво отзад. Или кеси да чака слънце и да изпръхне земята. И това лятото, не да кажеш нещо лед или някакви чак такива коловози да са.
    Ако е 1.5 тона нормална кола като че да има повече шанс да си я ползва сам.

    22:17 08.04.2026