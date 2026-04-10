Наред е нов семеен кросоувър и евтин електромобил от Kia

Kia се готви да навлезе в територията на евтините електрически хечбеци с изцяло нов модел. След събитието „CEO Investor Day 2026“ на 9 април президентът на Kia Хо Сунг Сонг потвърди, че компанията ще пусне на пазара най-достъпния си електромобил досега, вероятно под името EV1, който ще бъде високотехнологичният наследник на Picanto. Позициониран като пряк конкурент на Renault 5 и Peugeot e-208, този хечбек от B-сегмента се очаква да се появи на пазара през 2027-ма с целева стартова цена от около 20 000 евро.

EV1 ще бъде пионер за марката като първият ѝ софтуерно дефиниран автомобил в сегмента на субкомпактните автомобили. Под капака хечбекът ще споделя 400V E-GMP платформата, използвана от EV2. Тази хардуерна стратегия позволява на Kia да предложи две различни опции за батерии: 42,2 kWh за градски пътувания и 61 kWh Long Range пакет, осигуряващ конкурентен пробег от 320 до 480 километра.

Обявяването на EV1 е част от по-широка стратегия за 2030 година, която отчита забавянето на глобалния пазар на електромобили. Kia ревизира надолу годишната си цел за продажби на електромобили до един милион бройки до 2030-та, като признава, че макар Европа да остава приоритет, различните региони се развиват с различна скорост. За да привлече купувачите от масовия пазар, Kia се фокусира върху два основни стълба: дуото EV1 и EV2, което вероятно ще се произвежда в завода в Словакия с цел локализация на производството, и флагмански SUV за масово производство през 2029-та, проектиран да насърчи собствениците на Sportage HEV и EV5 да преминат към по-премиум електромобил.

Докато EV1 ще използва настоящата архитектура E-GMP, Kia разкри, че вече се разработва следваща платформа за края на това десетилетие. Тази бъдеща структура е проектирана да побере батерии от пето поколение, които се отличават с 15% по-голяма енергийна плътност, като в същото време са с 30% по-евтини за производство. Новата платформа цели 40% увеличение на капацитета на батерията и ще поддържа автономно шофиране от ниво 2++, което ще позволи на автомобила да се движи в сложни градски условия с минимална човешка намеса.

Въпреки големите инвестиции в електрификацията, Kia остава ангажирана с балансирано портфолио. Изпълнителният директор Хо Сунг Сонг подчерта, че марката ще продължи да разширява стратегически гамата си от хибридни и двигатели с вътрешно горене до 2030-та, особено за пазари, където инфраструктурата за зареждане изостава. В Европа обаче, Kia очаква електромобилите да съставляват 66% от регионалните ѝ продажби до края на десетилетието, което значително надхвърля прогнозираната средна стойност за пазара от 43%.