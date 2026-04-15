Новини
Авто »
Наследникът на Kia Ceed вече е в България. Ясна е и цената му

Наследникът на Kia Ceed вече е в България. Ясна е и цената му

15 Април, 2026 16:03 1 994 5

  • kia-
  • k4

Моделът K4 за Европа е хечбек с пет врати

Наследникът на Kia Ceed вече е в България. Ясна е и цената му - 1
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ако сте фен на традиционния хечбек и досегашният Kia Ceed е бил вашият еталон за практичност, подгответе се за голяма промяна. Kia K4 идва в Европа и съответно у нас, но не по начина, по който може би очаквате. Този модел не е просто козметично обновление, а пълнокръвен наследник, който сменя не само името, но и концепцията на корейската марка в компактния клас.

Наследникът на Kia Ceed вече е в България. Ясна е и цената му

Световната премиера на модела вече е факт, а логистиката му е пример за глобализация в действие. Докато досегашният Ceed се сглобяваше в Жилина, Словакия, неговият наследник K4 ще пътува към европейските пристанища директно от завода на Kia в Пескерия, Мексико. Това е стратегически ход, който позволява на компанията да оптимизира производството и да предложи дизайн, който изглежда по-скоро като концептуален автомобил, отколкото като бюджетна градска кола. И както се вижда от снимките, първите екземпляри вече са в България.

Какво точно ще видим по нашите пътища?

Наследникът на Kia Ceed вече е в България. Ясна е и цената му

Европа и респективно България ще получи специфична версия на K4, като основният фокус ще бъде върху динамичния хечбек (пет врати). За съжаление на любителите на класическата форма, елегантният седан, който вече се продава в Северна Америка, няма да бъде част от европейската гама. За сметка на това, на хоризонта се задава и версия Sportswagon, която ще запълни празнината след спирането на ProCeed и комби вариантите.

Наследникът на Kia Ceed вече е в България. Ясна е и цената му

Иначе, технологично K4 е скок в бъдещето. С дължина от 4,44 метра и междуосие от 2,72 метра, той е по-голям и по-просторен от своя предшественик, като буквално докосва границата с по-горния D-сегмент. Под капака за Европа са подготвени познатите, но оптимизирани 1.0 и 1.6-литрови турбо двигатели, като голямата новина за края на 2026-а е появата на пълен хибрид (HEV), който да се бори директно с лидера в сегмента Toyota Corolla.

Наследникът на Kia Ceed вече е в България. Ясна е и цената му

Интериорът е дигитална крепост с два 12,3-инчови дисплея и минималистичен дизайн, който изпраща досегашния Ceed в историята. С просвет от едва 140 мм и агресивна стойка, K4 не се опитва да бъде кросоувър – той е тук, за да докаже, че класическият хечбек все още има какво да каже. А ето и цените за България. (Цената на хибрида предстои да бъде потвърдена)

Наследникът на Kia Ceed вече е в България. Ясна е и цената му


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    9 1 Отговор
    Ужасно скъпо! 52к лв за 3 цилиндъра буклук 🤬

    16:14 15.04.2026

  • 2 гост

    2 1 Отговор
    както казваше един журналист - под капака вместо 4-ти цилиндър откриваме една планка

    16:16 15.04.2026

  • 3 Цветко

    2 1 Отговор
    Сийд си беше класика, и това ще е такова - няма ел, мел, само ДВГ и един хибрид за цвят. Евала на корейците.

    16:16 15.04.2026

  • 4 Име

    4 1 Отговор
    Предвид новото нормално, цената му е много добра - виж голфу и компания и ще разбереш, че е евтино.

    16:17 15.04.2026

  • 5 Живанши

    0 0 Отговор
    Това си е жив обир! Аз мойта корола хибрид 45х лв я плащах. Киа днеска искат 70к лв за мек хибрид... Е колко ще е хибрида? 80к лв? Никой не може да ми каже, че тоя варел е почти 2 пъти повече кола от Королката ми. Ще си карам Королата с кеф още години! Да давам двойни пари за такива недоразумения като тази Киа - скоро няма да се случи. Мерси за информацията!

    16:30 15.04.2026