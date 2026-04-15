Наследникът на Kia Ceed вече е в България. Ясна е и цената му

Ако сте фен на традиционния хечбек и досегашният Kia Ceed е бил вашият еталон за практичност, подгответе се за голяма промяна. Kia K4 идва в Европа и съответно у нас, но не по начина, по който може би очаквате. Този модел не е просто козметично обновление, а пълнокръвен наследник, който сменя не само името, но и концепцията на корейската марка в компактния клас.

Световната премиера на модела вече е факт, а логистиката му е пример за глобализация в действие. Докато досегашният Ceed се сглобяваше в Жилина, Словакия, неговият наследник K4 ще пътува към европейските пристанища директно от завода на Kia в Пескерия, Мексико. Това е стратегически ход, който позволява на компанията да оптимизира производството и да предложи дизайн, който изглежда по-скоро като концептуален автомобил, отколкото като бюджетна градска кола. И както се вижда от снимките, първите екземпляри вече са в България.

Какво точно ще видим по нашите пътища?

Европа и респективно България ще получи специфична версия на K4, като основният фокус ще бъде върху динамичния хечбек (пет врати). За съжаление на любителите на класическата форма, елегантният седан, който вече се продава в Северна Америка, няма да бъде част от европейската гама. За сметка на това, на хоризонта се задава и версия Sportswagon, която ще запълни празнината след спирането на ProCeed и комби вариантите.

Иначе, технологично K4 е скок в бъдещето. С дължина от 4,44 метра и междуосие от 2,72 метра, той е по-голям и по-просторен от своя предшественик, като буквално докосва границата с по-горния D-сегмент. Под капака за Европа са подготвени познатите, но оптимизирани 1.0 и 1.6-литрови турбо двигатели, като голямата новина за края на 2026-а е появата на пълен хибрид (HEV), който да се бори директно с лидера в сегмента Toyota Corolla.

Интериорът е дигитална крепост с два 12,3-инчови дисплея и минималистичен дизайн, който изпраща досегашния Ceed в историята. С просвет от едва 140 мм и агресивна стойка, K4 не се опитва да бъде кросоувър – той е тук, за да докаже, че класическият хечбек все още има какво да каже. А ето и цените за България. (Цената на хибрида предстои да бъде потвърдена)