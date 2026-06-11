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Д-р Любомира Ганчева: Ядрената енергетика е ключова за задоволяването на нарастващите потребности

Д-р Любомира Ганчева: Ядрената енергетика е ключова за задоволяването на нарастващите потребности

11 Юни, 2026 10:18 330 4

  • д-р любомира ганчева-
  • ядрена енергетика

Въпросът не е дали, а как по-бързо и успешно да развием ядрената си енергетика, каза заместник-министърът по време на Международната ядрена конференция, организирана от Булатом

Д-р Любомира Ганчева: Ядрената енергетика е ключова за задоволяването на нарастващите потребности - 1
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Навлизаме в епоха, в която изкуственият интелект, цифровата икономика, центровете за данни, електрификацията на транспорта и индустрията ще променят начина, по който функционират държавите и техните икономики. Тази промяна има една задължителна предпоставка – гарантирано наличие на огромни количества надеждна, достъпна и чиста електроенергия.“

Това каза заместник-министърът на енергетиката д-р Любомира Ганчева пред участниците в ежегодната Международна ядрена конференция, организирана от Булатом. По думите на д-р Ганчева през следващите години електропотреблението в Европа ще нараства с темпове, невиждани от десетилетия - само един голям център за изкуствен интелект може да консумира електроенергия, съпоставима с тази на средно голям град. „В този контекст ядрената енергетика има ключова роля – само тя може да осигури тези нарастващи потребности като стабилен, надежден и нисковъглероден източник, който гарантира устойчивостта на енергийните системи.“, изтъкна заместник-министърът.

Тя акцентира върху наличието на добре познати технологии, политическа подкрепа и инвеститорски интерес. „Истинското предизвикателство обаче е свързано със способността да изграждаме, управляваме и развиваме сложни стратегически ядрени проекти в продължение на десетилетия.“

По думите на заместник-министър Ганчева дефицитите в този процес в глобален мащаб са свързани с недостига на висококвалифицирани специалисти, липса на институционална последователност и недостатъчно развити вериги за доставки. „Тук България има своето запазено място – повече от половин век експлоатационен опит, международно призната култура на безопасност, добре функционираща регулаторна система и експертиза, която превърна България в една от държавите с традиции и авторитет в ядрената енергетика“, подчерта д-р Ганчева.

„Ангажимент на държавата е да осигури устойчива регулаторна среда, отворен диалог за законодателната рамка, както и страната ни да има най-после Национална енергийна стратегия с хоризонт поне до 2050 година“, допълни зам.-министърът. Според нея документът би могло да бъде представен за обществено обсъждане в началото на есента. Ганчева допълни, че в стратегията би следвало да присъстват както проектът за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“, така и възможности за изграждане на нови ядрени мощности, включително на малки реактори от бизнеса.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Два ядрени реактора с евтин ток гният в Белене.

    10:21 11.06.2026

  • 2 така е . както и кошницата за бедняци

    1 0 Отговор
    с най нужните евтини стоки . да има и за басейна, за кратко пътуване с престой на море и на планина . така една отстъпка от 30 процента . то цените си се вдигат . нормално . калашниците и те бедняци . общинско жилище не е за богаташи с хипер коли и ланци златни . уж дрогирани били . явно никой не харесва хората от ботунец . най вече кметицата . взела му жилището . новите евро визии все пак са по зелено с тротинетка, по здравословно с вейп цигара , електрически коли . и цените по три . насъскват хората да се изяждат . за украйна помощи .

    10:26 11.06.2026

  • 3 Доналд Дък, патарок

    1 0 Отговор
    Какъв е този рязък завой? Нали щяхме да си решим проблемите с фотоволтаици в запустелите ниви?

    10:29 11.06.2026

  • 4 За това Ли ?

    1 0 Отговор
    Разтурихте Двата !

    Ядрени Реактора В Козлодуй !

    За Да строиме Нови !

    На много по-Висока Цена ?

    10:35 11.06.2026

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