Volkswagen ID.Aura T6 излиза на светло с технология от Xpeng

Светът на електрическата мобилност е в очакване на една от най-значимите премиери за 2026 година. Volkswagen официално повдигна завесата над ID.Aura T6 – моделът, който не просто разширява гамата на германците, а бележи началото на нова технологична ера. Разработен в тясно сътрудничество с китайския гигант FAW, този средноразмерен семеен кросоувър се готви за своя голям бенефис на автомобилното изложение в Пекин на 24 април.

Дизайнът на ID.Aura T6 е майсторско упражнение по аеродинамика и функционалност. Пропорциите му умело размиват границата между динамичен SUV и практичен миниван. Силно наклонените предни колони, релефните калници и почти липсващите надвеси не са само за красота – те са ключът към по-голям пробег и тишина в купето. Вътре ни очаква интелигентна конфигурация 2+2+2, обещаваща комфорт и „въздух“ за всяко едно от шестте места.

Но истинската магия е скрита под повърхността. ID.Aura T6 е първият носител на революционната електронна архитектура CEA, плод на стратегическото партньорство между Volkswagen и Xpeng. Тази система е истинско технологично торпедо: тя съкращава броя на управляващите блокове с 30%, което прави колата по-лека, по-бърза при обработка на данни и напълно готова за безжични актуализации (OTA).

За първи път електрически кросоувър на марката получава и лидар – „окото“ на бъдещето, което в комбинация с изкуствен интелект и системи от Carizon, извежда автономното шофиране на съвсем ново ниво. Името Aura не е просто звучна дума, а заявка (Advanced, User-centric, Reliable, All-access), докато индексът T6 символизира перфектния баланс между пътешествието (Travel) и златната среда в характеристиките.

С дължина от близо пет метра, ID.Aura T6 се позиционира като идеалния спътник за съвременното семейство, което не иска да избира между високите технологии и домашния уют. Пълните технически спецификации ще станат ясни само след две седмици под светлините на прожекторите в Пекин, но едно е сигурно – Volkswagen вече не само следва тенденциите, а ги диктува с китайска скорост и германска прецизност.