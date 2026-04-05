Новини
Авто »
Обрат: Volkswagen няма да се откаже от седаните и хечбеците

5 Април, 2026 13:30 4 458 10

  • volkswagen-
  • хечбеци-
  • седани

Според германците не всеки има нужда от задвижване на четирите колела или огромно пространство над главата

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Въпреки че SUV вълната буквално залива световните пазари, германският колос Volkswagen категорично отказва да развее белия флаг по отношение на класическите си силуети. Дори в Северна Америка, където огромните кросоувъри диктуват правилата и съставляват близо 80% от доставките, компанията остава вярна на своите ниски купета и практични хечбеци. Ръководството на марката отвъд океана е на мнение, че тези автомобили не са просто цифри в екселските таблици, а истинското сърце и характер на бранда.

За мнозина е изненадващо, че модели като емблематичния Volkswagen Golf GTI и неговата още по-наточена версия Volkswagen Golf R продължават да имат запазено място в шоурумите. Макар обемът на продажбите им да не може да се мери с този на бестселъри като Volkswagen T-Roc, те изпълняват далеч по-важна мисия – да поддържат емоционалната връзка с феновете и да изграждат имиджа на марката. Тези „горещи“ хечбеци са символ на удоволствието от шофирането, което трудно може да бъде репликирано от тежък и висок кросоувър.

Прагматизмът също играе ключова роля в решението на концерна да не зачерква традиционните форми. Седаните и хечбеците остават предпочитан избор за рационалните купувачи, които търсят по-добра икономия на гориво и по-добра аеродинамика. Не всеки има нужда от задвижване на четирите колела или огромно пространство над главата, а компактните размери предлагат маневреност, която е незаменима в градската джунгла. Типичен пример е Volkswagen Jetta, която въпреки спада в пазарния интерес, продължава да се представя достойно и да поддържа стабилни позиции редом с по-малките SUV модели.

В крайна сметка, стратегията на гиганта от Волфсбург е ясна: разнообразието е ключът към оцеляването. От емоционалния заряд на спортните модификации до иновативния дух на електрическия Volkswagen ID.Buzz, марката се стреми да предложи по нещо за всеки вкус. Вместо да се превръща в производител единствено на високопроходими машини, компанията избира пътя на баланса, запазвайки онези емблематични модели, които десетилетия наред дефинираха понятието „народен автомобил“.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Все тая.

    8 3 Отговор
    Скоро да във фалит. Китайците идват.

    13:41 05.04.2026

  • 2 Я руски

    10 0 Отговор
    Фирма която без спонсорството на немското правителство да е фалирала няколко пъти вече.

    14:11 05.04.2026

  • 3 Фалирали Са

    12 0 Отговор
    Какви пет лева. Няма вече народни коли. Само за богатите.

    14:16 05.04.2026

  • 4 Варна 3

    6 1 Отговор
    Фолксваген продължава с поредната агония

    Коментиран от #9

    14:28 05.04.2026

  • 5 Дойчовците вече и коли не могат да правя

    9 0 Отговор
    Лежат на стара слава, да връщат и трабантите! Хем еко , хем лесни за рециклиране!

    14:54 05.04.2026

  • 6 тъй шъй

    1 3 Отговор
    Единствения красив автомобил, който произвеждаха- Артеон и Артеон комби го убиха.Той поне беше красив, но кои е този смел авантюрист да си купи ТСИ с ДСГ. Оставиха пенсионерския Пасат. Въобше кашата при ФВ продължава с пълна сила. Смешни и жалки.

    Коментиран от #7

    15:26 05.04.2026

  • 7 хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "тъй шъй":

    Къде видя във фолксваген "красиво","рентабилно",и "качествено"???

    15:40 05.04.2026

  • 8 Айзомби

    2 0 Отговор
    То остава да се откажат.Те имат един истински модел - голф .Всичко друго е пълнеж.Ако се откажат от него ,по-добре да спират да правят коли, ами да започват дронове и ракети.

    16:03 05.04.2026

  • 9 демократ

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    Най хубавото е че като им видиш продажбите по региони само тъпите дойчовци си ги купуват.

    18:40 05.04.2026

  • 10 Цоко

    1 0 Отговор
    В момента се предлага само един единствен седан и то електрически. Все по-рядко срещан вид в гамата на ФВ.

    23:28 05.04.2026