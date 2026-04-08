VW oтрече: Трицилиндровият 1.0-литров двигател все още не е мъртъв

Докато през вчерашния ден се появиха слухове за изтегляне от производство на 1,0-литровия TSI двигател, ръководителят на отдела за продуктови комуникации във Volkswagen, Стефан Восвинкел, наскоро поясни, че трицилиндровият редови двигател EA 211 все още не е мъртъв. В момента проучва дали има смисъл да продължи да използва 1.0 TSI в по-малки модели като Polo и T-Cross за конкретни европейски пазари, благодарение на облекчаването на първоначалните, по-агресивни проекти за емисиите по Euro 7.

Това спасително въже за трицилиндровия двигател е изненада за мнозина, особено след като Volkswagen Group вече успешно изтегли агрегата от по-големите си компактни автомобили. Версиите от базовия клас на Golf, Skoda Octavia и SEAT Leon вече са преминали към 1,5-литров четирицилиндров двигател с мощност 114 к.с. Тази стъпка беше направена, за да се подобри управляемостта в реални условия и дълголетието на двигателя, тъй като по-малкият трицилиндров двигател често се затрудняваше при теглото и натоварването на автомобилите от C-сегмента.

Ако 1.0 TSI оцелее, той ще бъде строго ограничен до сегментите на субкомпактните и базовите модели. Настоящата гама от двигатели с вътрешно горене за 2026 и 2027 година е структурирана около три основни нива. 1.0 TSI остава на разположение за Polo, Fabia и Ibiza в конфигурации с 94 к.с. и 114 к.с., докато най-базовата Skoda Fabia все още предлага версия с атмосферен двигател със 79 к.с. 1.5 TSI се превърна в стандартната входна точка за компактните автомобили, предлагайки 114 к.с. в базовата си версия и 148 к.с. в по-високите нива на оборудване, често в комбинация с 48-волтова мека хибридна технология. Накрая, 2.0 TSI EA888 остава мощният двигател, достигащ 333 к.с. в най-новия Golf R.

Дали 1.0 TSI ще остане в производство през 2027 година ще зависи до голяма степен от крайното потребителско търсене на ID. Polo. Ако преходът към електромобилите за градски условия се окаже толкова бърз, колкото сочат текущите данни за предварителните поръчки, ерата на трицилиндровите двигатели може все пак да приключи тихо в рамките на следващите 18 месеца, независимо от законодателната отсрочка. Макар 1.0 TSI да е успял да си осигури временно отсрочка, най-вероятно неговият окончателен заместник ще бъдат нови, достъпни модели ID, а не по-голям бензинов двигател.