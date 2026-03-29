Завод на Volkswagen ще започне да произвежда ракетни системи за Израел вместо автомобили

В сърцето на германската провинция Долна Саксония се подготвя трансформация, която доскоро звучеше като сценарий от военен трилър. Volkswagen води интензивни преговори с израелския държавен лидер в отбраната Rafael Advanced Defense Systems. Целта е ясна – вместо залязващия модел T-Roc Cabriolet, чието производство приключва през 2027 година, заводът да започне да произвежда специализирани тежкотоварни машини, пускови установки и мощни генератори за нуждите на ПВО отбраната.

Този завой от 180 градуса не е продиктуван от милитаристични амбиции, а от чист икономически прагматизъм. Притиснат от агресивната китайска конкуренция и буксуващия преход към електромобили, Volkswagen търси спасителен пояс за 2300-те работници в Osnabrück. Ако сделката се реализира, заводът може да се превърне в ключов хъб за европейската сигурност, тъй като редица държави на Стария континент, включително Германия, Гърция и Финландия, вече проявяват сериозен интерес към закупуването на „Железния купол“.

Интересното е, че трансформацията няма да изисква колосални инвестиции. Според източници на Financial Times, съществуващите линии могат да бъдат преоборудвани за военни нужди в рамките на едва 12 до 18 месеца. Важно е да се уточни, че в Германия няма да се сглобяват самите ракети-прехващачи – те ще се произвеждат в отделно специализирано съоръжение. Тук акцентът ще падне върху логистичната и енергийната „мускулатура“ на системата.

Въпреки подкрепата на германското правителство, проектът не преминава без турбуленции. Местната общност в Оснабрюк е разделена, а част от служителите изразяват морални опасения относно преквалификацията си от автомобилни строители в оръжейни техници. Ръководството на концерна обаче подчертава, че това е шанс не само за оцеляване, но и за растеж в един нов, макар и нетрадиционен сектор.