Завод на Volkswagen ще започне да произвежда ракетни системи за Израел вместо автомобили

В сърцето на германската провинция Долна Саксония се подготвя трансформация, която доскоро звучеше като сценарий от военен трилър. Volkswagen води интензивни преговори с израелския държавен лидер в отбраната Rafael Advanced Defense Systems. Целта е ясна – вместо залязващия модел T-Roc Cabriolet, чието производство приключва през 2027 година, заводът да започне да произвежда специализирани тежкотоварни машини, пускови установки и мощни генератори за нуждите на ПВО отбраната.
Този завой от 180 градуса не е продиктуван от милитаристични амбиции, а от чист икономически прагматизъм. Притиснат от агресивната китайска конкуренция и буксуващия преход към електромобили, Volkswagen търси спасителен пояс за 2300-те работници в Osnabrück. Ако сделката се реализира, заводът може да се превърне в ключов хъб за европейската сигурност, тъй като редица държави на Стария континент, включително Германия, Гърция и Финландия, вече проявяват сериозен интерес към закупуването на „Железния купол“.
Интересното е, че трансформацията няма да изисква колосални инвестиции. Според източници на Financial Times, съществуващите линии могат да бъдат преоборудвани за военни нужди в рамките на едва 12 до 18 месеца. Важно е да се уточни, че в Германия няма да се сглобяват самите ракети-прехващачи – те ще се произвеждат в отделно специализирано съоръжение. Тук акцентът ще падне върху логистичната и енергийната „мускулатура“ на системата.
Въпреки подкрепата на германското правителство, проектът не преминава без турбуленции. Местната общност в Оснабрюк е разделена, а част от служителите изразяват морални опасения относно преквалификацията си от автомобилни строители в оръжейни техници. Ръководството на концерна обаче подчертава, че това е шанс не само за оцеляване, но и за растеж в един нов, макар и нетрадиционен сектор.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #23
12:33 29.03.2026
2 Мурка
Коментиран от #5
12:33 29.03.2026
3 Почва са
Коментиран от #21
12:34 29.03.2026
4 Гледайте утре 30ти и 31ви март
Коментиран от #9
12:34 29.03.2026
5 Хахаха
До коментар #2 от "Мурка":Хахаха.......
Но като спрях да се смея, се замислих...
12:35 29.03.2026
6 И ний вървим
Коментиран от #15
12:36 29.03.2026
7 Павел Пенев
12:38 29.03.2026
8 Потрес
12:44 29.03.2026
9 КВО ША СА СЛУЧИ.
До коментар #4 от "Гледайте утре 30ти и 31ви март":Кажи И НИЙ ДА СТАНЕМ МИЛИОНЕРИ..
12:46 29.03.2026
10 Розов пудел с бустер
Коментиран от #30
12:46 29.03.2026
11 Хеми значи бензин
Коментиран от #25, #28
12:49 29.03.2026
12 Георги
12:50 29.03.2026
13 Право там
нали го искаха
Коментиран от #19
12:52 29.03.2026
14 ТИЯ СА ФАЛИТ БАЦЕ
Коментиран от #17
12:56 29.03.2026
15 Полковник от запаса
До коментар #6 от "И ний вървим":Ние от там се връщаме. През 1992г. преоборудвахме заводите си, които произвеждаха бойни машини, в заводи за печки. От тогава тръгнахме надолу...
12:58 29.03.2026
16 Нямам повече вьпроси
12:59 29.03.2026
17 Още не е дьното
До коментар #14 от "ТИЯ СА ФАЛИТ БАЦЕ":Следващото прейсройство е в з-д за памперси и тоал. хартия!
13:02 29.03.2026
18 ДрайвингПлежър
И то пък за евреите... може АКО ИМ ПРАЩАТЕ РАКЕТИТЕ НА СОБСТВЕН ХОД!!!
13:03 29.03.2026
19 Да ама не....
До коментар #13 от "Право там":НЯМА как да им се даде "Кремиковци ".....вече е НАРЯЗАН !!!
13:03 29.03.2026
20 Тема за размисъл
Докато BYD строи нови заводи за батерии които се зареждат за 5 минути, които правят немските автомобили неадекватни за времето си и да имат нови работници за тях, volkswagen вместо да прави същото макар и със закъснение, казва че просто се отказват да произвеждат автомобили?
А после китайците ще излязат виновни? Зелените сделки? Забраните за ДВГ през 2035 при положение че volkswagen Ще фалира много преди това ако продължи с тази стратегия? Ако volkswagen днес продаваше електромобили с 5 минути зареждане, китайците щяха да имат проблеми, а не volkswagen.
13:07 29.03.2026
21 Жалко за Пригожин
До коментар #3 от "Почва са":Нямаше да се именуваме бьлгари ако отново не бяхме от губещата страна без значение на бойното поле или на политическата сцена , т. е погледнете историята и всичко си идва на закономерните места.
13:09 29.03.2026
22 Добро решение
13:09 29.03.2026
23 Все тая
До коментар #1 от "Пич":Закона ги 😆
13:11 29.03.2026
24 Антикомуне
13:12 29.03.2026
25 Антикомуне
До коментар #11 от "Хеми значи бензин":"тъпите немци" са с най-развитата икономика в Европа. Ти, Ганьо, немците не ги мисли. Виж, жената да ти сипи една рИкия, 🤣.
Коментиран от #32
13:15 29.03.2026
26 Жалко за Пригожин
13:16 29.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Жокер
До коментар #11 от "Хеми значи бензин":Вибратори много ще вървят в европа
13:34 29.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Феликс Дж
До коментар #10 от "Розов пудел с бустер":Каква грозна обида към нацистите. Те са имали много отрицателно мнение за сио...ни....стите.
13:37 29.03.2026
31 Така Така
Коментиран от #37
13:39 29.03.2026
32 Феликс Дж
До коментар #25 от "Антикомуне":Не ме разсмивайте, Гер Флик. Алчни и жалки като цяло. Съхранилите традициите си са нищожно малко.
13:40 29.03.2026
33 дълбоко виждащ се покланя на немския дух
Коментиран от #36
13:49 29.03.2026
34 Тома
14:17 29.03.2026
35 Дудов
14:20 29.03.2026
36 Руско от Швейцария
До коментар #33 от "дълбоко виждащ се покланя на немския дух":Скоро техническата нация ще ползва въглища драги ми Смехурко
Коментиран от #40
14:22 29.03.2026
37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #31 от "Така Така":Ама те ракетите няма ли да ги доставят по въздух до Израел?
Коментиран от #38
14:23 29.03.2026
38 Не си разбреал
До коментар #37 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Немците ще попълват запасите от ракети на матушката по въздух.
14:40 29.03.2026
39 тез пък
Коментиран от #41
14:54 29.03.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 дойчо продава за пари ,а не за благодаря
До коментар #39 от "тез пък":Дойчо продава на всеки ,който има пара и иска да купува!Дойчо и на путин ще продаде ,но не срещу благодаря или срещу петрол ,а срещу €!Преди 23дни продаде 12подводници на канада за около 4милиарда и нещо€...Всичко е търговия!
15:22 29.03.2026
42 Българин
15:40 29.03.2026
43 Хеми значи бензин
15:44 29.03.2026