Завод на Volkswagen ще започне да произвежда ракетни системи за Израел вместо автомобили

29 Март, 2026 12:30

Германският автомобилен гигант обмисля радикален ход, за да спаси закъсалото си предприятие в Оснабрюк, заменяйки производството на леки коли с компоненти за израелската противоракетна система Iron Dome

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В сърцето на германската провинция Долна Саксония се подготвя трансформация, която доскоро звучеше като сценарий от военен трилър. Volkswagen води интензивни преговори с израелския държавен лидер в отбраната Rafael Advanced Defense Systems. Целта е ясна – вместо залязващия модел T-Roc Cabriolet, чието производство приключва през 2027 година, заводът да започне да произвежда специализирани тежкотоварни машини, пускови установки и мощни генератори за нуждите на ПВО отбраната.

Този завой от 180 градуса не е продиктуван от милитаристични амбиции, а от чист икономически прагматизъм. Притиснат от агресивната китайска конкуренция и буксуващия преход към електромобили, Volkswagen търси спасителен пояс за 2300-те работници в Osnabrück. Ако сделката се реализира, заводът може да се превърне в ключов хъб за европейската сигурност, тъй като редица държави на Стария континент, включително Германия, Гърция и Финландия, вече проявяват сериозен интерес към закупуването на „Железния купол“.

Интересното е, че трансформацията няма да изисква колосални инвестиции. Според източници на Financial Times, съществуващите линии могат да бъдат преоборудвани за военни нужди в рамките на едва 12 до 18 месеца. Важно е да се уточни, че в Германия няма да се сглобяват самите ракети-прехващачи – те ще се произвеждат в отделно специализирано съоръжение. Тук акцентът ще падне върху логистичната и енергийната „мускулатура“ на системата.

Въпреки подкрепата на германското правителство, проектът не преминава без турбуленции. Местната общност в Оснабрюк е разделена, а част от служителите изразяват морални опасения относно преквалификацията си от автомобилни строители в оръжейни техници. Ръководството на концерна обаче подчертава, че това е шанс не само за оцеляване, но и за растеж в един нов, макар и нетрадиционен сектор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    49 8 Отговор
    Е браво, ама.......те коли не могат да правят, израелците ракети им поръчали......

    Коментиран от #23

    12:33 29.03.2026

  • 2 Мурка

    34 2 Отговор
    НОН СЕНС------- преди 80 год ТАКА ЛИ МИСЛЕХТЕ от фау ве ГРУП

    Коментиран от #5

    12:33 29.03.2026

  • 3 Почва са

    45 5 Отговор
    Войната на умиращия запад със изгряващи я изток...пак ще сме на губещата страна за съжаление

    Коментиран от #21

    12:34 29.03.2026

  • 4 Гледайте утре 30ти и 31ви март

    29 1 Отговор
    Какво ще се случи н стоковите борси по света!!!!

    Коментиран от #9

    12:34 29.03.2026

  • 5 Хахаха

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "Мурка":

    Хахаха.......
    Но като спрях да се смея, се замислих...

    12:35 29.03.2026

  • 6 И ний вървим

    25 1 Отговор
    вървим вървим нататък и няма няма край на таз боза...

    Коментиран от #15

    12:36 29.03.2026

  • 7 Павел Пенев

    47 5 Отговор
    Браво на тази фирма. От производството на народни коли, до производството на ракети за народа. С една дума народен фашизъм.

    12:38 29.03.2026

  • 8 Потрес

    32 2 Отговор
    Каква ирония🤮

    12:44 29.03.2026

  • 9 КВО ША СА СЛУЧИ.

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гледайте утре 30ти и 31ви март":

    Кажи И НИЙ ДА СТАНЕМ МИЛИОНЕРИ..

    12:46 29.03.2026

  • 10 Розов пудел с бустер

    29 4 Отговор
    Имат нацистки опит - нищо ново не са научили и нищо старо не са забравили! И ще ядат пак дър вото, но този път може и да е ядрено…

    Коментиран от #30

    12:46 29.03.2026

  • 11 Хеми значи бензин

    21 7 Отговор
    Въпроса е друг след края на войната какво ще произвещда фау ве като дизела умря в Ееропа а тъ пите немци нямат успех в нито едно друго направление.

    Коментиран от #25, #28

    12:49 29.03.2026

  • 12 Георги

    34 2 Отговор
    Пълни кретени. Това сигурно е част от идиотския "зелен" преход. Иначе германците след като напълниха страната си с мюсюлмани, сега е време да станат слуги и на евреите. Западът напълно се самоунищожава и умира с доста мъчителна смърт.

    12:50 29.03.2026

  • 13 Право там

    17 2 Отговор
    Да им дадем Кремиковци
    нали го искаха

    Коментиран от #19

    12:52 29.03.2026

  • 14 ТИЯ СА ФАЛИТ БАЦЕ

    22 2 Отговор
    Германчетата пак се объркаха.

    Коментиран от #17

    12:56 29.03.2026

  • 15 Полковник от запаса

    22 1 Отговор

    До коментар #6 от "И ний вървим":

    Ние от там се връщаме. През 1992г. преоборудвахме заводите си, които произвеждаха бойни машини, в заводи за печки. От тогава тръгнахме надолу...

    12:58 29.03.2026

  • 16 Нямам повече вьпроси

    23 1 Отговор
    Оня с мустаците ако можеше да види......

    12:59 29.03.2026

  • 17 Още не е дьното

    21 2 Отговор

    До коментар #14 от "ТИЯ СА ФАЛИТ БАЦЕ":

    Следващото прейсройство е в з-д за памперси и тоал. хартия!

    13:02 29.03.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор
    Тия помнят ли кво стана последния път като правиха оръжия?!
    И то пък за евреите... може АКО ИМ ПРАЩАТЕ РАКЕТИТЕ НА СОБСТВЕН ХОД!!!

    13:03 29.03.2026

  • 19 Да ама не....

    18 1 Отговор

    До коментар #13 от "Право там":

    НЯМА как да им се даде "Кремиковци ".....вече е НАРЯЗАН !!!

    13:03 29.03.2026

  • 20 Тема за размисъл

    20 4 Отговор
    "Този завой от 180 градуса не е продиктуван от милитаристични амбиции, а от чист икономически прагматизъм. Притиснат от агресивната китайска конкуренция и буксуващия преход към електромобили, Volkswagen търси спасителен пояс за 2300-те работници в Osnabrück"
    ..

    Докато BYD строи нови заводи за батерии които се зареждат за 5 минути, които правят немските автомобили неадекватни за времето си и да имат нови работници за тях, volkswagen вместо да прави същото макар и със закъснение, казва че просто се отказват да произвеждат автомобили?

    А после китайците ще излязат виновни? Зелените сделки? Забраните за ДВГ през 2035 при положение че volkswagen Ще фалира много преди това ако продължи с тази стратегия? Ако volkswagen днес продаваше електромобили с 5 минути зареждане, китайците щяха да имат проблеми, а не volkswagen.

    13:07 29.03.2026

  • 21 Жалко за Пригожин

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Почва са":

    Нямаше да се именуваме бьлгари ако отново не бяхме от губещата страна без значение на бойното поле или на политическата сцена , т. е погледнете историята и всичко си идва на закономерните места.

    13:09 29.03.2026

  • 22 Добро решение

    3 10 Отговор
    Този път трябва да приключат със злата орда.

    13:09 29.03.2026

  • 23 Все тая

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Закона ги 😆

    13:11 29.03.2026

  • 24 Антикомуне

    28 1 Отговор
    Какво доживяхме, ей!!! Немци да произвеждат оръжие за евреите, леее!?!? Оня се върти като пумпал, ще му падне мустака.

    13:12 29.03.2026

  • 25 Антикомуне

    2 15 Отговор

    До коментар #11 от "Хеми значи бензин":

    "тъпите немци" са с най-развитата икономика в Европа. Ти, Ганьо, немците не ги мисли. Виж, жената да ти сипи една рИкия, 🤣.

    Коментиран от #32

    13:15 29.03.2026

  • 26 Жалко за Пригожин

    2 9 Отговор
    А бункерния п-х се чуди как още да издои руския народ защото с 600 Дрона на ден скоро може да "ошарашят" и Ново Огорево.

    13:16 29.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Жокер

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хеми значи бензин":

    Вибратори много ще вървят в европа

    13:34 29.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Феликс Дж

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Розов пудел с бустер":

    Каква грозна обида към нацистите. Те са имали много отрицателно мнение за сио...ни....стите.

    13:37 29.03.2026

  • 31 Така Така

    11 2 Отговор
    Вместо изгодни горива от Русия да внасяме те на тия неандерталци ще помагат да се пазят .

    Коментиран от #37

    13:39 29.03.2026

  • 32 Феликс Дж

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Антикомуне":

    Не ме разсмивайте, Гер Флик. Алчни и жалки като цяло. Съхранилите традициите си са нищожно малко.

    13:40 29.03.2026

  • 33 дълбоко виждащ се покланя на немския дух

    3 12 Отговор
    В германия правят от подводници най висок клас до всякакви дронове и танкове...Отворихте бутилката и гестаповският дух вече е навсякъде........Като ви казвам ,че от времето когато една от птиците ми живееше и после им помогна в правенето на качествени платки та досега ,германия е втора след америка в новите технологии.как да го разберете,като не сте ги наблюдавали,нямали сте пряк контакт и ежедневно не чувати и не слушате музиката от чуруликането на птиците там. Днес там е Цветница и умните птички работят ,защото и заплащането е двойно......Успокоявай се с това ,че просиянските коли .....са качествени русохиле!

    Коментиран от #36

    13:49 29.03.2026

  • 34 Тома

    8 1 Отговор
    Да ама ония с малките мустачки ги наблюдава отгоре и ще ги накаже.

    14:17 29.03.2026

  • 35 Дудов

    7 1 Отговор
    Таса е като Хитлер не ди е св?ршил работата сега целия свят ще пати.Германците били умни, уж

    14:20 29.03.2026

  • 36 Руско от Швейцария

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "дълбоко виждащ се покланя на немския дух":

    Скоро техническата нация ще ползва въглища драги ми Смехурко

    Коментиран от #40

    14:22 29.03.2026

  • 37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "Така Така":

    Ама те ракетите няма ли да ги доставят по въздух до Израел?

    Коментиран от #38

    14:23 29.03.2026

  • 38 Не си разбреал

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Немците ще попълват запасите от ракети на матушката по въздух.

    14:40 29.03.2026

  • 39 тез пък

    7 1 Отговор
    Ако знаеше Хитлер за кого ще произвеждат нямаше да има изобщо Фолксваген. Но който плаща той поръчва музиката. Вие Америка как воюва с парите на Израел.

    Коментиран от #41

    14:54 29.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 дойчо продава за пари ,а не за благодаря

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "тез пък":

    Дойчо продава на всеки ,който има пара и иска да купува!Дойчо и на путин ще продаде ,но не срещу благодаря или срещу петрол ,а срещу €!Преди 23дни продаде 12подводници на канада за около 4милиарда и нещо€...Всичко е търговия!

    15:22 29.03.2026

  • 42 Българин

    5 0 Отговор
    Лошооо, ето защо няма чипове. Подали са гъзеца към еврята. То след толкова ваксини не им останаха мозъци!

    15:40 29.03.2026

  • 43 Хеми значи бензин

    5 1 Отговор
    Тъпия фолсвагн е в практичрски фалит и се крепи само на преразпределяне на евростредства към немските де били.

    15:44 29.03.2026