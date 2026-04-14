Пълна метаморфоза за новия Nissan Juke

14 Април, 2026 12:20 901 3

Под авангардната външност на кросоувъра се крие сериозно европейско инженерство

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Легендарният бунтар на Nissan, който навремето буквално създаде сегмента на малките кросоувъри, се готви за пълна метаморфоза. Японският производител най-сетне повдигна завесата над следващото поколение на Juke, но новината не е просто за нов дизайн – става дума за радикална промяна в ДНК-то на модела. В контекста на амбициозната нова стратегия на марката, популярният модел официално преминава в лагера на електрическите превозни средства.

Този ход идва в критичен момент за Nissan

Компанията преминава през бурно преструктуриране, съпътствано от болезнени съкращения и прогнозирани финансови загуби в размер на милиарди. На фона на тези предизвикателства, новият Juke EV се явява като "спасителен пояс", който трябва да влее свежа кръв в моделната гама и да върне технологичното самочувствие на бранда.

Под авангардната външност на кросоувъра се крие сериозно европейско инженерство. Очаква се моделът да стъпи върху модулната платформа CMF-EV – същата архитектура, която стои в основата на Renault Megane E-Tech. Това партньорство в рамките на алианса обещава на бъдещите собственици не само познатата пъргавина на Juke, но и рафинирано електрическо задвижване, оптимизирано за градската джунгла и извънградски приключения.

За феновете на модела има и една добра новина: преходът няма да бъде рязък. Въпреки че премиерата на изцяло електрическата версия е планирана за края на настоящата година, Nissan възнамерява да запази производството на текущата версия с конвенционални двигатели още известно време. Така потребителите ще имат лукса да избират между традицията и тихата революция.

С новия Juke EV, Nissan не просто актуализира един модел – компанията залага на карта своето бъдеще. Дали наелектризиращият дизайн ще успее да повтори пазарния успех на своя предшественик, предстои да разберем съвсем скоро, но едно е сигурно: Juke отново е тук, за да провокира.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тойота

    4 1 Отговор
    Интересен дизайн , не бих си купил .

    Коментиран от #3

    12:24 14.04.2026

  • 2 Директора👨‍✈️

    4 0 Отговор
    Насочват се към визията на CH-R, която се оказа доста успешна.

    12:28 14.04.2026

  • 3 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "тойота":

    Тоя дизайн може да впечатли само някой "нов-модерен". Нищо, че като седне в колата ще вижда какво има на пътя чак към 30-тия метър.
    Но явно такава е тенденцията. Колкто по-горзно и непрактично, толкова по-добре.

    12:38 14.04.2026