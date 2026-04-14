Пълна метаморфоза за новия Nissan Juke

Легендарният бунтар на Nissan, който навремето буквално създаде сегмента на малките кросоувъри, се готви за пълна метаморфоза. Японският производител най-сетне повдигна завесата над следващото поколение на Juke, но новината не е просто за нов дизайн – става дума за радикална промяна в ДНК-то на модела. В контекста на амбициозната нова стратегия на марката, популярният модел официално преминава в лагера на електрическите превозни средства.

Този ход идва в критичен момент за Nissan

Компанията преминава през бурно преструктуриране, съпътствано от болезнени съкращения и прогнозирани финансови загуби в размер на милиарди. На фона на тези предизвикателства, новият Juke EV се явява като "спасителен пояс", който трябва да влее свежа кръв в моделната гама и да върне технологичното самочувствие на бранда.

Под авангардната външност на кросоувъра се крие сериозно европейско инженерство. Очаква се моделът да стъпи върху модулната платформа CMF-EV – същата архитектура, която стои в основата на Renault Megane E-Tech. Това партньорство в рамките на алианса обещава на бъдещите собственици не само познатата пъргавина на Juke, но и рафинирано електрическо задвижване, оптимизирано за градската джунгла и извънградски приключения.

За феновете на модела има и една добра новина: преходът няма да бъде рязък. Въпреки че премиерата на изцяло електрическата версия е планирана за края на настоящата година, Nissan възнамерява да запази производството на текущата версия с конвенционални двигатели още известно време. Така потребителите ще имат лукса да избират между традицията и тихата революция.

С новия Juke EV, Nissan не просто актуализира един модел – компанията залага на карта своето бъдеще. Дали наелектризиращият дизайн ще успее да повтори пазарния успех на своя предшественик, предстои да разберем съвсем скоро, но едно е сигурно: Juke отново е тук, за да провокира.