Нека петролът потече! Сделката с Иран е завършена

Постигането на сделка между САЩ и Иран за прекратяване на войната е водеща тема в западния печат.

Великобритания

"Нека петролът потече!", заяви американският президент Доналд Тръмп, обявявайки, че сделката с Иран е завършена, пише в. "Таймс".

Американският лидер съобщи за отварянето на Ормузкия проток, а Техеран обяви "незабавен и траен край" на войната, отбелязва британското издание.

Американският президент обяви също, че ще вдигне блокадата на иранските пристанища, чието предназначение беше да се отрази неблагоприятно на петролните приходи на иранския режим, пише в. "Дейли телеграф".

"Сделката с Ислямска република Иран е вече готова. Честито на всички!", написа Тръмп в социалната платформа "Трут соушъл".

"Давам разрешение за отварянето на Ормузкия проток и за преминаването през него без такси, разрешавам и незабавното вдигане на американската морска блокада. Кораби по света, потегляйте. Нека петролът потече!", призова президентът на САЩ.

"Дейли телеграф" отбелязва, че Върховният съвет за национална сигурност на Иран потвърди, че Техеран се е съгласил с последната версия на меморандума за разбирателство със САЩ, като добави, че споразумението ще бъде подписано в петък.

Засега няма индикации как САЩ и Иран ще премахнат напрежението, свързано с ядрената програма на Ислямската република и с обогатения уран, с който Иран разполага.

Британското издание обръща внимание на факта, че минути преди Тръмп да направи изявлението си за постигането на сделка с Иран, премиерът на Пакистан, който играе посредническа роля, Шехбаз Шариф обяви, че е постигната сделка и че в Швейцария предстои официална церемония по подписване.

Постигнатият с посредничеството на Пакистан мир ще бъде официално подписан в Швейцария по-късно тази седмица, извежда като акцент и в. "Индипендънт".

Тръмп оповести, че Ормузкият проток ще бъде отворен в петък, уточнява британският вестник.

САЩ и Иран постигнаха мирно споразумение на фона на изявленията на европейски лидери, че не бива да се допуска Техеран да се сдобие с ядрено оръжие, пише в. "Гардиън".

Първоначалното мирно споразумение се очаква да бъде подписано в Женева в петък, но остават въпросителни по отношение на Ормузкия проток, конфликта в Ливан и иранската ядрена програма, изтъква британският всекидневник.

Испания

САЩ и Иран обявиха споразумение за прекратяване на войната, пише в. "Паис". След почти четири месеца на конфликт, споразумението ще бъде подписано в петък в Швейцария, отбелязва испанското издание.

САЩ

Тръмп искаше да сломи иранския режим, а в крайна сметка се задоволи с отварянето на Ормузкия проток, пише в. "Вашингтон пост".

Ограниченото по обхват споразумение, с което се планира да бъде отворен протокът, предвижда също вдигане на американската морска блокада на иранските пристанище и удължаване на примирието. По множество важни въпроси обаче, сред които иранската ядрена програма, изглежда тепърва ще има преговори.

САЩ и Иран постигнаха рамково споразумение за мир, пише в. "Ню Йорк таймс".

Сделката се очаква да отвори Ормузкия проток и да вдигне американската морска блокада на иранските пристанища, но оставя най-трудните ядрени въпроси за по-нататък.

Множество иранци изразиха облекчение, а на мнозина не им се вярваше, когато научиха, че страната им е постигнала споразумение със САЩ, което може в крайна сметка да сложи край на войната, отбелязва американското издание.

Франция

Преди Доналд Тръмп да пристигне във Франция за срещата на върха на Г-7 днес следобед, Съединените щати и Иран постигнаха споразумение за незабавно прекратяване на войната в Близкия изток на всички фронтове, включително и в Ливан, като се планира церемония по подписване в петък в Женева, пише френският в. "Фигаро".

Документът, който се предвижда да бъде подписан на 19 юни, фиксира принципите за прекратяване на бойните действия, като следва 60-дневна фаза за преговори за иранската ядрена програма, за складирания от Иран обогатен уран и за отмяната на американските санкции срещу Техеран, пише в. "Монд".