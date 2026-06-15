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Нека петролът потече! Сделката с Иран е завършена

Нека петролът потече! Сделката с Иран е завършена

15 Юни, 2026 10:25 1 816 25

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • петрол-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Документът, който се предвижда да бъде подписан на 19 юни, фиксира принципите за прекратяване на бойните действия, като следва 60-дневна фаза за преговори за иранската ядрена програма, за складирания от Иран обогатен уран и за отмяната на американските санкции срещу Техеран

Нека петролът потече! Сделката с Иран е завършена - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Постигането на сделка между САЩ и Иран за прекратяване на войната е водеща тема в западния печат.

Великобритания

"Нека петролът потече!", заяви американският президент Доналд Тръмп, обявявайки, че сделката с Иран е завършена, пише в. "Таймс".

Американският лидер съобщи за отварянето на Ормузкия проток, а Техеран обяви "незабавен и траен край" на войната, отбелязва британското издание.

Американският президент обяви също, че ще вдигне блокадата на иранските пристанища, чието предназначение беше да се отрази неблагоприятно на петролните приходи на иранския режим, пише в. "Дейли телеграф".

"Сделката с Ислямска република Иран е вече готова. Честито на всички!", написа Тръмп в социалната платформа "Трут соушъл".

"Давам разрешение за отварянето на Ормузкия проток и за преминаването през него без такси, разрешавам и незабавното вдигане на американската морска блокада. Кораби по света, потегляйте. Нека петролът потече!", призова президентът на САЩ.

"Дейли телеграф" отбелязва, че Върховният съвет за национална сигурност на Иран потвърди, че Техеран се е съгласил с последната версия на меморандума за разбирателство със САЩ, като добави, че споразумението ще бъде подписано в петък.

Засега няма индикации как САЩ и Иран ще премахнат напрежението, свързано с ядрената програма на Ислямската република и с обогатения уран, с който Иран разполага.

Британското издание обръща внимание на факта, че минути преди Тръмп да направи изявлението си за постигането на сделка с Иран, премиерът на Пакистан, който играе посредническа роля, Шехбаз Шариф обяви, че е постигната сделка и че в Швейцария предстои официална церемония по подписване.

Постигнатият с посредничеството на Пакистан мир ще бъде официално подписан в Швейцария по-късно тази седмица, извежда като акцент и в. "Индипендънт".

Тръмп оповести, че Ормузкият проток ще бъде отворен в петък, уточнява британският вестник.

САЩ и Иран постигнаха мирно споразумение на фона на изявленията на европейски лидери, че не бива да се допуска Техеран да се сдобие с ядрено оръжие, пише в. "Гардиън".

Първоначалното мирно споразумение се очаква да бъде подписано в Женева в петък, но остават въпросителни по отношение на Ормузкия проток, конфликта в Ливан и иранската ядрена програма, изтъква британският всекидневник.

Испания

САЩ и Иран обявиха споразумение за прекратяване на войната, пише в. "Паис". След почти четири месеца на конфликт, споразумението ще бъде подписано в петък в Швейцария, отбелязва испанското издание.

САЩ

Тръмп искаше да сломи иранския режим, а в крайна сметка се задоволи с отварянето на Ормузкия проток, пише в. "Вашингтон пост".

Ограниченото по обхват споразумение, с което се планира да бъде отворен протокът, предвижда също вдигане на американската морска блокада на иранските пристанище и удължаване на примирието. По множество важни въпроси обаче, сред които иранската ядрена програма, изглежда тепърва ще има преговори.

САЩ и Иран постигнаха рамково споразумение за мир, пише в. "Ню Йорк таймс".

Сделката се очаква да отвори Ормузкия проток и да вдигне американската морска блокада на иранските пристанища, но оставя най-трудните ядрени въпроси за по-нататък.

Множество иранци изразиха облекчение, а на мнозина не им се вярваше, когато научиха, че страната им е постигнала споразумение със САЩ, което може в крайна сметка да сложи край на войната, отбелязва американското издание.

Франция

Преди Доналд Тръмп да пристигне във Франция за срещата на върха на Г-7 днес следобед, Съединените щати и Иран постигнаха споразумение за незабавно прекратяване на войната в Близкия изток на всички фронтове, включително и в Ливан, като се планира церемония по подписване в петък в Женева, пише френският в. "Фигаро".

Документът, който се предвижда да бъде подписан на 19 юни, фиксира принципите за прекратяване на бойните действия, като следва 60-дневна фаза за преговори за иранската ядрена програма, за складирания от Иран обогатен уран и за отмяната на американските санкции срещу Техеран, пише в. "Монд".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Олиго

    3 3 Отговор
    Френд

    10:32 15.06.2026

  • 5 тръмпи изби малко над 18 хиляди араби за

    11 2 Отговор
    3 месеца и спря малко над 80 процента от световния износ на петрол . шейховете му се молеха . тук нафтата подскъпна . но нищо не се промени . и с отворен ормуз е същото . лукойл изнася 90 проценти за европа на най нови цени . и у нас 10 проценти са с по скъпи цени . сега за летния сезон ще увеличат цените .

    10:32 15.06.2026

  • 6 Гориил

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Курицата - за теб!

    Коментиран от #12

    10:38 15.06.2026

  • 7 Путин многоходовия

    11 5 Отговор
    Нас никой не ми пита за нищо, чонеже сме бав н0 ра3 виващи.

    10:40 15.06.2026

  • 8 Факти

    5 8 Отговор
    Поредната ми прогноза, която се сбъдна. Още в началото на войната казах, че най-късно лятото всичко ще свърши и пророкът ще бъде отворен. До есента цените на горивата ще се върнат където бяха преди войната. Американският народ трябва да е забравил всичко преди изборите през ноември. Иначе демократите ще вземат конгреса и ще вържат на ръцете на Тръмп с вето след вето. Другата ми прогноза, още на втората седмица от войната в Украйна - че тя няма да капитулира. Когато видях, че Запада застана зад нея, това беше ясно. Няма как Русия да победи блок с десетки пъти по-голяма икономика. Друго, което повтарям отдавна, е че войната в Украйна ще приключи най-вероятно до края на тази година, най-късно до средата на следващата. Путин топи ликвидните средства. Войната в Иран бутна цените нагоре и му би финансова инжекция, но тая приключи. Краят на войната идва. Той няма да получи целия Донбас. Запишете си го.

    Коментиран от #17

    10:42 15.06.2026

  • 9 Примати

    7 10 Отговор
    Забележите колко проблеми се събират за Русия по едно и също време. Логистиката на Крим е разрушена. Остава дизел за руската армия в Крим за около седмица. За другите горива няма. Вследствие камионите не могат да презаредят храни по магазините и лекарства по аптеките. Положението с горивата не е розово в около 25 региона на Русия като от 3 дни една от веригите бензиностанции в Москва намали дажбата за колко от 50 на 20 литра. Останалите бензиностанции все още предлагат по 100 литра.руските войски в Херсонска област пият вода от локви и нямат вече гориво и снаряди. Малко по - добре са войските в запорожие. Терминалите за износ на петрол в Балтийско море и черно море работят на около 60 процента от своите възможности . Сега поради сделката цената на петрола вече пада и в момента е 83-84 за барел. Тоест руския уралс е около 60. Сега започва жътвата в Русия и ще е необходим дизел за комбайните. Онда за национално благосъстояние е почти изчерпан а дупката в бюджета се трупа и за сегашния месец. И за капак от 3 месеца насам Украйна си е върнала 600 квадратни километра като вчера отново има малък напредък… пече се окончателната катастрофа

    Коментиран от #24

    10:42 15.06.2026

  • 10 хасмаз

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    а твое ду пло- вла галиште

    10:42 15.06.2026

  • 11 лъжец

    8 3 Отговор
    подлуди борсите пак

    10:42 15.06.2026

  • 12 Ами че то вече стана

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Малко ни са тукашните мошеници и батакчии, та си внесохме от Украйна да строят тука незаконни градове.

    10:45 15.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Иран каза

    8 1 Отговор
    Нека първо Сащ да си унищожат ядреният прах, пък после ще видим!

    10:47 15.06.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 3 Отговор
    Преди САШтинските удари СВОБОДНО СЕ ПРЕМИНАВАШЕ ОТ ТАМ,
    сега ТръНп договорил .... СВОБОДНОТО ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ТАМ 🤔

    10:47 15.06.2026

  • 16 Дедо Дончо

    2 2 Отговор
    Нека петролът да си тече накъдето си иска, но доларите да си текат в моя джоб.

    10:50 15.06.2026

  • 17 Защо беше това

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Ами той си беше отворен протока още преди войната.Режимът си беше и си остава.
    Защо беше тази война.?
    Нови страдания.
    Шантави хора.

    10:51 15.06.2026

  • 18 ТИР

    11 1 Отговор
    От цялата работа проливът бе затворен заради нападението над Иран и сега победа че е отворен...можеше и преговори без война , оказа се че не са венецуелци..

    10:52 15.06.2026

  • 19 Мощен удар

    4 8 Отговор
    В зурлите на копейките!

    10:54 15.06.2026

  • 20 Ъъъ

    9 4 Отговор
    И нещо, което много удобно се пропуска е факта, че САЩ ще изплатят на Иран компенсации в размер на $300 милиарда и ще вдигнат санкциите над иранския петрол.... Като загубиш, си плащаш!

    10:55 15.06.2026

  • 21 нннн

    9 0 Отговор
    Тръмп направи ,,на морето дупка". И защо му беше тази война? За кефа на Нетаняху, ли?

    10:57 15.06.2026

  • 22 Хахаха

    5 2 Отговор
    Скапан дърт идиот

    11:01 15.06.2026

  • 23 Фори

    3 6 Отговор
    Чалмалийте се зъбеха , че ще пръснат тиквите на американците , но накрая се съгласиха с условията на Тръмп.За 80 годишнината всички се изредиха да му се подмазват по тел.

    11:07 15.06.2026

  • 24 наблюдател

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Примати":

    до 9 а путин харчи около един милиард долара на ден за войната - или 350 милиарда на година

    11:35 15.06.2026

  • 25 не може да бъде

    2 1 Отговор
    Все пак би трябвало де се уточни как се нарича този документ който трябва да бъде подписан -а както разбрах от западни медии - това не е договор не е споразумение -това е меморандум за намерения!?До споразумение и договор има много дълъг път!?От себе си бих добавил -това е един "документ" за изразяване на доверие в атмосфера на пълно недоверие!?Вижте и какви ги приказват израелците -...могат да сринат този "документ" във всяка секунда !?

    11:41 15.06.2026