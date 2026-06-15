Абровски за сигналите за натиск върху земеделски производители: Виновните ще си понесат наказанието

Държавата е взела всички мерки, за да пресече всеки опит за натиск на хранителните вериги върху производителите за намаляване на цените. Това стана ясно от думите на земеделския министър Пламен Абровски в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" по повод сигналите на земеделски производители, че са били притискани да понижават цената на своята продукция.
КЗК ще проверява възможни нелоялни търговски практики спрямо земеделски производители
От браншовата организация „Плодове и зеленчуци“ искат пълен анализ на хранителната верига и бързо прилагане на законовите промени, приети от парламента, ограничаващи драстично нелоялните търговски практики.
"Не може българският производител да не бъде подпомогнат, да не бъде на равна нога и да има правилната преговорна сила", посочи министър Абровски.
Правителството е твърдо решено да въведе справедливост и контрол, подчерта той.
"Когато обявихме в понеделник инициативата „Кошница с грижа“, в понеделник се появиха тези сигнали. Аз веднага се свързах с двете асоциации. Поканих ги на среща, помолих ги да дойдат и да ми покажат, да ме запознаят с потърпевшите производители. В началото беше много трудно, защото имаше известен страх. И аз зададох въпроса: „Добре, защо не дойдохте при мен? Защо не ми казахте? Аз съм ваш министър, моята работа е да се грижа за вас.“ Правителството е поело ангажимента. Това беше отговорът - „за последните 30 години сме се наслушали на приказки, но никой не се е погрижил за нас.“ Правителството е твърдо решено да въведе справедливост и контрол. Извикахме двамата производители, върху които е оказван търговски натиск. Оказва се, че няма нищо общо с „Кошница с грижа“. Просто е бил направен опит, ако мине с тези 15%. Отдавна не вярвам в съвпаденията. Просто явно някой някъде е тествал системата как точно ще проработи. И тя проработи. Запознах ги с председателя на КЗК. Отидоха в КЗК. КЗК влезе в своите правомощия. И оттук нататък, защото това е единственият орган в момента, който може да изследва тези нелоялни търговски практики и взаимоотношения между доставчик и търговска верига. И аз съм убеден, че виновните ще си понесат своето наказание. А оттук нататък търговските вериги едва ли ще посмеят по такъв окоизваден начин да продължат да го правят. Това е в патримониума и в правомощията на КЗК да го установи, да го докаже. Те си имат своите механизми. Още повече, че законът, който променихме, им дава още повече правомощия. Така че аз съм убеден, че в рамките на производствата, които те ще започнат, не само ще се справят, наказвайки виновните, но ще направят това, което е най-важно, а именно превенцията. За в бъдеще българските земеделски производители да не бъдат натискани по този начин с тези нелоялни търговски практики."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #14
10:32 15.06.2026
2 Анонимен
10:32 15.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6
10:33 15.06.2026
4 Анонимен
10:33 15.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Психиатър
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Да теглиш дълг без да правиш реформи е малоумно!
Все едно да пълниш пробита тенджера.
Коментиран от #7, #18
10:41 15.06.2026
7 Данъкоплатец
До коментар #6 от "Психиатър":Радев е шарлатанин!
10:42 15.06.2026
8 1488
нищо, ся ше си го изтьрпят
Коментиран от #17
10:42 15.06.2026
9 потребител
Коментиран от #16
10:43 15.06.2026
10 купувач
10:46 15.06.2026
11 1488
10:49 15.06.2026
12 хаха
Познато. По Тиквистки ли дрОгаре? Петилетката за 3 години?
Хайде на опашката за Хумана и вие.
10:49 15.06.2026
13 Кокошето дупе,
10:50 15.06.2026
14 хаха
До коментар #1 от "Сталин":Кой е разрешил Кауфланд и Лидл да са с едно и също управление ПРИ ВАС бе комунде?
Конкуренция били А?
И кой по света би разрешил двете най-големи млекопреработвателни компании да се слеят?
И после пак някой друг им бил виновен на байганьовците.
ХАХАХА
10:52 15.06.2026
15 Тоз
10:52 15.06.2026
16 КОГАТО ВНОСНИТЕ КРАСТАВИЦИ
До коментар #9 от "потребител":в началото на май бяха по 5....... 6 лева изведнъж. Чуууууудо ИЗНУДИЛИ БЕГЕ ПРОИЗВОДИТЕЛ И ЦЕНАТА БЕ 2.13 ЛВ ОТ ТОГАВА КАТО СВЪРШИ И ИЗГОРЯ ЗЕМЕДЕЛЕЦА ЯВНО ПОВЕЧЕ НЕ ИМ ДАДЕ И ОНИЯ ОТ КООФЛЕНД МИНА ПАААК НА ВНОСНИ ПО 5....6 ЛЕВА КРАСТАВИЦИ....ДЕТО НОМЕРА С ИЗНУДВАНЕТО НЕ МИНАВА..
10:52 15.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дзак
10:55 15.06.2026
20 И предната седмица по Тв
.
11:04 15.06.2026
21 Възpожденец 🇧🇬
Проблема не са магазините, а тези които стоят между търговските обекти и производителите, тези 200-300 комунистически семейства, които управляват и грабят България от 80 години, от както бандитите в Кремъл ги назначиха за управители в Родината ни.
Как си мислите, че комунето кРадев ще ги разгони ?! Както ги разгони комунето Бойко, той даже изгони френски, гръцки, италиански, американски вериги, за да няма конкуренция, а конкуренцията е единствения начин да се свалят цените.
11:04 15.06.2026
22 Край
Коментиран от #23
11:21 15.06.2026
23 Ми то и ние така гледаме водещата
До коментар #22 от "Край":Но не сме в ефир и това не се вижда.
11:58 15.06.2026
24 Хората се познават по имената
12:01 15.06.2026