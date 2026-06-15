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Абровски за сигналите за натиск върху земеделски производители: Виновните ще си понесат наказанието

Абровски за сигналите за натиск върху земеделски производители: Виновните ще си понесат наказанието

15 Юни, 2026 10:31 785 24

  • пламен абровски-
  • производители-
  • хранителни вериги

Правителството е твърдо решено да въведе справедливост и контрол, подчерта той

Абровски за сигналите за натиск върху земеделски производители: Виновните ще си понесат наказанието - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Държавата е взела всички мерки, за да пресече всеки опит за натиск на хранителните вериги върху производителите за намаляване на цените. Това стана ясно от думите на земеделския министър Пламен Абровски в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" по повод сигналите на земеделски производители, че са били притискани да понижават цената на своята продукция.

КЗК ще проверява възможни нелоялни търговски практики спрямо земеделски производители

От браншовата организация „Плодове и зеленчуци“ искат пълен анализ на хранителната верига и бързо прилагане на законовите промени, приети от парламента, ограничаващи драстично нелоялните търговски практики.

"Не може българският производител да не бъде подпомогнат, да не бъде на равна нога и да има правилната преговорна сила", посочи министър Абровски.

Правителството е твърдо решено да въведе справедливост и контрол, подчерта той.

"Когато обявихме в понеделник инициативата „Кошница с грижа“, в понеделник се появиха тези сигнали. Аз веднага се свързах с двете асоциации. Поканих ги на среща, помолих ги да дойдат и да ми покажат, да ме запознаят с потърпевшите производители. В началото беше много трудно, защото имаше известен страх. И аз зададох въпроса: „Добре, защо не дойдохте при мен? Защо не ми казахте? Аз съм ваш министър, моята работа е да се грижа за вас.“ Правителството е поело ангажимента. Това беше отговорът - „за последните 30 години сме се наслушали на приказки, но никой не се е погрижил за нас.“ Правителството е твърдо решено да въведе справедливост и контрол. Извикахме двамата производители, върху които е оказван търговски натиск. Оказва се, че няма нищо общо с „Кошница с грижа“. Просто е бил направен опит, ако мине с тези 15%. Отдавна не вярвам в съвпаденията. Просто явно някой някъде е тествал системата как точно ще проработи. И тя проработи. Запознах ги с председателя на КЗК. Отидоха в КЗК. КЗК влезе в своите правомощия. И оттук нататък, защото това е единственият орган в момента, който може да изследва тези нелоялни търговски практики и взаимоотношения между доставчик и търговска верига. И аз съм убеден, че виновните ще си понесат своето наказание. А оттук нататък търговските вериги едва ли ще посмеят по такъв окоизваден начин да продължат да го правят. Това е в патримониума и в правомощията на КЗК да го установи, да го докаже. Те си имат своите механизми. Още повече, че законът, който променихме, им дава още повече правомощия. Така че аз съм убеден, че в рамките на производствата, които те ще започнат, не само ще се справят, наказвайки виновните, но ще направят това, което е най-важно, а именно превенцията. За в бъдеще българските земеделски производители да не бъдат натискани по този начин с тези нелоялни търговски практики."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    9 2 Отговор
    Кога ще глобите Кауфланд Лидл Била с по 100 милиона за картел както е в Европа

    Коментиран от #14

    10:32 15.06.2026

  • 2 Анонимен

    6 0 Отговор
    Оставка на БКП оставка с фалшификации се настанихте и завладяхте държавата ни и касиране

    10:32 15.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Който не иска да дава отстъпка ще бъде просто отрязан

    Коментиран от #6

    10:33 15.06.2026

  • 4 Анонимен

    3 0 Отговор
    Оставка на БКП оставка с фалшификации се настанихте и завладяхте държавата ни и касиране

    10:33 15.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Психиатър

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Да теглиш дълг без да правиш реформи е малоумно!
    Все едно да пълниш пробита тенджера.

    Коментиран от #7, #18

    10:41 15.06.2026

  • 7 Данъкоплатец

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Психиатър":

    Радев е шарлатанин!

    10:42 15.06.2026

  • 8 1488

    3 4 Отговор
    виновните са българите че избраха туй руско мекере, румен
    нищо, ся ше си го изтьрпят

    Коментиран от #17

    10:42 15.06.2026

  • 9 потребител

    3 0 Отговор
    Веригите НЕ купуват стоката .Вземат всичко преварително ,слагат го на щанда , каквото се продеде ,останолото го връщат .Освен това на продадената стока се слага такса щанд , реклама , каталог , телевизор и не знам какво още и след като се приспаднат всички такси и съответно печалбата за веригата , остатъка се изплаща на производителя

    Коментиран от #16

    10:43 15.06.2026

  • 10 купувач

    1 0 Отговор
    Малките магазини могат спокойно да бият веригите по цени .Проблема е ,че те гледат цената във веригите и слагат собствените си цени като тези на веригите, без да имат техните разходи .Тоест всичко е алчност и спекула

    10:46 15.06.2026

  • 11 1488

    5 0 Отговор
    абе как един бг гуведу не забеляза че тея Кошници и примоции са чиста реклама на Кауфланд и Лидл от политиците ?

    10:49 15.06.2026

  • 12 хаха

    4 0 Отговор
    Ше Ше Ше ...

    Познато. По Тиквистки ли дрОгаре? Петилетката за 3 години?
    Хайде на опашката за Хумана и вие.

    10:49 15.06.2026

  • 13 Кокошето дупе,

    2 1 Отговор
    виновните сте вие. Вземате идиотски решения. Абе вие на каква дрога сте?

    10:50 15.06.2026

  • 14 хаха

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Кой е разрешил Кауфланд и Лидл да са с едно и също управление ПРИ ВАС бе комунде?
    Конкуренция били А?

    И кой по света би разрешил двете най-големи млекопреработвателни компании да се слеят?
    И после пак някой друг им бил виновен на байганьовците.
    ХАХАХА

    10:52 15.06.2026

  • 15 Тоз

    1 0 Отговор
    и той изцопал някое друго клише ! Абе , трагедия !

    10:52 15.06.2026

  • 16 КОГАТО ВНОСНИТЕ КРАСТАВИЦИ

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "потребител":

    в началото на май бяха по 5....... 6 лева изведнъж. Чуууууудо ИЗНУДИЛИ БЕГЕ ПРОИЗВОДИТЕЛ И ЦЕНАТА БЕ 2.13 ЛВ ОТ ТОГАВА КАТО СВЪРШИ И ИЗГОРЯ ЗЕМЕДЕЛЕЦА ЯВНО ПОВЕЧЕ НЕ ИМ ДАДЕ И ОНИЯ ОТ КООФЛЕНД МИНА ПАААК НА ВНОСНИ ПО 5....6 ЛЕВА КРАСТАВИЦИ....ДЕТО НОМЕРА С ИЗНУДВАНЕТО НЕ МИНАВА..

    10:52 15.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дзак

    1 1 Отговор
    Нелоялните практики и рекетът трябва да се наказват!

    10:55 15.06.2026

  • 20 И предната седмица по Тв

    4 0 Отговор
    Беше използван тон на заплахи , който е неприемлив. Никой не трябва да се взема прекалено на сериозно. Цените могат да бъдат ограничени с ясно изразени мерки например таван на надценките . Договорките и кошниците са неефективни и цените продължават да растат а магазинте не им пука .
    .

    11:04 15.06.2026

  • 21 Възpожденец 🇧🇬

    1 1 Отговор
    В 40% от населените места няма вериги и цените са осезаемо по високи.
    Проблема не са магазините, а тези които стоят между търговските обекти и производителите, тези 200-300 комунистически семейства, които управляват и грабят България от 80 години, от както бандитите в Кремъл ги назначиха за управители в Родината ни.
    Как си мислите, че комунето кРадев ще ги разгони ?! Както ги разгони комунето Бойко, той даже изгони френски, гръцки, италиански, американски вериги, за да няма конкуренция, а конкуренцията е единствения начин да се свалят цените.

    11:04 15.06.2026

  • 22 Край

    0 0 Отговор
    Карикатура. напориста. Водещата го гледаше с нескривано презрение.

    Коментиран от #23

    11:21 15.06.2026

  • 23 Ми то и ние така гледаме водещата

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Край":

    Но не сме в ефир и това не се вижда.

    11:58 15.06.2026

  • 24 Хората се познават по имената

    2 0 Отговор
    Имената на хората трябва да са логични. Ако не са има проблем.

    12:01 15.06.2026

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